Thanh Hằng xúc động khi thí sinh Next Top Model tái hiện ký ức chiến tranh

Trong tập 5 phát sóng tối 31/8, top 10 thí sinh Vietnam's Next Top Model có trải nghiệm đặc biệt tại Hà Nội, hòa chung không khí cả nước hướng về Quốc khánh 2/9.

Nhiệm vụ của các thí sinh là thực hiện một video ngắn (tối đa 3 phút) kể câu chuyện về thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới, thế hệ dám ước mơ, biết hành động và niềm tự hào dân tộc. NSƯT - NTK Đức Hùng xuất hiện với vai trò giám khảo khách mời, mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ qua những câu chuyện về văn hoá Hà Nội.

Bà Đỗ Thị Chắt chia sẻ những ký ức thời chiến tranh với thí sinh Vietnam's Next Top Model (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau quá trình thực hiện, ba đội thi đã mang đến những sản phẩm giàu cảm xúc. Nổi bật trong đó là đội của Mai Hoa, Bảo Ngọc và Kim Thanh với câu chuyện được lấy cảm hứng từ chính gia đình thí sinh Mai Hoa.

Video ngắn tái hiện ký ức chiến tranh qua lời kể của bà Đỗ Thị Chắt - bà của Mai Hoa, năm nay 86 tuổi. Trên màn hình, bà xúc động lục lại kỷ vật về người chồng quá cố, chậm rãi nhớ về một thời khói lửa.

Bà nghẹn ngào chia sẻ: "Các cháu có biết không, để có được Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, ông cha ta đã hy sinh rất nhiều".

Thanh Hằng cho biết video mang đến nhiều cảm xúc xúc động (Ảnh: Chụp màn hình).

Sản phẩm khiến ban giám khảo và các thí sinh lắng lại. Giám khảo Thanh Hằng nhận xét: "Video chỉ dài 3 phút nhưng có chiều sâu. Hình ảnh người bà của Mai Hoa mang đến nhiều cảm xúc, đó là một nhân chứng lịch sử để nhắc nhở sự hy sinh của ông cha ta. Sự kết hợp cùng nhân vật người nước ngoài cũng rất tuyệt vời và xúc động".

Kết quả, chiến thắng thuộc về đội Mai Hoa. Trong khi đó, 2 thí sinh Giang Phùng và Mi Lan rơi vào nhóm nguy hiểm. Trước đó, cả hai từng vướng nhiều bất hòa khi làm việc chung, dẫn đến sản phẩm thiếu gắn kết, câu chuyện rời rạc và chưa toát lên tinh thần đồng đội.

Cũng trong tập này, Giám đốc sản xuất Trang Lê, NTK Đức Hùng cùng top 10 thí sinh đến Hà Nội hòa vào không khí cả nước hướng đến đại lễ 2/9 (Ảnh: Ban tổ chức).

Vòng thi này không có thí sinh bị loại, các chân dài tiếp tục hành trình tại Vietnam’s Next Top Model 2025.