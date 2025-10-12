Thanh Hằng diện đầm cúp ngực, làm vedette show thời trang

Tối 11/10, siêu mẫu Thanh Hằng gây ấn tượng khi đảm nhận vị trí kết màn trong show diễn thời trang Thu - Đông với chủ đề "The Reflection" (Sự phản chiếu). Cô diện chiếc đầm đen dáng xòe, phần thân trên ôm sát, cúp ngực, đính pha lê lấp lánh, kết hợp thắt lưng bản to tạo điểm nhấn thị giác.

Bộ trang phục là sự hòa quyện tinh tế giữa nét cổ điển và hơi thở hiện đại. Thiết kế giúp Thanh Hằng khéo léo khoe xương quai xanh thanh mảnh, tôn vòng một tinh tế, đồng thời làm nổi bật đôi chân dài 1,12m trên sàn diễn.

Dù từng vướng tranh cãi, Thanh Hằng vẫn luôn là gương mặt đầy sức hút trên sàn catwalk. Màn trình diễn của cô nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các khán giả có mặt.

Hoa hậu Ngọc Châu là gương mặt mở màn cho đêm diễn. Cô diện trang phục da phối với áo khoác lông vũ, chân váy bút chì xẻ cao. Thiết kế mang đến vẻ sang trọng, quyền lực, đồng thời thể hiện nét gợi cảm và mạnh mẽ của người phụ nữ hiện đại.

Chương trình giới thiệu 3 bộ sưu tập mới, tương ứng với 3 chương, thể hiện hành trình khám phá và tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ qua nhiều tầng cảm xúc.

Chương đầu tiên mở ra với tông trắng - be chủ đạo, tượng trưng cho vẻ đẹp mong manh và thuần khiết.

Các thiết kế trong chương này sử dụng chất liệu nhẹ nhàng như lụa bóng, vải voan trong suốt và ren thủ công, phom dáng xòe nhẹ chữ A hoặc xếp lớp nhiều tầng, tạo nên hình ảnh người phụ nữ dịu dàng, thanh thoát.

Chương hai tập trung vào sắc đỏ trầm, biểu tượng của cảm xúc, nội lực và sức hút. Những đường cắt tinh tế, kỹ thuật dựng phom ôm dáng cùng chất liệu satin và vải ánh kim giúp tôn lên đường cong và nét quyến rũ.

Chương cuối mang tinh thần tự do và bản lĩnh, lấy cảm hứng từ ánh sáng khúc xạ qua gương, tạo nên những dải màu lung linh. Thông qua các bộ sưu tập, nhà thiết kế gửi gắm thông điệp rằng mỗi phụ nữ đều là tấm gương phản chiếu vẻ đẹp riêng.

Đêm diễn còn có sự tham dự của nhiều gương mặt quen thuộc trong làng thời trang như Bùi Quỳnh Hoa, Lệ Hằng, Quỳnh Anh, Lâm Bích Tuyền, Vũ Thúy Quỳnh, Đào Hiền, Trương Quí Minh Nhàn...

Trên thảm đỏ, người mẫu Thu Trang lựa chọn đầm voan đen cổ yếm, dáng rộng. Dù đang ở những tháng cuối của thai kỳ, cô vẫn giữ vẻ rạng rỡ, thần thái tự tin.

Thanh Thanh Huyền xuất hiện trong chiếc đầm ren đen, kết hợp trang sức ngọc trai, tạo nét sang trọng, thanh lịch của một quý cô cổ điển giữa không gian thời trang đương đại.

