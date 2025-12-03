Tổng thống Trump cảnh báo tấn công bất kỳ nước nào đưa ma túy vào Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Bất kỳ ai làm điều đó và bán nó vào đất nước chúng ta đều có thể bị tấn công. Không chỉ có Venezuela", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên trong một cuộc họp nội các tại Nhà Trắng vào ngày 2/12.

Tổng thống Trump cũng đưa ra cáo buộc liên quan đến Colombia.

"Tôi nghe nói Colombia đang sản xuất cocaine. Họ có các nhà máy sản xuất cocaine. Và sau đó họ bán cocaine cho chúng ta", ông Trump nói, nhưng không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc này.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã phản bác Tổng thống Trump trong một bài đăng trên trang mạng xã hội X, tuyên bố quốc gia Nam Mỹ này cứ 40 phút lại phá hủy một phòng thí nghiệm sản xuất ma túy "mà không cần tên lửa".

Tổng thống Petro, người đã bị chính quyền Tổng thống Trump áp lệnh trừng phạt, đã mời nhà lãnh đạo Mỹ tham gia cuộc chiến chống ma túy của Colombia. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về việc “đe dọa chủ quyền” của Colombia.

"Đừng đe dọa chủ quyền của chúng tôi. Tấn công chủ quyền của chúng tôi là hành động tuyên chiến”, Tổng thống Colombia tuyên bố.

Vào tháng 10, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Petro, cáo buộc ông không ngăn chặn dòng chảy cocaine sang Mỹ. Động thái này đánh dấu một mức thấp mới trong quan hệ giữa 2 nước.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cáo buộc Colombia đã để các băng đảng ma túy hoạt động và không chấm dứt hoạt động này. Quan chức Mỹ cho rằng Tổng thống Trump đang thực hiện "hành động mạnh mẽ để bảo vệ đất nước và khẳng định rằng chúng ta sẽ không dung thứ cho việc buôn lậu ma túy vào Mỹ".

Về phần mình, Tổng thống Petro tuyên bố ông đã đấu tranh chống nạn buôn bán ma túy suốt hàng chục năm qua.

Ông Trump và ông Petro đã nhiều lần căng thẳng kể từ khi Tổng thống Mỹ nhậm chức nhiệm kỳ 2 vào tháng 1, bao gồm một cuộc tranh cãi sau các vụ không kích của quân đội Mỹ vào các tàu bị nghi chở ma túy trong khu vực Caribe.

Trong những tuần qua, quân đội Mỹ đã tập trung hơn 10 tàu chiến và 15.000 binh sĩ trong khu vực Caribe để triển khai chiến dịch đối phó với "khủng bố ma túy".

Kể từ tháng 9, quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất 21 cuộc không kích vào các tàu nghi chở ma túy ở vùng Caribe và Thái Bình Dương, khiến khoảng 83 người thiệt mạng.

Ngày 27/11, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang chuẩn bị tiến hành các hành động mới nhằm vào các mạng lưới buôn bán ma túy bị cáo buộc ở Venezuela.

Ngày 29/11, ông Trump cảnh báo không phận phía trên và xung quanh Venezuela "sẽ bị phong tỏa".

Chính quyền Venezuela chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Mỹ là "mối đe dọa" đối với chủ quyền của Venezuela, cho rằng động thái này “không phù hợp với các nguyên tắc cơ bản nhất của luật pháp quốc tế”. Venezuela yêu cầu Mỹ "tôn trọng" không phận Venezuela.

Venezuela cũng chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ tại Caribe, đồng thời phủ nhận có bất kỳ liên quan nào tới các băng nhóm buôn bán ma túy.