Nhật Kim Anh phủ nhận tin đồn thất thiệt, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc

Gần đây, nhiều bài viết, video lan truyền trên mạng xã hội với các tiêu đề như "Nhật Kim Anh bị bắt", "Nhật Kim Anh bỏ trốn sau lệnh khởi tố"... thu hút sự quan tâm của dư luận.

Những thông tin này chưa được kiểm chứng, nhưng lại được chia sẻ rộng rãi, khiến khán giả nghi ngờ và hoang mang.

Nhật Kim Anh trong một sự kiện giải trí gần đây (Ảnh: Facebook nhân vật).

Phản hồi phóng viên Dân trí chiều 2/12, người đại diện của diễn viên Nhật Kim Anh cho biết những tin đồn này đã ảnh hưởng đáng kể đến công việc và đời sống của cô.

Hiện tại, Nhật Kim Anh đưa mẹ đi chùa và hoàn toàn không liên quan đến những tin đồn thất thiệt. Những ngày qua, cô không khỏi bất ngờ khi liên tục nhận được tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè và người hâm mộ.

"Tôi muốn lên tiếng đính chính để mọi người tránh hoang mang", Nhật Kim Anh chia sẻ.

Theo cô, các trang đăng tin đều nhằm mục đích "câu view", không dựa trên nguồn tin chính thống. Nữ diễn viên mong khán giả tỉnh táo, biết chọn lọc thông tin và chỉ tin cậy các kênh được kiểm chứng.

"Không chỉ tôi, nhiều nghệ sĩ khác cũng từng vướng tin đồn tương tự. Tôi chỉ mong mọi người sáng suốt khi tiếp cận các thông tin không rõ ràng", cô nói thêm.

Để trấn an người hâm mộ, Nhật Kim Anh cho biết cô chủ động livestream (phát trực tiếp) nhiều hơn, cập nhật hoạt động đời sống thường ngày để mọi người thấy rằng cô vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường.

Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ cũng đăng đoạn video ghi lại khoảnh khắc bên mẹ và con gái, kèm lời nhắn mong khán giả hãy kiểm chứng thông tin cẩn trọng.

Cô viết: "Các cô chú yêu thương ơi, xin hãy chọn lọc thông tin và xem các trang báo chính thống. Đừng tin vào những nguồn tin bịa đặt để câu view".