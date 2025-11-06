NSND Tự Long nói về vợ trẻ: “Cô ấy chịu đựng tôi nhiều"

Vợ là "nóc nhà"

Nhiều người vẫn nói “đằng sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ”, với người vợ hiện tại - giảng viên Minh Nguyệt - anh có thể chia sẻ về sự đồng hành của chị?

- Làm con của nghệ sĩ đã vất vả, làm vợ của nghệ sĩ còn vất vả gấp nhiều lần. Mình có thể không bắt con chịu đựng, nhưng vợ phải chịu đựng mình - những lúc bực dọc, mệt mỏi, cả khi mình không thể chia sẻ ra ngoài - mà chỉ biết “xả” trong nhà.

Bà xã yêu nghệ thuật và luôn chia sẻ với tôi mọi thứ trong cuộc sống. Cô ấy cũng hiểu tôi lắm, bản thân có chuyện gì là cô ấy biết ngay.

Tôi không quen giấu cảm xúc, mà nếu giữ trong lòng đến lúc bùng phát sẽ thành “đám cháy lớn”. Vì thế, tôi chọn cách nói thẳng. Có gì không vui, cứ chia sẻ luôn để vợ chồng cùng tháo gỡ.

Tôi cảm thấy may mắn và tự tin vì có một hậu phương rất vững chắc - người vợ không chỉ yêu thương mà còn hết lòng vì chồng con và gia đình.

Ở nhà anh, ai là “nóc nhà”?

- Tất nhiên là vợ rồi. Tôi đi làm suốt nên không thể quán xuyến được việc gia đình. Thời gian dành cho những người thân yêu lúc nào cũng thấy thiếu.

Mọi việc lớn nhỏ trong gia đình, đều do vợ sắp xếp. Nhiều khi tôi vẫn nói vui, mình chỉ là “người được yêu thương” trong chính căn nhà ấy thôi.

Cô ấy rất yên tâm vì đi làm, đi diễn được bao nhiêu, tôi đều đưa vợ giữ hết thẻ ATM (cười). Tôi thuộc dạng, như anh Xuân Hinh hay nói vui là “lương nộp đủ, ngủ tại nhà”. Nói chung tôi hiền lắm, nên vợ không có gì phải lo lắng.

Cơ duyên nào đưa anh và vợ đến với nhau?

- Cái duyên đến rất nhẹ nhàng, không sắp đặt, không toan tính. Ban đầu chỉ là sự quý mến, rồi dần dần thành tình yêu.

Tôi tin vào duyên số. Ngoài tình yêu, hôn nhân còn cần cái duyên trời định. Có người không nghĩ vậy, nhưng với tôi, nếu không có duyên, dù có cố gắng đến mấy cũng khó bền được.

Chúng tôi cưới nhau đến nay đã 8 năm, tính cả thời gian yêu cũng hơn 10 năm rồi.

Lấy vợ trẻ hơn mình một giáp lại xinh đẹp, anh là người chiều vợ hay vợ... chiều anh hơn?

- Còn lâu tôi mới chiều (cười). Tôi không phải người khéo léo hay để ý đến tiểu tiết, trong khi vợ tôi lại rất tinh tế, chịu đựng và luôn quan tâm đến từng chi tiết.

Tôi sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh không sung túc, nên không đặt nặng chuyện hình thức. Nhưng vợ tôi quan niệm: “Đã là nghệ sĩ của công chúng thì ra ngoài phải chỉn chu, tươm tất. Cô ấy luôn muốn chồng mình xuất hiện thật đẹp trong mắt mọi người”.

Túi xách, quần áo của tôi đều do vợ mua và thường xuyên bắt thay đổi. Trước đây, tôi có thể mặc một bộ đồ 1-2 ngày, giờ thì không được như thế nữa. Tôi vốn chỉ thích một mùi nước hoa duy nhất, nhưng thấy vợ có nhiều loại cũng hay nên thỉnh thoảng… xịt trộm (cười).

Nói chung, tôi thấy mình may mắn. Đi làm thì có Xuân Bắc chỉnh, về nhà lại có vợ chăm chút. Quần áo hằng ngày của tôi đều do vợ chọn, mỗi chuyến đi xa cô ấy còn sắp sẵn từng bộ, phối màu quần - áo cho hợp.

Có lẽ vì hiểu nhau, cùng gu nên đồ vợ mua, tôi đều thấy hợp và rất thích.

Tôi thì ăn to nói lớn, còn vợ nhẹ nhàng, điềm đạm nên phải chịu đựng tôi nhiều. Nhưng nói thật, “hội chịu đựng” đó hay “lầm lì mà giết voi” lắm (cười).

Anh có hay hẹn hò, đi chơi riêng với vợ để hâm nóng tình cảm?

- Đó chính là thiệt thòi của vợ tôi. Từ ngày yêu đến giờ, hầu hết các chuyến đi chơi đều do cô ấy sắp xếp. Tôi ít khi chọn được chỗ vợ ưng ý.

Tôi đi đâu cũng muốn rủ bạn bè cho vui, còn vợ lại thích nơi yên tĩnh, ít người quen. Giờ tôi chiều theo vợ, để cô ấy chọn điểm đến, miễn sao thoải mái là được.

Trân trọng những khoảnh khắc hiếm hoi được ở cạnh con

Hôn nhân nào cũng không tránh khỏi những khi "cơm không lành, canh chẳng ngọt". Những lúc đó, ai là người làm lành trước?

- Thường tôi phải làm lành trước đấy. Mình là đàn ông, nên nhường nhịn và chiều vợ một chút.

Có bố là nghệ sĩ lại vác trên vai nhiều trọng trách như NSND Tự Long chắc con cái cũng chịu nhiều thiệt thòi?

- Đúng là làm con của nghệ sĩ chịu rất nhiều thiệt thòi. Công việc của tôi rất đặc thù, sáng ra khỏi nhà khi con út còn chưa thức dậy, tối về thì đã muộn, thường 11-12h đêm, lúc các con đều đã ngủ.

Đó là nghề và cũng là nghiệp - trước đây tôi đã trải qua - và có lẽ con tôi sau này cũng sẽ phải hiểu và chấp nhận như thế. Tôi chỉ có thể cố gắng bù đắp cho con bằng những gì mình có thể.

Ngày bé, tôi cũng từng có tuổi thơ xa bố mẹ vì nghề nghiệp, nên giờ càng thấm thía giá trị của những phút giây bên con. Dù công việc bận rộn, tôi luôn cố gắng tranh thủ thời gian về sớm hoặc đưa con đi cùng khi có thể.

Anh bù đắp cho các con ra sao?

- Mỗi sáng, tôi vẫn thích chở cháu lớn đi học. Người khác có thể chỉ dừng ở cổng, còn tôi luôn đưa con vào tận cửa lớp. Khoảnh khắc ấy khiến tôi thấy hạnh phúc, có lẽ vì ngày xưa, tôi không có được điều đó.

Đi đâu cũng thế, cứ khoảng 22h30, các con lại í ới gọi: “Bố ơi, bố ở đâu, bố về ngủ với con đi!”. Ai cũng bảo vợ dạy nhưng không phải. Xuân Bắc thì hay ghen, những lúc như thế ngồi bên cạnh lại sốt xình xịch, nói rằng, cậu ấy đi từ sáng đến đêm chẳng thấy ai gọi (cười).

Tôi vẫn hay nói vui, năng lượng có thể tự tạo ra, nhưng thời gian thì chẳng bao giờ quay lại được. Giờ tôi đã 52 tuổi, còn khoảng 7 năm nữa mới nghỉ hưu.

Nghĩ lại buồn cười, khi đó, các con còn tuổi đi học, vẫn cần bố mẹ đưa đón. Lúc tôi đứng ở cổng trường, chắc phụ huynh bên cạnh sẽ hỏi: “Bố mẹ cháu đâu mà hôm nay ông lại đi đón?” (cười).

Vì vậy, tôi rất trân trọng những khoảnh khắc hiếm hoi được ở cạnh con. Tôi rất thích tự tay vào bếp, nấu những món mà các con yêu thích. Bọn trẻ mê cơm bố nấu lắm, bảo hợp khẩu vị hơn cả mẹ. Nếu tự chấm điểm mình trong khoản này, tôi dám cho 9,5 điểm (cười).

Nhà tôi có giúp việc nhưng không bao giờ giúp việc phải nấu cơm. Bà nấu không hợp khẩu vị, món tôi giao toàn hỏng, nên thôi, để mình tự nấu.

Theo anh, điều gì giúp anh giữ được hôn nhân bền chặt sau một lần đổ vỡ?

- Tôi nghĩ, ngoài tình yêu, còn có yếu tố gọi là duyên phận. Giờ nói mình có “bí quyết” gì thì nghe hơi sáo rỗng. Tôi tin rằng, để đi cùng nhau lâu dài, phải có tình yêu thật, và quan trọng hơn là biết chấp nhận nhau.

Cuộc sống vợ chồng cũng như tôi với Xuân Bắc vậy, muốn gắn bó được thì phải biết “chịu đựng” nhau. Nhưng cái “chịu đựng” đó phải là tự nguyện - nghĩa là mình chấp nhận cả điểm tốt lẫn chưa tốt của đối phương - cùng nhau dung hòa và bước tiếp.

Với tôi - một người đàn ông sống theo lối truyền thống - sự gắn kết và chia sẻ trong gia đình là điều vô cùng quan trọng. Nếu không thật lòng tin tưởng và mở lòng với nhau, rạn nứt rất dễ xảy ra.

Cảm ơn NSND Tự Long vì những chia sẻ!

