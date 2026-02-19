Sức hấp dẫn của “thiên hậu” Vương Phi: Hát một ca khúc vẫn gây sốt

Trên sân khấu, Vương Phi trình bày ca khúc Khoảnh khắc chúng ta đã trải qua với phong cách thanh lịch, kín đáo cùng lối trang điểm nhẹ nhàng. Dù chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, cô vẫn thu hút mọi ánh nhìn nhờ phong thái điềm tĩnh và giọng hát đặc trưng.

Vương Phi trình diễn trong đêm Gala mừng năm mới (Video: CCTV).

Nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động trước phần trình diễn của nữ ca sĩ. Những năm gần đây, Vương Phi hiếm khi tham gia biểu diễn, song sức ảnh hưởng của cô chưa từng giảm sút.

Một nhà phê bình âm nhạc nhận xét màn thể hiện của cô là “dấu ấn cá nhân khó thay thế”. Chất giọng trong trẻo, giàu cảm xúc của Vương Phi vẫn được xem là “có một không hai” trong làng nhạc Hoa ngữ.

Phụ kiện gây “bão” sau đêm diễn

Đáng chú ý, đôi bông tai hình giọt nước cỡ lớn làm từ acrylic, được thiết kế dạng kẹp mà Vương Phi đeo đã nhanh chóng trở thành tâm điểm. Ngay sau chương trình, nhiều khán giả truy tìm thông tin về món phụ kiện này.

Đôi bông tai dạng giọt nước của Vương Phi "cháy hàng" sau khi nữ ca sĩ đeo trong chương trình (Ảnh: CCTV).

Theo Sina, đôi bông tai đến từ một thương hiệu nhỏ của Đan Mạch, có giá khoảng 2.000 NDT (khoảng 7,5 triệu đồng) và được bán trên một nền tảng thương mại điện tử. Lượng tìm kiếm sản phẩm tăng vọt 500% sau Gala Tết. Trên website chính thức, thương hiệu còn giới thiệu đây là “mẫu Vương Phi đeo” và thông báo tình trạng cháy hàng.

Năm ngoái, nữ ca sĩ cũng từng khiến một mẫu bông tai mang dáng hình bánh phồng tôm trở nên nổi tiếng khi cô sử dụng. Khi đó, lượng tìm kiếm sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử tại Trung Quốc tăng 180% chỉ trong một tuần.

Một khán giả bình luận: “Trên người khác, chúng giống đạo cụ, nhưng với Vương Phi, đó là tác phẩm nghệ thuật”.

Hành trình trở thành biểu tượng âm nhạc Hoa ngữ

Vương Phi (SN 1969) lớn lên trong một gia đình có điều kiện tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Tuy nhiên, tuổi thơ của cô thiếu vắng sự gần gũi của cha mẹ do cả hai thường xuyên bận rộn công việc. Có giai đoạn, cô được gửi sống cùng người thân ở Thượng Hải (Trung Quốc) và đến năm 6 tuổi mới đoàn tụ với gia đình.

Vương Phi là một tượng đài âm nhạc khó thay thế tại Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Không nhận được sự ủng hộ từ mẹ - vốn là một nghệ sĩ nhưng phản đối con theo đuổi ca hát, Vương Phi vẫn kiên định với đam mê. Từ nhỏ, cô đã được chọn vào dàn nhạc của thành phố và sớm trở thành giọng ca chính. Bất chấp sự ngăn cản, cô vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật trong trường.

Sự mạnh mẽ, quyết đoán và cá tính độc lập sớm hình thành trong con người Vương Phi từ thuở nhỏ. Khi trưởng thành, những phẩm chất ấy càng trở nên rõ nét.

Năm 1985, khi mới 15 tuổi, Vương Phi được một công ty đĩa hát phát hiện. Vẻ ngoài cá tính cùng chất giọng đặc biệt giúp cô nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của nhà sản xuất. Album đầu tay ra mắt không lâu sau đó và tạo được tiếng vang, chính thức đưa cô bước vào làng giải trí, bất chấp sự phản đối từ cha mẹ.

Hơn 3 thập niên hoạt động nghệ thuật, Vương Phi vẫn được xem là giọng ca độc đáo của làng nhạc Hoa ngữ. Sức ảnh hưởng của cô lan tỏa khắp châu Á, còn danh xưng “thiên hậu” do fan trao tặng đến nay vẫn khó có người thay thế.

Vương Phi ít tham gia biểu diễn nhưng lần nào xuất hiện, cô cũng nhanh chóng gây sốt (Ảnh: Sina).

Vương Phi cũng là ca sĩ gốc Hoa đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Time của Mỹ và từng được Tổ chức Kỷ lục Guinness ghi nhận là nữ ca sĩ có doanh thu đĩa nhạc cao nhất.

Bên cạnh âm nhạc, cô tham gia một số dự án điện ảnh, đặc biệt gây ấn tượng trong các tác phẩm của đạo diễn Vương Gia Vệ. Phong cách thời trang tối giản nhưng cá tính của cô cũng nhiều năm liền là chủ đề được truyền thông nhắc tới.

Hiện tại, Vương Phi duy trì cuộc sống kín tiếng, dành thời gian cho du lịch và bạn bè, đồng thời giữ mối quan hệ tình cảm với nam diễn viên kém tuổi Tạ Đình Phong. Dù không hoạt động dày đặc, mỗi lần trở lại, “thiên hậu” vẫn tạo nên sức hút lớn.

Nhiều nhà phê bình cho rằng sức hấp dẫn của Vương Phi nằm ở sự bí ẩn, cá tính độc lập và phong cách nghệ thuật nhất quán. Đến nay, tên tuổi cô vẫn được xem là biểu tượng sáng tạo của nhạc pop Hoa ngữ.