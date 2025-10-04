Taylor Swift kể chuyện tình yêu của mình trong album đang gây sốt toàn cầu

Ngày 3/10, Taylor Swift đã phát hành album phòng thu thứ 12 của mình trên toàn cầu. Album mới của “công chúa nhạc đồng quê” nhanh chóng gây sốt trên khắp thế giới và lập thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế.

The life of a showgirl leo thẳng lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng âm nhạc Apple Music toàn cầu chỉ trong vòng gần 8 tiếng. Đây là thành tích nhanh nhất từ trước tới nay của dịch vụ cung cấp nghe nhạc trực tuyến này. Kỷ lục trước đó cũng thuộc về Taylor Swift với The Tortured Poets Department, phát hành vào tháng 4 năm ngoái.

Taylor Swift đang thắng lớn với album "The life of a showgirl" (Ảnh: Instagram).

The life of a showgirl là tâm điểm của các nền tảng trực tuyến tại thị trường lớn như Mỹ, Anh, Canada, Nhật Bản và nhiều nước châu Á. Người hâm mộ liên tục lan truyền các bảng xếp hạng, ăn mừng kỷ lục mới của Taylor Swift.

Thành công của The life of a showgirl tiếp tục khẳng định vị thế và ảnh hưởng không thể thay thế của Taylor Swift trong ngành công nghiệp âm nhạc đương đại, chứng minh sức sáng tạo bền bỉ của giọng ca sinh năm 1989.

Sự bùng nổ của album mới cũng viết tiếp chuỗi thành công không đối thủ của Taylor trong 2 năm qua. The life of a showgirl gồm 12 ca khúc và được Taylor Swift viết trong thời gian cô đi lưu diễn vào năm ngoái.

Những ca khúc mang màu sắc kịch tính, kết hợp pop với cảm hứng từ sân khấu Broadway được viết trên chất liệu cảm xúc của chính Taylor trở thành chủ đề bàn tán trên hầu hết các diễn đàn âm nhạc.

So với The Tortured Poets Department, vốn mang sắc thái u buồn và tự sự, The life of a showgirl mang năng lượng rực rỡ và tươi vui hơn. Giới phê bình nhận định album này là bước thử nghiệm táo bạo, phản ánh quá trình Taylor Swift không ngừng làm mới bản thân.

Taylor Swift kể câu chuyện tình yêu giữa cô và Travis trong album "The life of a showgirl" (Ảnh: Instagram).

Đáng chú ý, The life of a showgirl được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện tình yêu của Taylor Swift và chồng tương lai, Travis Kelce. Nhiều ca khúc kể lại những chi tiết lãng mạn trong chuyện tình của nữ ca sĩ cùng những tâm sự mà Taylor muốn gửi tới người đàn ông của mình.

Những câu hát thấm đẫm tình yêu như: "Em nghe thấy anh gọi/ Trên chiếc loa phóng thanh/ Anh muốn gặp khi em chỉ có một mình/ Nếu ngày ấy anh không xuất hiện/ Có lẽ, em đã chìm trong nỗi u sầu", "Luôn giữ trọn niềm tin/ Dù là trên đất liền, biển cả hay bầu trời/ Em nguyện trung thành với đôi tay anh/ Với đội của anh, với nguồn năng lượng của anh/ Em chẳng bận tâm anh từng ở nơi đâu/ Vì giờ đây, anh là của em".

Trong bài hát khác, Taylor kể về những vết thương lòng cũ, những bóng ma của quá khứ và cách Travis đã chữa lành chúng. Một trong những ca khúc ngọt ngào nhất album là Wi$h Li$t, khi Taylor thổ lộ mơ ước về tương lai cùng người đàn ông cô yêu: "Em chỉ cần có anh thôi/ Muốn cùng anh có vài đứa con/ Cả khu phố đều nhận ra lũ nhỏ giống anh/ Mình cùng vững vàng, an yên/ Em có cả một danh sách ước mơ/ Nhưng điều em muốn, chỉ là anh".

Không giống những mối tình cũ, Taylor giờ đây không cần che giấu về mối quan hệ cô đang có. Cô công khai xuất hiện bên Travis trong các sự kiện, đưa anh vào âm nhạc của mình. Tháng 8 vừa rồi, cặp đôi đã đính hôn và lên kế hoạch cho một đám cưới trong tương lai gần.

Taylor Swift và Travis đã đính hôn, dự định tổ chức hôn lễ trong tương lai gần (Ảnh: Getty Images).

Taylor Swift nói về đứa con tinh thần mới của mình: "Album này nói về những gì tôi đã trải qua sau cánh gà của chuyến lưu diễn toàn cầu The Eras Tour - một giai đoạn sôi động, ngập tràn cảm xúc và cảm hứng. Chính nguồn năng lượng vui vẻ đó đã thấm đẫm vào từng giai điệu".

Sau nhiều cuộc tình không trọn vẹn, cuối cùng, Taylor đã tìm thấy tình yêu đích thực và cô hân hoan chia sẻ niềm hạnh phúc trong một album “có một không hai” trong sự nghiệp. Khi được hỏi về kế hoạch lưu diễn quảng bá cho album mới, Taylor tiết lộ chưa có kế hoạch vì còn bận rộn cho những dự định khác.

Taylor Swift (SN 1989) được tạp chí Time đánh giá là một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất của thế hệ hiện tại, với những ảnh hưởng lớn đến văn hóa đương đại.

Ở tuổi 36, Taylor Swift đã nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Tài sản ròng của nữ ca sĩ được ước tính khoảng 1,6 tỷ USD và cô là nữ tỷ phú hiếm hoi của làng giải trí kiếm tiền chủ yếu từ việc ca hát.

Chuyến lưu diễn toàn cầu The Eras Tour của Taylor Swift kết thúc vào cuối năm 2024 và mang về cho cô hơn 2 tỷ USD doanh thu sau 21 tháng biểu diễn.