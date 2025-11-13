Quán quân Next Top Model 1,84m vấp ngã lại đứng lên bản lĩnh trên sàn diễn

Tối 12/11, Quán quân Vietnam’s Next Top Model (Người mẫu Việt Nam) 2025 Lại Mai Hoa gây ấn tượng khi đảm nhận vị trí first face (mở màn) cho Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025.

Với chiều cao 1,84m, số đo 83-65-96 cm cùng thân hình săn chắc và đôi chân dài miên man, Mai Hoa xuất hiện rạng rỡ trong trang phục thuộc bộ sưu tập (BST) của nhà thiết kế (NTK) Vũ Việt Hà, thu hút mọi ánh nhìn trên sàn diễn.

Cô diện bộ váy trắng họa tiết hoa tinh tế, điểm xuyết những tua rua dài uyển chuyển, tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại theo từng bước đi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Mai Hoa cho biết, cô vô cùng hạnh phúc khi được đảm nhận vị trí first face cho Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025.

“Đây không chỉ là một vinh dự lớn, mà còn là cơ hội để tôi thể hiện trọn vẹn tinh thần và ý tưởng của BST mang tên Khởi nguồn tinh khiết, tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của phụ nữ qua từng thiết kế”, Lại Mai Hoa bày tỏ.

Tại đêm mở màn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025, cô không chỉ đảm nhận vai trò mở màn mà còn xuất hiện ở vị trí vedette (kết màn) trong thiết kế màu xanh với chất liệu vải xuyên thấu của NTK Hà Linh Thư.

Tuy nhiên, trong lúc trình diễn, người đẹp bất ngờ vấp ngã nhưng nhanh chóng đứng dậy đầy bản lĩnh, tiếp tục sải bước với phong thái tự tin và chuyên nghiệp.

Màn xử lý bình tĩnh cùng thần thái cuốn hút giúp cô nhận được tràng pháo tay vang dội từ khán giả.

Khi phần trình diễn kết thúc, bà Trang Lê, Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, cùng NTK Hà Linh Thư, Mai Hoa và Quán quân The Face 2023 Huỳnh Tú Anh bước ra chào khán giả, khép lại đêm mở màn nhiều cảm xúc.

Nhắc đến bí quyết phát triển chiều cao ấn tượng của mình, Mai Hoa bật mí về thói quen tập luyện và chế độ dinh dưỡng từ nhỏ, đồng thời giải thích vai trò của yếu tố di truyền. “Hồi cấp hai tôi tập bơi rất nhiều và ăn nhiều trứng, cộng thêm yếu tố di truyền trong gia đình tôi, do vậy tôi cao thêm 7-8 cm mỗi năm”.

Cô cũng nhấn mạnh rằng, cách giữ vóc dáng thẳng đẹp và tự tin, đặc biệt trong thời kỳ cao nhanh: “Hồi cấp hai tôi từng hơi gù lưng khi cao nhanh, nhưng nhờ mẹ hướng dẫn chỉnh tư thế vai thẳng, tôi đã tự tin hơn với vóc dáng hiện tại”.

Lại Mai Hoa mở màn và kết màn ngày đầu tiên của Tuần lễ thời trang (Video: Lê Phương Anh - Mai Châm).

Được biết, Lại Mai Hoa hiện là sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chia sẻ về cách sắp xếp thời gian để vừa đi học, vừa tham gia các hoạt động nghệ thuật, Mai Hoa tiết lộ: “Trước khi tham gia Vietnam’s Next Top Model, 70% thời gian tôi dành cho học tập, 30% đi diễn. Sau khi giành Quán quân, nhờ nhà trường ủng hộ, tôi có điều kiện tập trung hơn vào nghề người mẫu”.

Cũng như nhiều người mẫu có chiều cao nổi bật, Mai Hoa từng gặp không ít khó khăn trong việc lựa chọn trang phục phù hợp.

“Khoảng 2-3 năm trước, khi thị trường thời trang Việt Nam chưa có nhiều mẫu đồ dành cho người cao, tôi thường phải đi may riêng hoặc tìm ở một vài cửa hàng hiếm hoi. Giờ thì dễ dàng hơn nhiều vì đã có nhiều thương hiệu trong nước quan tâm đến nhóm khách hàng này”, cô cho biết.

Với lợi thế hình thể cùng sự nỗ lực không ngừng, Mai Hoa ngày càng khẳng định phong độ của mình trên sàn diễn.

Đêm khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông đã có sự góp mặt của loạt thiết kế mãn nhãn, mang đến hành trình thị giác và cảm xúc đầy thăng hoa.

Mở màn là NTK Vũ Việt Hà với BST Khởi nguồn thuần khiết, tôn vinh vẻ đẹp bên trong của mỗi cá nhân. Tiếp nối là NTK Singapore Frederick Lee với BST Haute Couture (thời trang cao cấp) Nocturne Éternelle, nơi ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối cùng hoà quyện, mở ra thế giới huyền ảo ngập tràn mê hoặc.

Sàn diễn càng thêm thăng hoa với sự trở lại của Chula Fashion, thương hiệu đến từ Tây Ban Nha, mang theo tinh thần phóng khoáng, tươi sáng và đậm dấu ấn cá nhân. Khép lại đêm diễn, NTK Hà Linh Thư tôn vinh vẻ đẹp, sức mạnh và sự kiêu hãnh của người phụ nữ hiện đại qua những thiết kế đầy cảm xúc.

Trong đêm diễn này, ca sĩ Minh Hằng và S.T Sơn Thạch cũng xuất hiện trên sân khấu với diện mạo mới mẻ. Cả hai đều chọn mái tóc bạch kim nổi bật.