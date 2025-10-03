Album mới của Taylor Swift được khen bắt tai, phá cách, ca từ táo bạo

The Life of a Showgirl là dự án nối tiếp The Tortured Poets Department (2024), nhưng mang màu sắc hoàn toàn đối lập. Trong podcast New Heights của bạn trai Travis Kelce, Taylor Swift tiết lộ toàn bộ ý tưởng album đến từ thời điểm cô thực hiện chuyến lưu diễn The Eras Tour tại châu Âu vào năm 2024.

Taylor Swift xuất hiện với tạo hình táo bạo trong album mới "The Life of a Showgirl" (Ảnh: News).

Taylor chia sẻ, cô muốn ghi lại “mọi thứ diễn ra sau bức màn” và đó là một “sự trở lại với nhạc pop”. Ngôi sao xinh đẹp khẳng định mục tiêu của mình là tạo ra “những giai điệu truyền cảm hứng đến mức các bạn gần như phát điên”.

Các nhà phê bình quốc tế nhận xét, The Life of a Showgirl mang màu sắc vui tươi, giàu năng lượng hơn nhiều so với The Tortured Poets Department.

Trên trang cá nhân Instagram, Taylor Swift hào hứng chia sẻ: “Tôi không thể diễn tả hết niềm tự hào khi được chia sẻ album này với các bạn”.

The Life of a Showgirl gồm 12 ca khúc. Trong đó, ca khúc chủ đề The Life of a Showgirl là màn hợp tác giữa Taylor Swift và Sabrina Carpenter. Đây cũng là màn kết hợp duy nhất trong album.

Ảnh bìa album The Life of a Showgirl cũng gây chú ý khi Taylor chọn hình ảnh theo phong cách cắt dán, chụp cô trong bồn tắm sau một đêm diễn. Taylor khoác lên mình những bộ cánh cắt xẻ táo bạo, tái hiện hình ảnh vũ nữ hào nhoáng.

Đây là cách nữ ca sĩ thể hiện chủ đề của album, đó là sự cân bằng giữa đời thực và danh tiếng, cùng những góc nhìn riêng về tình yêu và cảm xúc cá nhân.

Taylor Swift chia sẻ, "The Life of a Showgirl" là câu chuyện đời thường và tình yêu của chính mình (Ảnh: Instagram).

Ngay sau khi phát hành The Life of a Showgirl, Taylor Swift đã nhận được cơn mưa lời khen từ các tạp chí âm nhạc lớn. Tờ Rolling Stone chấm album 5 sao và nhà phê bình Maya Georgi nhận xét, nữ ca sĩ đã bước lên một tầm cao mới và đạt được tất cả những gì cô mong đợi.

“Không có gì ngạc nhiên khi The Life of a Showgirl là một sự thay đổi hoàn toàn so với album The Tortured Poets Department cá tính, đời thường và đau khổ của năm ngoái. Album cũ là một màu xám xịt và dài dòng. Tuy nhiên, The Life of a Showgirl bùng nổ với những sắc màu rực rỡ và 12 ca khúc có sự kết nối chặt chẽ”, nhà phê bình Georgi viết.

Nhà phê bình Jon Caramanica của tờ New York Times khen ngợi The Life of a Showgirl là “một album hấp dẫn, sâu sắc nhưng không phô trương”, “mang phong cách gần gũi và thể hiện một cách rõ ràng, mạnh mẽ”.

“The Life of a Showgirl không phải là một bước ngoặt cứng nhắc như Red hay Reputation. Về mặt chủ đề, album này có cảm giác gần gũi. Các cộng sự không tô vẽ album bằng son phấn, thay vào đó, họ để cho giọng hát của Taylor được tự do”, Jon Caramanica nhận định.

Giới chuyên môn khen ngợi "The Life of a Showgirl" phá cách và táo bạo (Ảnh: Instagram).

Tờ Variety ca ngợi The Life of a Showgirl là "một niềm vui được lan tỏa" sau nhiều năm phát hành những album về nỗi đau khổ, mối quan hệ luôn bị soi mói của cô với chồng tương lai - Travis Kelce. Ca từ trong những ca khúc mới của Taylor cũng khiến khán giả bất ngờ vì độ táo bạo của nữ ca sĩ.

Đầu tuần trước, ứng dụng nghe nhạc trực tuyến Spotify ra thông báo, album The Life of a Showgirl đã vượt qua 5 triệu lượt lưu trước trên nền tảng phát trực tuyến và phá vỡ kỷ lục của album cũ của Swift, The Tortured Poets Department.

Được biết, Taylor sẽ tổ chức sự kiện điện ảnh The Official Release Party of a Showgirl dài 89 phút, chiếu tại hơn 100 quốc gia từ ngày 3/10 đến hết ngày 5/10. Khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức MV độc quyền và lắng nghe những chia sẻ của Taylor về quá trình sáng tác album mới.

Taylor Swift là biểu tượng thành công của làng nhạc trẻ thế giới (Ảnh: Instagram).

Taylor Swift (SN 1989) được xem là một biểu tượng nhạc pop và ngôi sao có ảnh hưởng mạnh mẽ trên thế giới, phá vỡ mọi khuôn mẫu được thiết lập trước đó.

Tạp chí Time đánh giá Taylor Swift là một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất của thế hệ hiện tại, với những ảnh hưởng lớn đến văn hóa đương đại.

Ở tuổi 36, Taylor Swift đã nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Tài sản ròng của nữ ca sĩ được ước tính khoảng 1,6 tỷ USD và cô là nữ tỷ phú hiếm hoi của làng giải trí kiếm tiền chủ yếu từ việc ca hát.

Chuyến lưu diễn toàn cầu The Eras Tour của Taylor Swift kết thúc vào cuối năm 2024 và mang về cho cô hơn 2 tỷ USD doanh thu sau 21 tháng biểu diễn.