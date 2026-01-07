“Triển Chiêu” Hà Gia Kính nhập viện, tiết lộ tình trạng sức khỏe tuổi U70

Theo HK01, những năm gần đây, Hà Gia Kính không còn tham gia đóng phim mà lui về tận hưởng cuộc sống bên gia đình. Dù vậy, mọi thông tin liên quan đến nam diễn viên gạo cội vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Trong đoạn clip được đăng tải, Hà Gia Kính xuất hiện trong bệnh viện, nằm chờ bác sĩ thăm khám. Nam diễn viên không tiết lộ cụ thể tình trạng sức khỏe, song gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn khi bác sĩ tiến hành tiêm và kiểm tra ở cánh tay. Hình ảnh này khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa.

Hà Gia Kính chia sẻ hình ảnh vào viện điều trị vào những ngày đầu năm mới (Ảnh: Sohu).

Việc “Triển Chiêu” phải nhập viện ngay đầu năm mới khiến đông đảo người hâm mộ gửi lời hỏi thăm, chúc ông sớm bình phục.

Trước đó, vào cuối năm ngoái, Hà Gia Kính từng chia sẻ về tình hình sức khỏe khi bước sang tuổi lục tuần. Nam diễn viên cho biết dù chăm chỉ tập luyện và chú trọng bồi bổ cơ thể, ông vẫn phải thường xuyên uống thuốc và theo dõi sức khỏe.

“Chỉ là tuyến tiền liệt hơi phì đại một chút. Qua tuổi 50, 60 thì ai cũng có thể gặp. Phổi thì có chút bọt khí, chuyện này cũng khá phổ biến”, Hà Gia Kính chia sẻ trong một buổi phát sóng trực tuyến.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, Hà Gia Kính vẫn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại nhiều quốc gia châu Á. Các thông tin liên quan đến nam diễn viên luôn thu hút sự chú ý của công chúng.

Hà Gia Kính nổi tiếng với vai Triển Chiêu trong "Bao Thanh Thiên" (Ảnh: Sina).

Hà Gia Kính (SN 1959) ghi dấu ấn sâu đậm với vai Triển Chiêu điển trai, nghĩa hiệp trong bộ phim truyền hình Bao Thanh Thiên phát sóng năm 1993. Ông được đánh giá là người thể hiện thành công nhất nhân vật Triển Chiêu và từng được mệnh danh là “Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ”.

Ngoài Bao Thanh Thiên, Hà Gia Kính còn tham gia nhiều tác phẩm như Phong Vân 2, Khách sạn Thần Tài, Tân Yến Tử Lý Tam… Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên quyết định dừng đóng phim để tập trung cho lĩnh vực kinh doanh.

Hiện tại, ngôi sao Bao Thanh Thiên là chủ một doanh nghiệp thực phẩm sạch và ngũ cốc, với khối tài sản ước tính khoảng 17 triệu USD kể từ khi khởi nghiệp năm 2014. Thỉnh thoảng, ông vẫn tham dự các sự kiện nhỏ và giao lưu cùng người hâm mộ.

Ở tuổi ngoài 60, Hà Gia Kính khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng cân đối nhờ duy trì thói quen tập luyện. Trên trang cá nhân, ông thường chia sẻ hình ảnh du lịch, tập gym, đá bóng, leo núi…

Ngoài 60 tuổi, Hà Gia Kính vẫn duy trì lối sống năng động, chăm chỉ làm việc và chăm chút sức khỏe (Ảnh: Sina).

Về đời tư, nam diễn viên từng kín tiếng trong chuyện tình cảm. Hai mối quan hệ được ông thừa nhận trong quá khứ là với diễn viên Kim Tố Mai và Lý Uyển Hoa.

Năm 2024, Hà Gia Kính bất ngờ xác nhận đã lập gia đình và có con gái. Theo nam diễn viên, vợ ông không hoạt động trong làng giải trí nên ông muốn giữ kín thông tin để bảo vệ sự bình yên cho gia đình.

“Vợ tôi không quá xinh đẹp, nhưng con gái thì rất đẹp”, ông chia sẻ và mong khán giả tôn trọng đời sống riêng tư của mình. Nhắc đến con gái, Hà Gia Kính không giấu được niềm tự hào khi nói cô bé nhanh nhẹn, hoạt bát và rất quấn cha.