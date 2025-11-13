Top 4 Next Top Model đọ dáng trên sàn catwalk, Mai Hoa phục hồi sau cú ngã

Top 4 Vietnam’s Next Top Model 2025 đọ dáng trong sắc màu tối giản (Video: Cẩm Tiên - Lê Phương Anh - Mai Châm).

Trong đêm thứ 2 của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025 (Vietnam International Fashion Week 2025 - VIFW) 13/11, màn đồng diễn của top 4 Vietnam’s Next Top Model 2025 thu hút sự quan tâm của khán giả.

Quán quân và các Á quân của Vietnam’s Next Top Model 2025 gồm: Mai Hoa (Quán quân), Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Giang Phùng (đồng Á quân).

Quán quân Lại Mai Hoa thu hút mọi ánh nhìn ngay từ khi xuất hiện.

Mới hôm qua, chân dài còn trải qua một cú ngã rất đau cũng trên sàn diễn này. Nhưng sau đó, cô có màn xử lý đầy bản lĩnh, biến "tai nạn nghề nghiệp" thành một tạo hình quyến rũ.

Pha phản ứng nhanh nhạy trước tình huống bất ngờ của Mai Hoa được khán giả vỗ tay khen ngợi rần rần (Ảnh: Chụp màn hình).

Tối nay, Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 đã phục hồi phong độ. Cô mặc váy màu be tối giản, được cắt may tinh tế với phần tà rơi nhẹ, kết hợp giày cao gót đồng màu.

Trên tay, người đẹp cầm dải lụa đỏ mềm mại, tạo điểm nhấn nổi bật giữa không gian trung tính của sàn diễn. Cô sải bước uyển chuyển nhưng vẫn dứt khoát, vai thẳng, tay buông tự nhiên, ánh mắt kiêu hãnh lướt ngang khán giả như thách thức mọi ánh nhìn.

Khi xoay người, dải lụa đỏ khẽ tung bay, chất vải mềm rủ tạo hiệu ứng thị giác tinh tế, vừa hiện đại vừa thanh lịch. Lại Mai Hoa thể hiện sự tự tin tuyệt đối, khiến cả khán phòng như bị cuốn vào từng chuyển động.

Sải bước bên cạnh, Mỹ Ngân (bên phải) cũng chọn tông be chủ đạo nhưng mang phong cách khác biệt. Cô diện váy dáng suông nhẹ, điểm nhấn ở phần cổ yếm và chi tiết thắt eo tinh tế, vừa tối giản vừa tôn lên bờ vai thon và đôi chân dài miên man.

Khi di chuyển, tà váy và dải lụa hòa vào nhau theo từng nhịp bước, tạo cảm giác vừa mềm mại vừa mạnh mẽ. Không cần nhiều phụ kiện, người đẹp chỉ chọn đôi giày cao gót nude và kiểu tóc búi thấp gọn gàng, giúp tổng thể trở nên thanh lịch, tinh tế.

Trước khi tham gia Vietnam’s Next Top Model 2025, Vũ Mỹ Ngân từng đoạt danh hiệu Người đẹp Áo dài và lọt top 15 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.

Cao 1,82m với số đo 80-65-95cm, cô ghi dấu ấn nhờ phong thái tinh tế, gương mặt thanh thoát và khả năng làm chủ sân khấu.

Phía còn lại của sàn diễn, Bảo Ngọc xuất hiện trong thiết kế váy màu trầm hơn với dáng ôm nhẹ, phần cổ vuông và tay dài tạo điểm nhấn thanh lịch. Chất liệu linen pha lụa giúp trang phục vừa giữ được phom dáng, vừa bay nhẹ theo từng bước chân.

Mỗi lần cô di chuyển, ánh sáng sân khấu phản chiếu khiến bề mặt vải ánh lên gam ấm, mang lại cảm giác sang trọng, tinh tế. Mỹ Ngân chọn kiểu tóc buộc thấp và lối trang điểm tự nhiên, tôn lên đường nét sắc sảo trên khuôn mặt.

Cô bước đi với dáng thẳng, từng chuyển động tay hông nhịp nhàng, thể hiện kỹ thuật catwalk vững vàng và nhận được tràng pháo tay của khán giả.

Sinh năm 2005, quê Đồng Tháp, cao 1,78m, Bảo Ngọc sở hữu nét đẹp hiện đại, gương mặt sáng và phong thái chuyên nghiệp, là một trong những gương mặt trẻ đầy triển vọng của làng mốt Việt.

Giang Phùng xuất hiện trong thiết kế cùng tông màu với Bảo Ngọc, tạo nên tổng thể hài hòa, sang trọng.

Trang phục của cô dáng dài, thắt eo tinh tế giúp tôn lên đường cong nữ tính. Không cầu kỳ trong tạo hình, cô chọn mái tóc buộc tự nhiên, kết hợp giày cao gót đồng màu, giữ vững tinh thần tối giản mà thương hiệu hướng đến.

Từng bước catwalk của Giang Phùng chắc chắn, chậm rãi nhưng đầy kiểm soát. Ánh mắt tập trung cùng thần thái bình tĩnh, toát lên sự tự tin của một người mẫu giàu kinh nghiệm.

Trên sàn diễn, top 4 Vietnam’s Next Top Model 2025 không chỉ gây ấn tượng với chiều cao lý tưởng mà còn thể hiện thần thái, phong cách riêng.

Từng bước đi, từng cử chỉ nhỏ nhất đều được chăm chút, tạo nên hình ảnh hoàn hảo trong mắt khán giả. Mỗi cô gái đều thể hiện được nét cá tính, từ thanh lịch, hiện đại đến mềm mại, quyền lực, hứa hẹn sẽ là những gương mặt sáng giá, tiếp tục tỏa sáng trên các sàn diễn thời trang Việt Nam trong thời gian tới.

Khép lại phần trình diễn, top 4 của Vietnam’s Next Top Model 2025 gồm: Lại Mai Hoa (Quán quân), Bảo Ngọc, Vũ Mỹ Ngân và Giang Phùng (Á quân), cùng nhà thiết kế Lê Hà và bà Trang Lê, Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam cúi chào khán giả, khép lại màn trình diễn đầy ấn tượng của top 4 năm nay.