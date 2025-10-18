Theo Rolling Stone, Taylor Swift đã gửi khoản tiền 100.000 USD đến chiến dịch từ thiện GoFundMe do mẹ của bé Lilah - chị Katelynn Smoot - lập ra nhằm trang trải chi phí y tế trong quá trình điều trị của con gái.

Chỉ vài ngày sau khi một đoạn video ghi lại hình ảnh bé Lilah đang nằm trên giường bệnh, xem MV The Fate of Ophelia của Taylor Swift được chia sẻ trên TikTok, nữ ca sĩ nổi tiếng đã gửi khoản quyên góp cùng tin nhắn động viên: “Gửi cái ôm lớn nhất đến người bạn nhỏ của tôi, Lilah! Thân mến, Taylor”.

Taylor Swift đã âm thầm ủng hộ một bé gái mắc ung thư não 100.000 USD (Ảnh: Getty Images).

Hành động của nữ ca sĩ nhanh chóng truyền cảm hứng cho nhiều khán giả của Taylor. Người hâm mộ giọng ca nổi tiếng đã đồng loạt gửi 13 USD, con số yêu thích của nữ ca sĩ, ủng hộ cô bé mắc ung thư não.

Chỉ trong vài giờ sau khi thông tin được lan truyền, chiến dịch đã vượt mục tiêu ban đầu - 100.000 USD. Tính đến ngày 18/10, tổng số tiền quyên góp đã hơn 167.000 USD với hơn 2.000 người tham gia ủng hộ.

Theo thông tin từ trang gây quỹ GoFundMe, bé Lilah đang điều trị ung thư não giai đoạn 4 hiếm gặp. Đây là căn bệnh được cho là chỉ xuất hiện ở khoảng 58 trường hợp tại Mỹ trong năm ngoái.

Dù đã trải qua ca phẫu thuật loại bỏ khối u trong não, Lilah vẫn phải trải qua liệu trình điều trị kéo dài gồm hóa trị, xạ trị proton và cấy ghép tế bào gốc.

Chia sẻ với truyền thông, mẹ của bé Lilah cho biết, từ nhỏ con gái của chị đã rất yêu thích và hâm mộ Taylor. Những ca khúc của nữ ca sĩ chính là liệu pháp tâm lý, giúp bé Lilah vượt qua những cơn đau.

“Tên của bé ban đầu dự định là Willow, lấy cảm hứng từ bài hát yêu thích của chính tôi. Tôi nghe nhạc Taylor Swift suốt thai kỳ và có thể nói, tôi đã sinh ra một fan (người hâm mộ) nhí của Taylor. Âm nhạc của Taylor Swift luôn khiến con bé hạnh phúc, ngay cả trong những ngày điều trị mệt mỏi nhất”, mẹ bé xúc động nói.

Taylor Swift là nghệ sĩ truyền cảm hứng bởi âm nhạc và lối sống đẹp (Ảnh: Getty Images).

Sau khi nhận được khoản quyên góp từ Taylor Swift, mẹ bé Lilah đã đăng tải một video ghi lại khoảnh khắc hai mẹ con nhảy múa theo nhạc của nữ ca sĩ cùng lời cảm ơn: “Cảm ơn rất nhiều. Tôi rất sốc. Điều này có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Giờ đây, chúng tôi có thể toàn tâm toàn ý bên con gái. Taylor đã trao cho chúng tôi một món quà tuyệt vời”.

Đây không phải là lần đầu tiên Taylor Swift thực hiện các khoản quyên góp mà không công khai. Năm 2024, trong lúc bận rộn thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu, cô vẫn âm thầm ủng hộ 5 triệu USD cho hoạt động cứu trợ thiên tai và nhiều lần tài trợ cho các bệnh viện nhi.

Taylor Swift còn lan tỏa năng lượng tích cực và ý thức làm việc thiện trong cộng đồng người hâm mộ của cô.

Gần đây, chiếc áo thun cổ điển in hình rái cá biển được nữ ca sĩ mặc trong chương trình quảng bá album The Life of a Showgirl đã khiến mọi người quan tâm đặc biệt tới vấn đề bảo vệ môi trường và sinh vật biển.

Nhờ hiệu ứng của Taylor Swift, chiếc áo được sản xuất thêm, giúp chiến dịch gây quỹ của Viện Hải dương Monterey Bay vượt xa mục tiêu 1,3 triệu USD và đạt con số 2,2 triệu USD chỉ sau một ngày phát động.

Taylor Swift (SN 1989) được tạp chí Time đánh giá là một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất của thế hệ hiện tại, với những ảnh hưởng lớn đến văn hóa đương đại.

Ở tuổi 36, Taylor Swift đã nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Tài sản ròng của nữ ca sĩ được ước tính khoảng 1,6 tỷ USD và cô là nữ tỷ phú hiếm hoi của làng giải trí kiếm tiền chủ yếu từ việc ca hát.

Taylor Swift đang thành công rực rỡ với album mới "The life of a showgirl" (Ảnh: Instagram).

Tháng 10, cô phát hành album mới The life of a showgirl và thành công rực rỡ. The life of a showgirl trở thành album nhanh nhất trong lịch sử đạt vị trí số 1 trên Apple Music tại 100 quốc gia, chỉ sau khoảng 8 tiếng ra mắt.

Ngày 18/10, Taylor Swift đã thống trị bảng xếp hạng Hot 100 với ca khúc mới The Fate of Ophelia, đĩa đơn trong album The Life of a Showgirl. Đáng chú ý, ca khúc đạt vị trí quán quân hoàn toàn nhờ lượng stream (lượt nghe trực tuyến) khổng lồ và lượt phát sóng rộng rãi trên radio.

The Life of a Showgirl cũng làm nên lịch sử khi trở thành album tiếp theo của Taylor Swift đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard 200 (Mỹ). Với thành tích này, Taylor Swift chính thức trở thành nghệ sĩ solo (cá nhân) có nhiều album đạt vị trí quán quân nhất trên Billboard 200, vượt qua Jay-Z và Drake.