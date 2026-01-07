Tự Long, Duy Nam tiết lộ về chương trình thay thế "Táo quân"

Theo thông tin từ Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam, dịp Tết Nguyên đán 2026 sẽ không có chương trình Gặp nhau cuối năm (thường gọi là Táo quân) như thông lệ. Thay vào đó, VTV đang chuẩn bị một chương trình nghệ thuật mới, có tên dự kiến là Quảng trường mùa xuân.

Đại diện VTV cho biết, chương trình mới được xây dựng như một không gian nghệ thuật mang không khí sum vầy, ấm áp tình thân nhưng vẫn sôi động, vui tươi ngày Tết, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên quen mặt với khán giả.

“Các chương trình Tết đang được chuẩn bị theo đúng kế hoạch, có nhiều đầu tư nhằm nâng cao chất lượng nội dung và hình thức”, đại diện VTV nói.

Chương trình "Táo quân" năm 2024 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, NSND Tự Long (đóng vai Táo Văn hóa - Giáo dục, Táo Xã hội, Táo Mạng... trong chương trình Táo quân) bày tỏ sự tiếc nuối khi chương trình Táo quân không tiếp tục lên sóng trong năm nay.

Theo anh, đây không chỉ là một chương trình giải trí mà còn là “món ăn tinh thần” đặc biệt mỗi dịp Tết, gắn bó với nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán giả suốt hơn 2 thập kỷ.

Nam nghệ sĩ nhìn nhận, trong quá trình phát sóng, Táo quân từng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, song đó là điều khó tránh khỏi với một chương trình có sức ảnh hưởng lớn.

Việc tạm dừng và thay thế bằng format (định dạng) mới, theo NSND Tự Long, xuất phát từ mong muốn mang đến không khí Tết tích cực, nhẹ nhàng hơn cho khán giả.

Diễn viên Tự Long cho rằng việc chương trình dừng lại ở thời điểm này giúp giữ trọn hình ảnh đẹp trong lòng khán giả.

“Nếu phải nói lời chia tay với Táo quân, điều quan trọng nhất là trân trọng và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, những ký ức gắn với một thế hệ nghệ sĩ "vàng son" và dấu ấn của một chương trình truyền hình đặc biệt, khó có thể thay thế trong lòng công chúng”, anh chia sẻ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Đỗ Duy Nam cũng xác nhận Tết năm nay sẽ không có Táo quân. Anh cho biết, chương trình mới thay thế sẽ mang yếu tố nhạc kịch, kết hợp với nhiều loại hình biểu diễn khác, hứa hẹn tạo màu sắc khác so với format cũ.

Diễn viên Đỗ Duy Nam từng được biết đến thông qua những tác phẩm nhạc chế và các vai phụ trong chương trình Táo quân. Cho đến năm 2025, Đỗ Duy Nam thay thế NSND Xuân Bắc để đảm nhận vai chính trong chương trình - vai Nam Tào.

Trong khi đó, NSƯT Quang Thắng (đóng vai Táo Kinh tế, Táo Quy hoạch, Táo Giao thông...) cho hay, việc Táo quân không lên sóng năm nay liên quan đến một số thay đổi về nhân sự và kịch bản.

“Chúng tôi hiểu sự tiếc nuối của khán giả và nghệ sĩ, nhưng phải tuân theo sự sắp xếp chung của ê-kíp. Năm nay sẽ có một chương trình ca hài kịch khác thay thế, với kịch bản mới mẻ”, Quang Thắng nói.

Nam nghệ sĩ cho biết thêm, với định dạng chương trình mới, nhiều nghệ sĩ gạo cội vẫn có thể tham gia, cùng đóng góp vào quá trình sáng tạo để mang đến một chương trình phù hợp không khí Tết và kỳ vọng của công chúng.

Ca sĩ Minh Quân cũng cho biết, bản thân biết Táo quân không lên sóng đêm giao thừa từ khoảng một tuần trước. Là người gắn bó nhiều mùa với vai Thiên Lôi, anh thừa nhận cảm xúc đầu tiên là buồn và tiếc nuối.

“Táo quân với tôi và khán giả không chỉ là một chương trình, mà là thói quen tinh thần mỗi năm. Có những năm tạm dừng sản xuất, cảm giác thiếu vắng ấy rất khó diễn tả - vừa trống trải, vừa hụt hẫng, như đêm giao thừa mất đi một điểm hẹn quen thuộc”, anh chia sẻ.

Đồng hành cùng chương trình trong nhiều vai trò, từ diễn viên trên sân khấu đến Giám đốc âm nhạc phía sau, điều khiến nam ca sĩ nể phục nhất là tinh thần sáng tạo và sự nghiêm túc của ê-kíp.

“Ai cũng bận, nhưng khi vào việc thì vô cùng chuyên nghiệp và kỹ lưỡng. Sự tâm huyết và chỉn chu của đạo diễn cùng dàn nghệ sĩ là bài học lớn nhất tôi mang theo trong nghề”, Minh Quân bày tỏ.