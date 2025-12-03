Giá Galaxy S25 Ultra giảm về mức thấp nhất từ khi lên kệ

Tham khảo tại nhiều đại lý, Galaxy S25 Ultra đang được chào bán với mức giá 22,6 triệu đồng cho phiên bản 256GB, giảm 2,4 triệu đồng so với tháng trước. Mức giá này cũng thấp hơn 11,4 triệu đồng so với giá niêm yết tại thời điểm ra mắt.

Galaxy S25 Ultra giảm giá sâu sau gần một năm lên kệ (Ảnh chụp màn hình).

Một số phiên bản màu sắc đặc biệt có giá bán cao hơn 300.000-600.000 đồng. Đây cũng là mức giá thấp nhất của Galaxy S25 Ultra kể từ khi lên kệ tại thị trường Việt Nam.

Cũng theo chia sẻ từ các đại lý, Galaxy S25 Ultra là phiên bản được người dùng chọn mua nhiều nhất trong toàn bộ dòng sản phẩm Galaxy S25.

"Khi mua sắm điện thoại cao cấp, người dùng Việt có xu hướng lựa chọn phiên bản cao nhất để trải nghiệm. Thống kê cho thấy phiên bản Galaxy S25 Ultra chiếm đến 65% doanh số bán ra, tiếp đến là Galaxy S25+ và Galaxy S25", đại diện Di Động Mỹ chia sẻ.

Galaxy S25 Ultra lên kệ tại thị trường Việt Nam từ đầu tháng 2. Ngoại hình tổng thể của máy không có nhiều khác biệt so với các phiên bản tiền nhiệm. Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở khung viền titan và các góc bo tròn mềm mại hơn.

Galaxy S25 Ultra bước vào giai đoạn cuối vòng đời khi thế hệ kế nhiệm chuẩn bị ra mắt (Ảnh: Thế Anh).

Xét trong cùng phân khúc, Galaxy S25 Ultra cạnh tranh với đối thủ iPhone 17 Pro Max. Bên cạnh đó, thiết bị cũng đối đầu với hàng loạt sản phẩm Android cao cấp khác như Xiaomi 15 Ultra, OPPO Find X9 Pro hay vivo X300 Pro.

Đến nay, Galaxy S25 Ultra đang bước vào giai đoạn cuối vòng đời. Nhiều nguồn tin rò rỉ tiết lộ dòng sản phẩm Galaxy S26 sẽ được giới thiệu trong vài tháng tới. Bất chấp điều đó, doanh số của Galaxy S25 Ultra vẫn duy trì tốt nhờ mức giá dễ tiếp cận.

"Sau mỗi đợt điều chỉnh giá bán, doanh số Galaxy S25 Ultra lại có sự tăng trưởng nhất định. So với thế hệ trước, doanh số Galaxy S25 Ultra hiện tăng khoảng 5%. Đây là mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh phân khúc cao cấp ngày càng cạnh tranh gay gắt", đại diện Minh Tuấn Mobile nhận định.