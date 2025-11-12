Tùng Dương “chặt chém” thảm đỏ với trang phục hàng hiệu giá nửa tỷ đồng

Tối 12/11, ca sĩ Tùng Dương xuất hiện tại Vietnam International Fashion Week 2025 (Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025) với phong thái lịch lãm, có phần trầm tĩnh, khác hẳn với hình ảnh cá tính, phá cách quen thuộc của anh trên thảm đỏ những năm trước.

Nam ca sĩ diện bộ trang phục toàn hàng hiệu nước ngoài mang tông màu đen, điểm nhấn nằm ở kiểu dáng tinh gọn và chất liệu cao cấp.

Điểm nhấn trong thiết kế lần này là bộ vest của nhà mốt Alexander McQueen trị giá 9.800 bảng Anh (gần 340 triệu đồng), kết hợp cùng chiếc túi cầm tay cùng thương hiệu khoảng 80 triệu đồng.

Anh làm nổi bật trang phục màu đen với đôi giày đính đá lấp lánh của Christian Louboutin, giá khoảng 40-100 triệu đồng tuỳ phiên bản.

Tổng thể trang phục mang đến vẻ ngoài sang trọng, tinh tế và nổi bật cho nam ca sĩ trên thảm đỏ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ca sĩ Tùng Dương cho biết lý do anh không chọn đồ của các nhà thiết kế trong nước cho lần xuất hiện này.

“Đồ của các nhà thiết kế Việt tôi đã mặc quanh năm, từ biểu diễn cho đến các chương trình lớn. Hôm nay, tôi muốn thay đổi một chút, chọn một bộ trang phục mang thương hiệu nước ngoài để phù hợp với tinh thần hiện tại của mình”, anh nói.

Nam ca sĩ cũng tiết lộ, sự thay đổi phong cách không phải ngẫu nhiên mà gắn liền với dự án âm nhạc mới nhất, vừa được anh giới thiệu tới khán giả.

Đây là sản phẩm đánh dấu hành trình Tùng Dương quay trở lại với giá trị thanh âm nguyên bản, nơi giọng hát thật và cảm xúc tự nhiên được đặt lên hàng đầu, thay vì những yếu tố trình diễn cầu kỳ.

“Với dự án này, tôi hướng đến hình ảnh người đàn ông trưởng thành, hát với sự lịch lãm và sang trọng. Chính vì vậy, phong cách ăn mặc cũng cần tiết chế hơn, không còn “lồng lộn” như mọi năm nữa”, Tùng Dương chia sẻ.

Tùng Dương lịch lãm với trang phục giá nửa tỷ đồng tại thảm đỏ tuần lễ thời trang (Video: Lê Phương Anh - Mai Châm).

Nam ca sĩ giải thích rằng, từng có giai đoạn anh rất yêu thích sự nổi bật, phá cách và thường xuyên thử nghiệm với những thiết kế độc lạ, khác thường, đôi khi còn gây tranh luận trong giới mộ điệu. Chính phong cách đặc biệt ấy đã trở thành dấu ấn riêng của Tùng Dương trong làng nhạc lẫn thời trang Việt.

Tuy nhiên, với lần xuất hiện này, anh lại chọn cách chinh phục khán giả bằng sự tối giản và tinh tế.

Áo vest mang thương hiệu Alexander McQueen khoảng 340 triệu đồng được Tùng Dương phối cùng túi của hãng, giá khoảng 80 triệu đồng (Ảnh: Chụp màn hình).

“Tôi vẫn yêu cái đẹp độc đáo, sáng tạo trong thời trang, nhưng năm nay tôi tạm gác lại một chút để cảm nhận mình ở một phiên bản khác. Biết đâu, năm sau tôi sẽ quay lại với những bộ cánh ấn tượng hơn”, Tùng Dương bày tỏ.

Năm nay, thay vì biểu diễn, nam ca sĩ ngồi ở hàng ghế khán giả. Tùng Dương cho biết, anh tham dự Vietnam International Fashion Week 2025 với tâm thế của một người thưởng thức, đồng thời tìm kiếm những mẫu trang phục phù hợp để sử dụng trong các dự án âm nhạc sắp tới.

“Tôi luôn trân trọng các nhà thiết kế Việt vì sự sáng tạo và nỗ lực của họ. Dù hôm nay không mặc đồ của ai, nhưng tôi đến để ủng hộ và xem có những thiết kế nào có thể đồng hành cùng mình trên sân khấu sau này”, nam ca sĩ chia sẻ thêm.