Taylor Swift liên tục khoe thời trang nhà giàu, bộ đồ đi dạo giá 2 tỷ đồng

Từ một cô gái Mỹ mộc mạc ôm giấc mơ ca hát, Taylor Swift nay đã là ngôi sao nhạc pop với khối tài sản 1,6 tỷ USD (hơn 42.098 tỷ đồng).

Cùng với sự giàu có, phong cách thời trang của nữ ca sĩ ngày càng xa xỉ. Cô liên tục xuất hiện tại New York, Mỹ, với loạt trang phục và phụ kiện trị giá hàng tỷ đồng.

Trong lần ra phố mới đây, giọng ca Bad Blood diện bộ trang phục tông nâu đất được ví như “mùa thu thu nhỏ”, gồm váy len cổ lọ Dôen 448 USD (11,78 triệu đồng), áo khoác da Magda Butrym 3.465 USD (91,17 triệu đồng) và boots Manolo Blahnik 1.595 USD (41,95 triệu đồng).

Cô hoàn thiện phong cách với đồng hồ Louis Vuitton Tambour 59.000 USD (1,55 tỷ đồng), khuyên tai vàng 7.300 USD (192 triệu đồng) và túi Louis Vuitton 3.450 USD (90,77 triệu đồng).

Tổng thể, trang phục dạo phố của Taylor có giá trị gần 2 tỷ đồng.

Trước đó, Taylor Swift nhiều lần gây chú ý với những outfit đắt đỏ. Chuyến dạo phố ở New York đầu năm 2024 là minh chứng rõ ràng.

Cô diện váy len 1.490 USD (39,2 triệu đồng), áo khoác len 2.032 USD (53,48 triệu đồng), đi đôi bốt Gucci 2.055 USD (54,09 triệu đồng), túi Saint Laurent 2.650 USD (69,70 triệu đồng) và đeo loạt vòng cổ tổng cộng 9.000 USD (236,8 triệu đồng).

Buổi hẹn hò cùng Travis Kelce tháng 12/2024, Taylor xuất hiện với áo khoác đính đá 1.095 USD (28,8 triệu đồng), bông tai 36.000 USD (947,2 triệu đồng), túi Stella McCartney 2.450 USD (64,46 triệu đồng) và giày cao gót Louboutin 1.158 USD (30,46 triệu đồng).

Khi xuất hiện trong podcast New Heights (8/2025), dù mặc đơn giản nhưng tổng giá trị trang phục của cô là hơn 40.000 USD (1,05 tỷ đồng), gồm đồng hồ Cartier 36.500 USD (960,37 triệu đồng) và vòng cổ 12.600 USD (331,52 triệu đồng).

Ngay cả bộ đồ mùa thu ở New York (10/2025) trông giản dị với áo cổ lọ, chân váy caro và bốt cao, cũng lên đến 53.000 USD (1,39 tỷ đồng), trong đó riêng trang sức Cartier chiếm 35.000 USD (920,9 triệu đồng).

Tại đám cưới của Selena Gomez, Taylor mặc đầm Oscar De La Renta 36.990 USD (973,5 triệu đồng), kết hợp bộ trang sức Le Vian 24.000 USD (631,5 triệu đồng), khiến cô suýt "lấn át cô dâu".

Trong ảnh cầu hôn (8/2025), dù chỉ "ở nhà bạn trai", trang phục của cô vẫn ngốn 42.000 USD (1,10 tỷ đồng), gồm nhẫn, đồng hồ, khuyên tai đều là hàng Cartier.

Khi xuất hiện ở sân vận động Arrowhead, Swift mặc áo khoác da Chiefs cổ điển, túi Dior 4.400 USD (115,77 triệu đồng), đeo nhẫn 3.150 USD (82,88 triệu đồng) và đi đôi bốt 2.195 USD (57,75 triệu đồng).

Thậm chí trang phục Super Bowl LVIII của cô, gồm áo corset, quần jeans đính pha lê và phụ kiện, có tổng giá trị 21.969 USD (578,14 triệu đồng), chưa kể vé khu VIP từ 500.000 USD đến 3 triệu USD (13,16 tỷ - 78,94 tỷ đồng).

Gần đây, truyền thông phương Tây gọi Taylor Swift là "người luôn biết biến từng lần ra phố thành một sàn diễn thời trang đẳng cấp".

Ảnh: Getty