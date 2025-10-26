NSND Tự Long hé lộ câu chuyện đằng sau đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam"

Đêm 29/10 tại TPHCM, chương trình nghệ thuật Tôi! Người Việt Nam sẽ diễn ra, quy tụ dàn nghệ sĩ tài năng được khán giả ưu ái gọi là “Gia tộc Anh tài”.

Chương trình nhấn mạnh tinh thần tương thân tương ái khi toàn bộ doanh thu từ việc bán vé (sau khi trừ thuế và chi phí quản lý), cùng với sự đóng góp của các nhà hảo tâm và đơn vị đồng hành, sẽ được chuyển tới bà con vùng bão lũ thông qua quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, NSND Tự Long hé lộ những câu chuyện chưa từng kể về áp lực thời gian, cam kết nghệ thuật và triết lý nhân văn mà tập thể nghệ sĩ muốn gửi gắm qua đêm nhạc.

25 nghệ sĩ sẽ tham gia biểu diễn tại đêm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Những tiết mục đặc sắc trong đêm nhạc “Tôi! Người Việt Nam”

NSND Tự Long cho biết, khi thiên tai ập đến, các thành viên “Gia tộc Anh tài” nhanh chóng bàn bạc phương án hỗ trợ. Tuy nhiên, thay vì chọn cách đơn giản là trích tiền túi cá nhân, họ thống nhất sử dụng sức lan tỏa của tập thể để kêu gọi cộng đồng cùng chung tay.

NSND Tự Long chia sẻ: “Ban đầu, mọi người trích tiền ủng hộ đồng bào, nhưng anh em bàn bạc và thống nhất rằng phải dùng sức lan tỏa của mình để tập hợp mọi người, tạo nên sự chung tay của cộng đồng”.

Anh cho rằng, nếu sự đóng góp cá nhân mang tính riêng lẻ thì việc tổ chức một đêm nhạc quy mô lại tạo ra “sức mạnh tập thể” đúng tinh thần: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

NSND Tự Long thừa nhận, các nghệ sĩ chịu áp lực lớn khi chương trình mang thương hiệu “Gia tộc Anh tài” - tập thể gồm những cá nhân đã khẳng định tên tuổi và có lượng người hâm mộ riêng.

“Đây không phải câu chuyện của một vài “anh tài”, mà là thương hiệu của cả tập thể”, NSND Tự Long nói.

Anh cũng nhấn mạnh dù mang ý nghĩa ủng hộ, chất lượng nghệ thuật của Tôi! Người Việt Nam vẫn phải đảm bảo ở tầm vóc xứng đáng.

33 nghệ sĩ mong muốn đêm nhạc không đơn thuần là buổi gây quỹ mà còn là sự kiện nghệ thuật chất lượng, được thực hiện một cách chuyên nghiệp nhất.

Dù thời gian gấp rút, chương trình vẫn mời được ê-kíp giàu kinh nghiệm gồm đạo diễn và giám đốc âm nhạc hàng đầu.

NSND Tự Long chia sẻ thêm rằng, người vào cuộc mạnh mẽ và năng động nhất từ những ngày đầu đến giờ chính là MC Anh Tuấn - “anh tài” thứ 34 của chương trình.

“Bên cạnh sự tham gia nhiệt tình của các nghệ sĩ, Tuấn là người đảm nhận vai trò kết nối, từ việc phối hợp với đạo diễn, giám đốc âm nhạc đến các đơn vị tổ chức để có được đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam.

Thông qua báo Dân trí, tôi xin thay mặt các nghệ sĩ trong "Gia tộc Anh tài" gửi lời cảm ơn chân thành tới Anh Tuấn - người đã nỗ lực, nhiệt huyết và vào cuộc rất nhanh chóng - tạo nên sợi dây kết nối gắn bó giữa mọi người”, NSND Tự Long bộc bạch.

Về trình diễn, Tôi! Người Việt Nam được định hướng là đêm nhạc của sự cộng hưởng và là dịp để các nghệ sĩ “bung” hết sở trường cá nhân.

NSND Tự Long hé lộ với phóng viên Dân trí những câu chuyện về đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

NSND Tự Long hé lộ: “Lần này, các nghệ sĩ sẽ đưa cái tôi và sở trường ra nhiều hơn để món ăn tinh thần thêm phong phú. Khán giả sẽ được thưởng thức các ca khúc quen thuộc dễ hòa giọng, bên cạnh đó là những bài hát lần đầu được ra mắt”.

Khán giả có thể chờ đợi các màn solo đặc sắc của Trọng Hiếu, Rhymastic, Cường Seven…

Sự chuyên nghiệp còn thể hiện qua nỗ lực cá nhân của NSND Tự Long.

Trong khi hầu hết nghệ sĩ đều sống tại TPHCM, NSND Tự Long phải sắp xếp lịch trình dày đặc, bay vào TPHCM biểu diễn tối 29/10 rồi trở về Hà Nội ngay trong đêm để kịp dự thi vở viết về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt của Nhà hát Chèo Quân đội sáng 30/10 tại Bắc Giang (nay là Bắc Ninh).

“Tôi! Người Việt Nam” đề cao bản sắc và văn hóa tử tế

NSND Tự Long kể về câu chuyện phía sau tên gọi Tôi! Người Việt Nam: “Việc gắn “Tôi” với “Người Việt Nam” không chỉ là niềm tự hào, mà còn là khẳng định bản sắc - rằng chỉ có chúng ta, dân tộc này - mới có thể làm được những điều phi thường như vậy”, nam nghệ sĩ bày tỏ.

Tên gọi ấy, theo NSND Tự Long, mang tính mở rộng và kết nối vượt ra ngoài yếu tố vật chất. Dù là người trực tiếp tham gia hay chỉ ủng hộ từ xa qua mã QR, ai cũng có thể tự hào nói: “Tôi tham gia, tôi là người Việt Nam”.

Tự Long cho biết: “Thậm chí, những người không có quốc tịch Việt Nam nhưng sinh sống và yêu mến đất nước ta vẫn có thể nói “Tôi là người Việt Nam” khi chung tay sẻ chia. Đó chính là giá trị độc lập, riêng biệt và nhân văn mà chương trình hướng tới”.

NSND Tự Long và các nghệ sĩ tham dự "Tôi! Người Việt Nam" đều không nhận cát-xê (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tôi! Người Việt Nam còn là sự kiện lấy văn hóa tử tế làm cốt lõi. NSND Tự Long chia sẻ quan điểm: “Không nhất thiết phải làm việc lớn mới là việc tốt. Một việc làm tốt nên bắt đầu từ điều nhỏ nhất, quan trọng là ý thức và nhận thức của mỗi người về sự sẻ chia, cho đi”.

Theo NSND Tự Long, Tôi! Người Việt Nam là sự kết tinh của truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” - nơi người tham gia không chỉ đóng góp vật chất mà còn gửi gắm tinh thần đoàn kết, lan tỏa tình yêu thương đến những nơi đang cần.

