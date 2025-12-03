Giá vàng miếng bất ngờ giảm 1,2 triệu đồng/lượng sau một ngày

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Phiên hôm qua, mặt hàng này được điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán tiếp tục được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

So với mức đỉnh ghi nhận ngày 1/12 là 153,7-155,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá chiều mua và chiều bán vàng đã giảm 1,2 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng trong nước giảm cùng chiều với thị trường quốc tế. Theo đó, giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.190 USD/ounce, giảm 21 USD so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134,4 triệu đồng/lượng.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Tiến Tuấn).

Giá vàng thế giới liên tục biến động những ngày qua, dù chỉ số đồng USD tiếp tục ổn định quanh vùng 99-100 điểm. Thị trường đang chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn từ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng này, về xu hướng cắt giảm lãi suất cơ bản.

Nếu Fed giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm nay, đồng USD có thể suy yếu và giá vàng sẽ hưởng lợi. Giới giao dịch đang đặt cược mạnh vào khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 12, với xác suất thị trường định giá lên tới 87%.

Dù giá vàng giảm trở lại khi nhà đầu tư chốt lời song giới phân tích cho rằng, kim loại quý này vẫn được hưởng lợi trong ngắn hạn khi chứng khoán quốc tế đi xuống, nhu cầu trú ẩn vốn an toàn vẫn ở mức cao. Giá vàng đang ở vùng cao nhất trong khoảng 6 tuần qua.

Thị trường đang tỏ ra thận trọng trước dự báo rằng Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ không đưa ra lập trường ôn hòa như một số quan chức khác. Tim Waterer, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại đơn vị chuyên về giao dịch KCM Trade nhận định chỉ số giá tiêu dùng cá nhân lõi (PCE core) - thước đo lạm phát được Fed yêu thích - dự kiến công bố vào thứ 6 tới nhiều khả năng vẫn sẽ ở mức “dễ chịu”.

Rich Checkan, Chủ tịch quỹ Asset Strategies International cho rằng giá vàng còn dư địa đi lên khi xung đột tại Ukraine chưa có tín hiệu hạ nhiệt và kỳ vọng Fed giảm lãi suất lần thứ 3 đang ngày càng rõ nét.

Tuy nhiên, chiến lược gia James Stanley của sàn giao dịch Forex cảnh báo nhà đầu tư không nên “mua đuổi”, vì giá vàng đã tăng nhiều tuần liên tiếp và một bộ phận nhà đầu tư dài hạn có thể chốt lời trước khi kết thúc năm tài chính.