"Á hậu giỏi tiếng Pháp" học tiến sĩ ở tuổi 27, viên mãn bên chồng tri thức

Mới đây, Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh thu hút sự chú ý khi thông báo đã chính thức trúng tuyển chương trình Tiến sĩ Quản trị (PhD in Management) tại Đại học RMIT, dự kiến bắt đầu từ tháng 11 năm nay. Theo cô, đằng sau cột mốc này là hơn 1 năm miệt mài chuẩn bị hồ sơ, nghiên cứu và vượt qua nhiều vòng phỏng vấn để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của chương trình.

"Đây là một hành trình mà tôi luôn ấp ủ từ rất lâu, không chỉ để tiếp tục mở rộng tri thức, mà còn để theo đuổi những giá trị mà mình tin tưởng, nghiên cứu, giáo dục và đóng góp bền vững cho cộng đồng", á hậu chia sẻ.

Phương Anh tâm sự để đạt được học bổng tiến sĩ là một hành trình không hề dễ dàng. Suốt thời gian dài, cô phải cân bằng giữa công việc giảng dạy, hoạt động truyền thông và quá trình nghiên cứu vốn đòi hỏi sự tập trung cao độ.

Đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020, Phạm Ngọc Phương Anh (SN 1998) gây chú ý bởi vẻ đẹp dịu dàng cùng nền tảng học vấn nổi bật. Thời điểm đăng quang, cô sở hữu IELTS 8.0, chứng chỉ DELF C1 tiếng Pháp và là thủ khoa ngành Hệ thống Quản lý thông tin (Đại học RMIT). Người đẹp sinh năm 1998 cũng hoàn tất chương trình Thạc sĩ Thương mại Toàn cầu loại giỏi hồi tháng 4/2024.

Năm 2022, cô từng đại diện Việt Nam thi Miss International (Hoa hậu Quốc tế). Với trình độ học vấn nổi trội, cô được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn. Tuy nhiên, việc trượt top 15 khiến người đẹp để lại tiếc nuối.

Khép lại hành trình thi nhan sắc, Phương Anh tiếp tục xây dựng hình ảnh theo định hướng tri thức, làm giám khảo các cuộc thi sắc đẹp, trở thành MC trong nhiều chương trình văn hóa - giáo dục và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Đến giữa năm 2024, thông tin Phương Anh trở thành giảng viên Đại học RMIT nhận được nhiều chú ý. Công việc giảng dạy giúp cô củng cố nền tảng học thuật, đồng thời mở ra hành trình mới mà cô luôn mơ ước: Truyền đạt kiến thức và đồng hành cùng thế hệ trẻ.

Xuất hiện tại một sự kiện gần đây, Phương Anh cho biết thời gian qua cô chủ yếu tập trung cho giảng dạy và làm MC tại các chương trình chuyên môn. "Mỗi công việc mang đến cho tôi những trải nghiệm khác nhau, từ đó tôi tích lũy thêm kiến thức và vốn sống", á hậu nói.

Cách đây không lâu, Phương Anh thông báo rời công ty quản lý sau 5 năm đồng hành. Người đẹp chia sẻ: "Bước sang hành trình mới, tôi muốn tiếp tục giữ tinh thần mà mình luôn theo đuổi, truyền lửa, lan tỏa điều tích cực và trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày".

Sau khi hoạt động tự do, Phương Anh vẫn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, giải trí với hình ảnh chỉn chu. Người đẹp chọn phong cách thời trang thanh lịch, nhẹ nhàng.

Tháng 11 vừa qua, Á hậu Phương Anh cùng Á hậu Ngọc Thảo dự đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Sau 5 năm đăng quang, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết. Cả ba người đẹp đều đã rời công ty chủ quản và theo đuổi những hướng đi khác nhau trong sự nghiệp.

Không chỉ có sự nghiệp ổn định, Phương Anh còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Tháng 9/2023, cô kết hôn với doanh nhân Hồ Đắc Đức, người từng theo học tiến sĩ tại Anh và là con trai của Giáo sư Hồ Đắc Lộc - nguyên Hiệu trưởng Đại học HUTECH.

Cả hai được nhận xét tương xứng về học vấn lẫn phong thái. Sau hai năm kết hôn, cặp đôi vẫn giữ cuộc sống nhẹ nhàng, kín đáo, ưu tiên công việc và chưa tiết lộ kế hoạch sinh con.

Trong những dịp lễ tết, người đẹp thường chia sẻ hình ảnh quây quần bên gia đình chồng. Dù bận rộn, vợ chồng cô vẫn dành quỹ thời gian riêng để đi du lịch, nghỉ dưỡng cùng nhau.

Nhắc đến chồng, Phương Anh từng bày tỏ: "Có những thời khắc trong đời mà ta biết chắc chắn, đây chính là người sẽ cùng mình đi hết chặng đường phía trước". Cô cho biết khoảnh khắc được cầu hôn là một cột mốc sâu sắc, còn lễ cưới là lời khẳng định cho hành trình đồng hành đã trải qua của cô và chồng.

Ở tuổi 27, Phương Anh được xem là một trong những á hậu có cuộc sống viên mãn và định hướng rõ ràng. Không chọn con đường giải trí sôi nổi, cô theo đuổi học thuật và liên tục nâng cấp bản thân. Điều này giúp Phương Anh duy trì hình ảnh "Á hậu tri thức" trong mắt công chúng sau 5 năm kể từ khi đăng quang.

Ảnh: Facebook nhân vật