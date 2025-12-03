Hàn Quốc: Tin tặc xâm nhập 120.000 camera gia đình, bán video lên web đen

Một camera an ninh (Ảnh: Independent).

Người dân Hàn Quốc từ lâu đã lo ngại về camera giấu kín trong nhà vệ sinh công cộng, các ga tàu điện ngầm và phòng trọ. Nỗi sợ đó ngày càng lan rộng sang cả những chiếc camera trong chính ngôi nhà của họ.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đầu tuần này cho biết, 4 người đã bị bắt vì xâm nhập khoảng 120.000 camera an ninh gia đình tại nước này, với hình ảnh được dùng để tạo ra nội dung mang tính khiêu dâm.

Một trong những người bị bắt đã nhận 12.000 USD bằng cách bán video cho một trang web nước ngoài chia sẻ nội dung bất hợp pháp, và một người khác kiếm được gấp đôi số đó.

Theo ông Kim Young-woon, người đứng đầu Đơn vị Điều tra Khủng bố Mạng của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, các nghi phạm bị buộc tội vi phạm luật chống tấn công mạng. Ba nghi phạm hiện vẫn bị tạm giam, đối mặt với các cáo buộc bổ sung về việc tạo hoặc bán nội dung bóc lột tình dục, một số liên quan đến trẻ em. Nghi phạm thứ tư đã được thả sau khi bị bắt.

Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến kéo dài một thập niên của Hàn Quốc chống lại việc xâm nhập bất hợp pháp, làm tổn hại vô số thiết bị camera an ninh mà người dân sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Theo cảnh sát, các tin tặc, vốn không làm việc cùng nhau, có thể xâm nhập vào các thiết bị một cách dễ dàng vì chúng sử dụng mật khẩu dễ đoán, với những đặc điểm như ký tự lặp lại hoặc dãy số tuần tự.

Những camera an ninh như vậy được sử dụng trên toàn thế giới, và nhiều chiếc có lỗ hổng bảo mật. Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ đã phạt một công ty camera an ninh, Verkada, khoảng 3 triệu USD hồi năm ngoái sau khi một tin tặc xâm nhập gần 150.000 camera bên trong bệnh viện, phòng giam và phòng trẻ em.

Các video bị đánh cắp từ hàng chục nghìn camera an ninh ở Trung Quốc cũng bị bán trên mạng xã hội.

Trong hơn một thập niên, Hàn Quốc đã phải vật lộn với việc camera ẩn bị sử dụng để tạo ra video khiêu dâm, chủ yếu nhắm vào phụ nữ trẻ. Từ năm 2011 đến 2022, cảnh sát nước này đã bắt gần 50.000 người vì sử dụng camera để tạo nội dung khiêu dâm.

Năm ngoái, Bộ Khoa học Hàn Quốc, cơ quan truyền thông và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết nhiều video trích xuất từ camera gia đình đã được chia sẻ trên các trang web đen. Các thiết bị camera này được đặt mua trực tiếp từ nước ngoài và có khả năng tồn tại lỗ hổng bảo mật vì chúng không đáp ứng quy định trong nước.

Bộ Khoa học Hàn Quốc hôm 2/12 cho biết họ đang xem xét đề xuất thay đổi quy định, theo đó camera gia đình sẽ bị chặn hoạt động trừ khi người dùng đặt tên đăng nhập và mật khẩu phức tạp.

“Nếu một camera không yêu cầu người dùng thay đổi mật khẩu, đó là một lỗi cơ bản của sản phẩm”, ông Sangjin Lee, giáo sư an ninh mạng tại Đại học Korea ở Seoul nói. Ông bổ sung rằng người dùng thường giữ nguyên mật khẩu mặc định khi mua thiết bị mới, dù nó có thể cực kỳ dễ bị tin tặc đoán được.