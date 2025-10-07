Album mới bị chấm điểm thấp nhưng Taylor Swift vẫn bỏ túi 46 triệu USD

Ngày 3/10, Taylor Swift đã phát hành album phòng thu thứ 12 - The life of a showgirl - trên toàn cầu. Album mới của “công chúa nhạc đồng quê” nhanh chóng gây sốt trên khắp thế giới và lập thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế.

The life of a showgirl leo thẳng lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng âm nhạc Apple Music toàn cầu chỉ trong vòng gần 8 tiếng. Đây là thành tích nhanh nhất từ trước tới nay của dịch vụ cung cấp nghe nhạc trực tuyến này.

Kỷ lục trước đó cũng thuộc về Taylor Swift với The Tortured Poets Department, phát hành vào tháng 4 năm ngoái.

Taylor Swift vừa trình làng album mới "The life of a showgirl" (Ảnh: News).

Trên bảng xếp hạng nghe nhạc trực tuyến Spotify, The life of a showgirl cũng trở thành album được đặt trước thời điểm phát hành nhiều nhất, phá kỷ lục của album The Tortured Poets Department.

Trước khi được phát hành chính thức, 5 triệu bản album The life of a showgirl đã được đặt. The life of a showgirl cũng là album được nghe nhiều nhất ngay trong ngày phát hành đầu tiên trên ứng dụng nghe nhạc trực tuyến Spotify.

The life of a showgirl còn là tâm điểm của các nền tảng trực tuyến tại thị trường lớn như Mỹ, Anh, Canada, Nhật Bản và nhiều nước châu Á. Người hâm mộ liên tục lan truyền các bảng xếp hạng, ăn mừng kỷ lục mới của Taylor Swift.

Cùng với thành công rực rỡ của album The life of a showgirl, Taylor còn gặt hái thành công ngoài mong đợi khi bộ phim đặc biệt The Official Release Party of a Showgirl thu về 46 triệu USD trên toàn thế giới. Đây là sự kiện ra mắt album có doanh thu cao nhất lịch sử rạp chiếu phim, theo thống kê của AMC Theatres, đơn vị đồng tổ chức phát hành.

Dự án điện ảnh “The Official Release Party of a Showgirl” mang về cho Taylor Swift doanh thu 46 triệu USD (Ảnh: News).

Sự kiện ra mắt album kéo dài 90 phút, chỉ chiếu trong 3 ngày từ 3-5/10 và được xem là “món quà điện ảnh” mà Taylor Swift gửi tới người hâm mộ nhân dịp ra mắt album phòng thu thứ 12 của cô.

Video gồm âm nhạc, hậu trường quay phim, cùng những đoạn chia sẻ riêng của giọng ca sinh năm 1989 về quá trình sáng tác và cảm hứng nghệ thuật.

Ông Adam Aron, CEO của AMC, bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Thay mặt toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Taylor Swift vì đã mang sự rực rỡ và phép màu đến rạp chiếu. Ý tưởng kết hợp giữa điện ảnh vào sự kiện ra mắt album thật sự là chiến thắng đáng kinh ngạc”.

The Official Release Party of a Showgirl không chỉ trở thành một sự kiện âm nhạc điện ảnh thành công vang dội mà còn là minh chứng sống động về tầm ảnh hưởng chưa từng suy giảm của Taylor Swift. Nữ nghệ sĩ cũng góp phần định hình xu hướng giải trí mới, đó là sự kết hợp giữa âm thanh, hình ảnh và chiến lược thương hiệu cá nhân.

Còn nhớ, năm 2023, bộ phim Taylor Swift: The Eras Tour ghi hình chuyến lưu diễn kỷ lục của Taylor Swift cũng trở thành hiện tượng toàn cầu, thu về hơn 261 triệu USD và trở thành phim ca nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Các chuyên gia âm nhạc nhận định, những thành công trong việc kết hợp giữa âm nhạc và điện ảnh của Taylor phần nào nói lên sự nhạy bén của nữ nghệ sĩ. Thay vì phụ thuộc vào nền tảng trực tuyến hay chiến dịch quảng bá truyền thống, cô chủ động chuyển đổi các sản phẩm âm nhạc sang định dạng điện ảnh.

Taylor Swift là một trong những ca sĩ kiếm tiền triệu USD từ hoạt động nghệ thuật (Ảnh: Instagram).

Tờ The Hollywood Reporter đánh giá, việc giới hạn thời gian chiếu cũng góp phần kích thích người hâm mộ đến rạp và tạo nên những kỷ lục mới trong sự nghiệp cho Taylor.

Các chuyên gia truyền thông nhấn mạnh, sự thành công của The Official Release Party of a Showgirl đã củng cố vị thế biểu tượng văn hóa đa thế hệ của Taylor Swift.

Tạp chí Variety viết: “Taylor Swift không còn đơn thuần là ca sĩ hay nhạc sĩ, cô ấy là một thương hiệu giải trí toàn cầu, vận hành như một tổ chức độc lập với sức mạnh truyền thông và tài chính khổng lồ”.

Tiếp nối chuỗi thành công của album mới, ngày 6/10, Taylor đã trình làng MV The Fate of Ophelia và chỉ sau vài tiếng đăng tải, MV đã đạt hơn 7 triệu lượt xem trên YouTube.

Album "The life of a showgirl" không được chuyên trang âm nhạc Pitchfork chấm điểm cao (Ảnh: Instagram).

Bất chấp những thành công và kỷ lục mới thiết lập, Taylor Swift cũng tạo nên những tranh cãi. Mới đây, Pitchfork - chuyên trang phê bình âm nhạc uy tín - đã công bố bài đánh giá và điểm số dành cho album The life of a showgirl của Taylor Swift.

Bài viết nhận xét, album mới của Taylor thiếu sức hấp dẫn và có phần thua kém các album trước đó. Pitchfork chấm album này 5.9/10 điểm - mức điểm thấp nhất trong sự nghiệp của Taylor Swift theo chuyên trang này.

Dưới cái nhìn của Pitchfork, The life of a showgirl không mang đến sự đổi mới đáng kể về mặt âm nhạc hay chủ đề so với các sản phẩm trước của Taylor Swift.

Trong quá khứ, Pitchfork từng chấm điểm các album của Taylor Swift như: Folklore (8.0), Evermore (7.9), Midnights (7.0), The Tortured Poets Department (6.6).

Album The life of a showgirl tiếp tục khai thác các đề tài quen thuộc như: Hồi tưởng tuổi học trò, chuyện tình cảm, những ca khúc “đá đểu” nhẹ nhàng cùng một số yếu tố gợi cảm hứng ngọt ngào về tình yêu.

Pitchfork nhận xét rằng album phòng thu thứ 12 dường như là nỗ lực của Taylor Swift trong việc giới thiệu câu chuyện riêng nhưng lại không có nhiều điểm khác biệt.

Ca khúc "The life of a Showgirl" của Taylor Swift (Video: YouTube Taylor Swift).

Taylor Swift (SN 1989) được tạp chí Time đánh giá là một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất của thế hệ hiện tại, với những ảnh hưởng lớn đến văn hóa đương đại.

Ở tuổi 36, Taylor Swift đã nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Chuyến lưu diễn toàn cầu The Eras Tour mang về cho cô hơn 2 tỷ USD doanh thu sau 21 tháng biểu diễn.

Tài sản ròng của nữ ca sĩ được ước tính khoảng 1,6 tỷ USD và cô là nữ tỷ phú hiếm hoi của làng giải trí kiếm tiền chủ yếu từ việc ca hát.

Album mới của Taylor Swift - The life of a showgirl - gồm 12 ca khúc và được Taylor Swift viết trong thời gian cô đi lưu diễn vào năm ngoái.