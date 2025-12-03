Chi tiết bảng giá đất mới tại TPHCM dự kiến áp dụng từ năm sau

Sự cần thiết phải điều chỉnh bảng giá đất

Dự thảo bảng giá đất ở TPHCM được xây dựng theo 3 khu vực dựa trên địa giới trước sáp nhập: Khu vực 1 (TPHCM), khu vực 2 (Bình Dương) và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (NN&MT) cho biết đây là nhiệm vụ “trọng yếu và cấp bách”, bởi bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026 là yêu cầu bắt buộc theo Luật Đất đai 2024, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý đất đai trong bối cảnh mới.

Theo cơ quan này, bảng giá đất mới sẽ khắc phục hàng loạt hạn chế của khung giá hiện hành. Trước thời điểm sáp nhập, bảng giá đất tại TPHCM được xây dựng bám sát thực tiễn địa phương, hướng tới hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và giảm tác động lên người sử dụng đất. Thành phố cũng chủ động điều chỉnh theo hướng giảm giá đất sản xuất kinh doanh, thương mại - dịch vụ và khu công nghệ cao nhằm tạo dư địa phát triển.

Bảng giá đất tại TPHCM dự kiến tăng mạnh ở một số khu vực (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tại Bình Dương trước sáp nhập, bảng giá đất hiện hành đã cập nhật giá cho một số tuyến đường trong các khu dân cư mới theo hướng tiệm cận thị trường, trong khi phần lớn tuyến đường còn lại chỉ được điều chỉnh ở mức độ nhất định. Tuy vậy, khoảng cách giữa bảng giá đất và giá giao dịch thực tế tại địa phương vẫn còn khá lớn.

Sự chênh lệch này kéo theo nhiều hệ lụy như thất thu ngân sách, phát sinh bất bình đẳng trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Vì vậy, việc ban hành bảng giá đất mới theo nguyên tắc thị trường được xem là cần thiết nhằm giảm thiểu méo mó giá, hướng tới minh bạch và công bằng.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập, bảng giá đất cũng được điều chỉnh thông qua hệ số. Tuy nhiên, mức điều chỉnh giữa các xã không đồng đều, khiến chênh lệch giá giữa các khu vực vẫn tồn tại. Điều này đòi hỏi phải cập nhật dữ liệu thị trường nhất quán hơn để đảm bảo sự cân bằng giữa các địa bàn.

Hiện cả ba địa phương trước sáp nhập đều đang áp dụng bảng giá đất riêng, có hiệu lực đến ngày 31/12 năm nay. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc xây dựng bảng giá đất áp dụng thống nhất từ ngày 1/1/2026 sẽ giúp đồng bộ trong quản lý đất đai, đồng thời khắc phục những hạn chế và khác biệt của các bảng giá cũ ở từng khu vực trước sáp nhập.

Khu vực 1: Giá đất cao nhất 687 triệu đồng/m2, có nơi tăng 30-40% so với mức hiện hành

Giá đất ở cao nhất vẫn được giữ nguyên mức 687 triệu đồng/m2 như bảng giá hiện hành, gồm 3 tuyến đường lớn Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Đồng Khởi, thuộc phường Sài Gòn.

Một số tuyến khác cũng thuộc phường Sài Gòn, có mức giá giữ nguyên mức hiện hành như Công Trường Lam Sơn (491,7 triệu đồng/m2), Hai Bà Trưng (450,8 triệu đồng/m2), Huỳnh Thúc Kháng (430,4 triệu đồng/m2), Hàm Nghi (429,3 triệu đồng/m2).

Tại phường Tân Định, nhiều tuyến đường vẫn được áp dụng nguyên giá hiện hành như Nguyễn Đình Chiểu (307,4 triệu đồng/m2), Nguyễn Bỉnh Khiêm (227,3 triệu đồng/m2)...

Mặc dù ở mức cao, nhưng giá đất ở dự thảo vẫn thấp hơn nhiều so với giá của các đơn vị tư vấn đưa ra. Như tuyến đường Đồng Khởi và Lê Lợi, giá đất theo khảo sát của đơn vị tư vấn là 954,3 triệu đồng/m2 (cao hơn 40% giá dự thảo); Đông Du là 752,9 triệu đồng/m2 (cao hơn 67% giá dự thảo); Hàm Nghi là 654,7 triệu đồng/m2 (cao hơn 52%).

Đường Đồng Khởi có giá đất dự kiến cao nhất TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường cũng có giá đất dự kiến tăng, thậm chí tăng 30-40%, đặc biệt ở những khu vực trung tâm như phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành. Các tuyến tăng đáng kể như Huỳnh Khương Ninh, Chu Mạnh Trinh, Hoàng Sa, Trần Khánh Dư, Nguyễn Siêu, Trần Khắc Chân, Trần Nhật Duật...

Theo dự thảo, Cần Giờ là khu vực ngoài trung tâm TPHCM cũ ghi nhận mức điều chỉnh tăng 10-20% ở một số tuyến đường trọng yếu nối khu dân cư và cảng biển như đường Duyên Hải, đường Đào Cừ, Giồng Ao, Giồng Cháy, Rừng Sác...

Giá đất khu vực 2 dự kiến cao nhất 89,6 triệu đồng/m2, nhiều nơi tăng mạnh

Tại khu vực Bình Dương trước sáp nhập, giá đất dự kiến cao nhất là 89,6 triệu đồng/m2, thuộc 2 tuyến đường Yersin và Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một. Cũng tại phường này có nhiều tuyến đường có mức giá trong khoảng 50-60 triệu đồng/m2, như Đại lộ Bình Dương, Đinh Bộ Lĩnh, Hùng Vương, Đoàn Trần Nghiệp... Một số tuyến vượt 60 triệu đồng/m2 như Thích Quảng Đức, Cách Mạng Tháng Tám.

Các mức giá dự kiến áp dụng đều thấp hơn nhiều so với giá khảo sát của đơn vị tư vấn, phổ biến khoảng 60-70%. Ví dụ tại phường Thủ Dầu Một, 2 tuyến đường dự kiến cao nhất 89,6 triệu đồng/m2 nhưng có giá tư vấn 149,3 triệu đồng/m2; đường Cách Mạng Tháng Tám dự kiến 61 triệu đồng/m2 thì giá tư vấn 101,6 triệu đồng/m2.

Mặc dù vậy, giá đất dự kiến áp dụng từ đầu năm sau phần lớn vẫn tăng cao so với mức cao nhất hiện hành, nhiều đường tăng gấp 2-3 lần. Các tuyến đường tăng mạnh ở khu vực phường Lái Thiêu, Thuận An như Phan Thanh Giản (tăng 137%), Bình Nhâm 01-02-07-19-42 tăng 175%, An Thạnh 03-06-07-08-09-10-12 tăng 162%...

Giá đất khu vực 3 dự kiến cao nhất hơn 149 triệu đồng/m2

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập, giá đất dự kiến cao nhất 149,48 triệu đồng/m2 ở đường Thùy Vân chạy dọc theo khu vực Bãi Sau, thuộc phường Vũng Tàu. Giá này tăng hơn 1,9 lần so với giá đất ở đang áp dụng hiện nay là 78 triệu đồng/m2.

Theo sát đó là tuyến đường Hạ Long, Quang Trung cùng giá dự kiến là 146,31 triệu đồng/m2, gấp gần 2,5 lần so với giá hiện hành. Một số tuyến khác có giá cao như Ba Cu, Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám đều dự kiến 94,1 triệu đồng/m2, tăng 21%.

Mặc dù hầu hết các tuyến đường đều có giá đất tăng so với mức hiện hành nhưng vẫn thấp hơn 40-50% so với giá đơn vị tư vấn đưa ra. Ví dụ, đường Thùy Vân có giá dự kiến là 149,48 triệu đồng/m2 trong khi giá khảo sát là 249,6 triệu đồng/m2; hoặc Quang Trung có giá dự kiến là 146,31 triệu đồng/m2 nhưng giá khảo sát là 243,85 triệu đồng/m2...

Tại đặc khu Côn Đảo, giá đất dự kiến cao nhất ở đường Trần Phú và Võ Thị Sáu, mức 26,1 triệu đồng/m2. Sau đó là các đường Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Huệ, Phạm Văn Đồng... có giá 25,42 triệu đồng/m2.

Mặt bằng chung, giá đất dự kiến ở các khu vực này đều tăng khoảng 13%, cá biệt tăng 30%. Tuy nhiên, giá này vẫn chỉ bằng khoảng 60% so với giá đơn vị tư vấn đưa ra.