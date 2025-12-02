Mỹ nhân tỷ lệ "vàng" bị hơn 4,6 triệu người ký đơn đòi cắt vai giờ ra sao?

Theo Unilad, dựa trên kỹ thuật lập bản đồ gương mặt, Amber Heard đạt mức trùng khớp đến 91,85% với tỷ lệ vàng, nhiều lần đứng đầu các bảng xếp hạng nhan sắc. Nhờ ngoại hình nổi bật và sự hậu thuẫn của Depp, sự nghiệp của nữ diễn viên từng thăng hoa mạnh mẽ.

Amber Heard từng là nữ diễn viên đạt gương mặt tỷ lệ "vàng" tại Hollywood (Ảnh: Getty Images).

Đỉnh cao sự nghiệp của Amber Heard là màn hóa thân thành Mera trong Justice League (2017) và Aquaman (2018). Bộ phim đạt doanh thu hơn 1,1 tỷ USD, đưa Amber Heard từ diễn viên hạng B trở thành sao hạng A, nhận nhiều lời mời đóng phim và hợp đồng quảng cáo.

Amber Heard và Johnny Depp từng chung sống từ năm 2012 đến 2016. Sau ly hôn, cô hẹn hò tỷ phú Elon Musk, rồi sau đó là nhà quay phim Bianca Butti.

Năm 2018, Heard viết bài trên Washington Post kêu gọi phản đối bạo lực tình dục và ám chỉ mình từng là nạn nhân của bạo hành gia đình. Johnny Depp, dù không bị nêu tên, vẫn bị Hollywood quay lưng và mất nhiều dự án. Anh kiện Heard 50 triệu USD vì phỉ báng, Heard phản đối và kiện ngược, đòi bồi thường 100 triệu USD.

Tháng 6/2022, tòa tuyên Amber Heard thua kiện, buộc bồi thường cho Depp 10,35 triệu USD. Sau quá trình thương lượng, cô đồng ý trả 1 triệu USD để khép lại tranh chấp.

Cuộc chiến pháp lý ồn ào với chồng cũ, Johnny Depp, khiến Amber Heard mất hết sự nghiệp tại Hollywood (Ảnh: Getty Images).

Phán quyết ngay lập tức khiến cô trở thành tâm điểm chỉ trích. Bản kiến nghị đòi loại bỏ cô khỏi Aquaman 2 trên Change.org vượt 4,6 triệu chữ ký - một trong những kiến nghị lớn nhất trên nền tảng này. Cuối cùng, đoàn phim phải rút bớt phân đoạn của cô và điều chỉnh kịch bản.

Sau khi thua kiện, Amber Heard rời Mỹ, đưa con gái sang Tây Ban Nha sinh sống. Cô sống trong ngôi nhà trị giá khoảng 1,5 triệu euro (gần 50 tỷ đồng) tại Madrid, tránh xa ồn ào dư luận. Người đẹp cho biết Tây Ban Nha mang lại cho cô cuộc sống yên bình mà cô tìm kiếm sau những năm sóng gió.

Không tham gia phim ảnh từ khi chuyển đến châu Âu, Amber Heard dành phần lớn thời gian chăm con và hòa nhập cuộc sống tại Tây Ban Nha.

Năm nay, nữ diễn viên bất ngờ tái xuất với vai chính trong vở kịch Spirit of the People tại Liên hoan Williamstown Theatre Festival - màn lấn sân sân khấu đầu tiên trong sự nghiệp. Trên Instagram, cô gọi đây là “thời kỳ sân khấu” của mình và gửi lời cảm ơn khán giả đã ủng hộ.

Năm 2022, Amber Heard thua kiện và rời Hollywood, tới Tây Ban Nha sinh sống (Ảnh: DM).

Trong các cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên bày tỏ mong muốn trở lại với nghệ thuật, song giới làm phim Hollywood vẫn dè dặt vì hình ảnh gây tranh cãi của cô sau vụ kiện. Nhiều nguồn tin cho biết định kiến của công chúng vẫn đang ảnh hưởng lớn đến cơ hội nghề nghiệp của Amber Heard.

Từ nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất thế giới đến người bị hàng triệu người yêu cầu loại bỏ khỏi bom tấn, Amber Heard trở thành minh chứng rõ ràng cho sự khắc nghiệt của Hollywood: Hào quang có thể vụt tắt chỉ trong một scandal.

Tuy nhiên, cuộc sống riêng tư của cô lại sang trang mới. Tháng 5 vừa qua, Amber Heard công bố đã chào đón cặp song sinh Agnes và Ocean. Thông tin gây bất ngờ lớn vì chỉ vài năm sau bê bối, nữ diễn viên đã trở thành mẹ của 3 đứa trẻ. Cô không tiết lộ danh tính cha của các bé và khẳng định muốn tự chủ hành trình làm mẹ.

Amber Heard đang có cuộc sống bình yên bên 3 đứa con tại Tây Ban Nha (Ảnh: Instagram).

Amber Heard chia sẻ: “Ngày của Mẹ năm 2025 là thời khắc tôi không bao giờ quên. Gia đình tôi đã hoàn thiện hơn. Tôi vừa đón cặp sinh đôi gia nhập gia đình họ Heard. Con gái và con trai khiến trái tim tôi reo vui. Kể từ khi con gái đầu lòng Oonagh chào đời vào 4 năm trước, thế giới của tôi đã thay đổi hoàn toàn”.

Cô nhấn mạnh việc làm mẹ đơn thân mang đến cho cô hạnh phúc sâu sắc: “Tôi hạnh phúc vì được chủ động lựa chọn trách nhiệm này. Đó là trải nghiệm khiêm nhường nhất trong cuộc đời tôi”.

Tháng 10 vừa rồi, nữ diễn viên đăng ảnh cô và 3 con cùng dạo trên đường phố Madrid nhưng không để lộ mặt các con. Cô diện trang phục phù thủy giống con gái lớn 4 tuổi.

Một trong hai bé song sinh mặc đồ quả bí ngô, nhóc còn lại hóa trang thành nhện. Đây là lần đầu nữ diễn viên đăng ảnh bên các con kể từ lúc thông báo Agnes và Ocean "gia nhập nhà Heard" vào tháng 5.

Ở tuổi U40, Amber Heard hạnh phúc với những gì mình đang có và sẽ tiếp tục tiến về phía trước (Ảnh: Vogue).

Tới cuối tháng 11, Amber Heard lại chia sẻ khoảnh khắc bình yên bên 3 con trong dịp Lễ Tạ ơn. Cô viết: “Nhìn lại tất cả những trái tim và đĩa thức ăn đầy ắp mà tôi đã chia sẻ. Hy vọng bạn đã có đầy đủ cả hai trong năm nay”.

Giữa những tranh cãi vẫn còn âm ỉ, Amber Heard dường như đã tìm thấy cuộc sống mới. Đó là sự yên bình, tránh xa hào quang Hollywood, tập trung vào gia đình và từng bước trở lại nghệ thuật theo cách thận trọng, bền bỉ hơn.

Trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái, cô nói: "Tôi sẽ tiến về phía trước vì đó là cách cuộc sống vận hành. Thế giới của tôi đã thay đổi mãi mãi. Bất chấp những khó khăn về khả năng sinh nở, việc tự mình làm mẹ và theo cách của riêng mình là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời tôi. Tôi biết ơn vì đã có thể lựa chọn điều này một cách có trách nhiệm và chu đáo".