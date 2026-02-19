Jennie vướng nghi vấn hẹn hò, danh tính “nhà trai” gây bất ngờ

Ngày 19/3, một số trang tin Hàn Quốc đưa tin Jennie vướng nghi vấn hẹn hò trở lại với Kai - thành viên nhóm nhạc EXO. Trước đó, hai ngôi sao từng hẹn hò vào năm 2019 nhưng chia tay chỉ sau khoảng 3 tuần sau đó.

Jennie vướng nghi vấn tái hợp với Kai (Ảnh: Naver).

Nguồn cơn của tin đồn lần này xuất phát từ một đoạn video Kai đăng tải trên mạng xã hội, ghi lại khoảnh khắc anh đi ăn cùng cháu gái tại một nhà hàng. Cư dân mạng nhanh chóng chú ý đến chiếc áo lông đặt trên ghế và cho rằng món đồ này giống với trang phục Jennie từng mặc gần đây. Từ chi tiết đó, nhiều suy đoán về khả năng cặp đôi “gương vỡ lại lành” bắt đầu lan truyền.

Ngoài ra, một bức ảnh bữa ăn do Jennie chia sẻ cũng gây xôn xao khi người dùng mạng cho rằng hình ảnh phản chiếu trên chiếc thìa có bóng dáng Kai.

Tuy nhiên, tất cả mới dừng ở mức suy đoán, chưa có xác nhận chính thức. Hiện tại, cả Jennie và Kai đều không đưa ra bình luận về tin đồn tái hợp.

Jennie không lên tiếng trước các tin đồn tình cảm (Ảnh: News).

Lần gần nhất hai nghệ sĩ xuất hiện chung tại một sự kiện là ở Melon Music Awards. Tại đây, Jennie gây chú ý khi trình diễn ca khúc Like JENNIE trước sự chứng kiến của Kai và G-Dragon - người từng vướng tin đồn tình cảm với cô.

Trước đó, khi tham gia một chương trình truyền hình, Kai từng chia sẻ quan điểm về việc bị người cũ theo đuổi: “Tôi sẽ chặn số bạn gái cũ trước khi những chuyện như thế xảy ra”. Phát ngôn này cũng được cư dân mạng nhắc lại giữa lúc tin đồn tái hợp bùng lên.

Kai (SN 1994) là ca sĩ, vũ công và diễn viên người Hàn Quốc, thành viên nhóm nhạc nam đình đám EXO trực thuộc SM Entertainment. Ra mắt cùng EXO năm 2012, Kai nhanh chóng gây ấn tượng với khả năng vũ đạo nổi bật, thần thái sân khấu cuốn hút và hình tượng quyến rũ đặc trưng.

Trong đội hình EXO, Kai đảm nhiệm vai trò nhảy chính và là một trong những gương mặt đại diện của nhóm. Anh được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ kỹ thuật vững vàng, khả năng kiểm soát hình thể tốt cùng phong cách trình diễn giàu cảm xúc.

Những sân khấu như Growl, Love Shot hay Monster góp phần khẳng định vị thế của Kai trong thế hệ thần tượng Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) thứ 3.

Kai là mỹ nam đình đám của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: Vogue).

Năm 2020, Kai chính thức ra mắt solo với mini album đầu tay KAI, theo đuổi màu sắc R&B pha pop hiện đại. Các sản phẩm cá nhân của anh như Mmmh, Peaches, Rover giúp nam ca sĩ mở rộng hình ảnh nghệ sĩ đa chiều, không chỉ mạnh về vũ đạo mà còn có cá tính âm nhạc riêng.

Bên cạnh âm nhạc, Kai còn hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất và thời trang. Anh từng tham gia một số dự án phim truyền hình, đồng thời là gương mặt được nhiều thương hiệu quốc tế săn đón nhờ phong cách sang trọng, nam tính.

Kai cũng là thần tượng đầu tiên của Kpop trở thành đại sứ toàn cầu cho nhà mốt đình đám Gucci và hợp tác với hãng ra mắt một bộ sưu tập mang đậm phong cách của mình.

Với hơn một thập niên hoạt động, Kai được xem là một trong những biểu tượng trình diễn của Kpop, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á.

Jennie ngày càng thành công và gợi cảm (Ảnh: IG).

Trong khi đó, Jennie (SN 1996) ra mắt cùng Blackpink vào năm 2016 và là một trong những nữ thần tượng có sức ảnh hưởng lớn của Kpop. Ngoài hoạt động nhóm, cô phát triển sự nghiệp cá nhân, tham gia diễn xuất và là gương mặt được nhiều thương hiệu quốc tế săn đón.

Jennie từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với các nghệ sĩ nổi tiếng như Kai, V (BTS) hay G-Dragon, song hiếm khi xác nhận công khai. Vài năm trở lại đây, Jennie tập trung phát triển sự nghiệp, ra mắt công ty riêng để quản lý các hoạt động nghệ thuật cá nhân. Cả sự nghiệp và danh tiếng của cô đều phát triển ấn tượng.

Trong môi trường giải trí Hàn Quốc, chuyện hẹn hò của thần tượng vẫn được xem là vấn đề nhạy cảm. Nhiều công ty quản lý lo ngại đời tư có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và lượng người hâm mộ, vì vậy nghệ sĩ thường giữ im lặng trước các tin đồn.

Hiện tại, thực hư mối quan hệ giữa Jennie và Kai vẫn là dấu hỏi, chờ phản hồi chính thức từ người trong cuộc hoặc công ty quản lý.