Biệt phủ 10.000m2 của Hoàng Mập: Kỳ công mang đào từ Hà Nội, cho ở miễn phí

Thời gian gần đây, nghệ sĩ Hoàng Mập thu hút sự quan tâm của khán giả khi chia sẻ về biệt phủ dưỡng già rộng 10.000m2 tại Di Linh (Lâm Đồng). Năm nay cũng là lần đầu tiên gia đình anh đón Tết tại cơ ngơi này.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoàng Mập cho biết biệt phủ được xây dựng hoàn toàn phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, sum họp gia đình, không kinh doanh. Khuôn viên gồm 4 khu nhà riêng biệt dành cho vợ chồng anh, các con, bố mẹ hai bên và bạn bè đến lưu trú. Tổng cộng có 10 phòng lớn đầy đủ tiện nghi, trong đó 5 phòng dành cho khách.

Từ ngày 27 Tết, bố mẹ hai bên, vợ chồng và các con đã cùng lên biệt phủ sum họp. Gia đình dự kiến ở lại đến hết mùng 5, trước khi trở về TPHCM vào mùng 6 để bắt đầu công việc đầu năm.

Không gian biệt phủ vào những ngày Tết được Hoàng Mập trang hoàng rực rỡ. Do khuôn viên vốn đã phủ xanh cây cảnh quanh năm, anh chỉ điểm xuyết thêm các loại hoa đặc trưng như sim, thạch thảo, trạng nguyên, hoa giấy… tạo nên khung cảnh rực rỡ cho biệt phủ.

Đặc biệt, anh kỳ công đưa cây đào từ Hà Nội vào Bảo Lộc rồi chuyển tiếp lên Di Linh. Nhờ khí hậu mát lạnh, cây đào cổ thụ với hoa to, nhiều cánh nở đều và đẹp. "Giống đào này chịu được không khí lạnh nên hoa nở rất đều, cành cứng cáp", anh nói.

Khuôn viên bên ngoài biệt phủ rộng lớn, Hoàng Mập treo thêm lồng đèn đỏ, trang trí lộc xuân trên những tán cây, tạo không khí rộn ràng. Vào buổi tối, toàn bộ khu vườn được bật đèn, khiến không gian trở nên lung linh, nhiều màu sắc.

Bên cạnh khu nhà gỗ là hồ nước được chăm sóc kỹ lưỡng. Dịp Tết, khu vực này cũng được treo đèn trang trí, tạo hiệu ứng lung linh. Anh đặt thêm tượng Phật trong khuôn viên, kết hợp nuôi cá kiểng, tạo nên khung cảnh thanh tịnh, bình yên.

Không gian này thường là nơi gia đình ngồi trò chuyện, thưởng trà, tận hưởng không khí mát mẻ đặc trưng của Di Linh.

Bên trong biệt phủ, khu vực thờ cúng và trưng bày đồ cổ được anh sắp xếp gọn gàng, bài trí trang nghiêm. Những món đồ sưu tầm suốt nhiều năm được chăm chút, gìn giữ cẩn thận trong từng góc nhỏ.

Gia đình anh vẫn duy trì truyền thống làm bánh mứt Tết. Những ngày cận Tết, các thành viên quây quần gói bánh tét, bánh kẹp, bánh in... Hoàng Mập tiết lộ mẹ vợ rất khéo tay, có thể làm nhiều loại bánh truyền thống.

Theo Hoàng Mập, những ngày Tết, biệt phủ luôn nhộn nhịp vì bạn bè, người thân ghé chơi và lưu trú. Lịch phòng gần như kín từ mùng 1 đến mùng 10.

“Bạn bè muốn lên nghỉ ngơi thì cứ nói tôi một tiếng để tôi sắp xếp phòng ốc, cứ xem như về nhà, không phải lo lắng gì cả”, anh cho biết.

Theo Hoàng Mập, đón Tết ở Di Linh mang lại cảm giác dễ chịu nhờ khí hậu mát mẻ, không gian rộng rãi hơn so với nhà cũ. Tuy nhiên, anh thừa nhận dịp Tết còn bận rộn hơn ngày thường vì phải tiếp khách, hỏi thăm bạn bè, người thân.

"Tuy nhiên, đó là sự bận rộn rất vui và đáng giá, bởi ngày Tết là dịp để gặp gỡ, để 3 thế hệ có thể ngồi lại bên nhau trong những bữa cơm sum họp, điều mà ngày thường rất khó có được vì ai cũng bận rộn", anh bày tỏ.

Ảnh: Nhân vật cung cấp