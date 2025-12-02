Cuộc đời ít biết của con gái huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long

Sinh năm 1969 tại Hong Kong (Trung Quốc), Lý Hương Ngưng (Shannon Emery Lee) là con gái của Lý Tiểu Long và Linda Cadwell, và có anh trai là Lý Quốc Hào (Brandon Lee).

Bà trưởng thành trong giai đoạn cha đang là ngôi sao lớn của Hollywood, khiến gia đình trở thành tâm điểm truyền thông. Hào quang của cha cũng đặt lên vai cô bé nhỏ tuổi nhiều áp lực không thể tránh khỏi.

Lý Hương Ngưng khi còn nhỏ bên cha mẹ và anh trai (Ảnh: Instagram).

Bi kịch đầu tiên ập đến khi Lý Tiểu Long qua đời đột ngột vào năm 1973 ở tuổi 33. Đến nay, nguyên nhân cái chết của ông vẫn còn là điều bí ẩn với công chúng.

Sau sự mất mát này, Lý Hương Ngưng cùng mẹ và anh trai trở về Mỹ. Cuộc sống của 3 mẹ con liên tục biến động, đặc biệt khi cuộc hôn nhân thứ 2 của mẹ tan vỡ.

Khác với anh trai sớm bộc lộ niềm đam mê võ thuật, Lý Hương Ngưng yêu thích âm nhạc và hùng biện.

Năm 1987, bà thi đỗ vào Đại học Tulane (Mỹ) chuyên ngành âm nhạc và sau khi tốt nghiệp, trở thành thành viên nhóm nhạc Medicine, đồng thời đảm nhận vai trò MC cho một chương trình âm nhạc tại Los Angeles (Mỹ).

Nhưng vào năm 1993, tai nạn thương tâm của anh trai Lý Quốc Hào trên phim trường The Crow đã khiến cuộc đời bà thay đổi mãi mãi. Một viên đạn thật kẹt trong súng bắn cự ly gần đã cướp đi sinh mạng của nam diễn viên 28 tuổi. Cú sốc mất anh trai khiến Lý Hương Ngưng từ bỏ ca hát và dấn thân vào võ thuật - điện ảnh như cách giữ gìn di sản của cha và anh.

Sau sự ra đi đột ngột của anh trai, Lý Hương Ngưng quyết định học võ và theo đuổi nghiệp diễn (Ảnh: News).

Bà bắt đầu học võ năm 24 tuổi, tập luyện Tiệt quyền đạo, Taekwondo, Wushu và Kickboxing nhiều giờ mỗi ngày. Một năm sau, bà có vai diễn đầu tay trong Cage II, nhưng bị chê “đánh võ như múa”.

Không nản chí, bà tiếp tục xuất hiện trong High Voltage, Enter the Eagles, She, Me & Her, đồng thời sản xuất các dự án về Lý Tiểu Long như: The Legend of Bruce Lee, How Bruce Lee Changed the World, Little Dragon. Bà cũng giữ vai trò quản lý Quỹ Giáo dục Lý Tiểu Long và Hiệp hội Phát triển Tiệt quyền đạo.

Những ký ức ít ỏi về cha của bà được lưu giữ qua lời mẹ kể, qua hình ảnh trên màn ảnh và những tấm ảnh gia đình.

Nhắc về anh trai, bà nói: “Anh ấy rất yêu cha. Tính tình anh ấy có chút kỳ quặc, nhưng thực chất đó là những biểu hiện của sự chưa trưởng thành. Điều đáng quý nhất của anh ấy chính là sự chính trực. Brandon là một người tài hoa, kể cả trong võ thuật lẫn điện ảnh”.

Lý Hương Ngưng luôn muốn cố gắng gìn giữ di sản mà cha để lại (Ảnh: News).

Năm 1994, Lý Hương Ngưng kết hôn với họa sĩ - nhà thiết kế Ian Keasler sau 6 năm hẹn hò. Chín năm sau, họ đón con gái đầu lòng - Wren Lee Keasler. Suốt gần 30 năm chung sống, họ vẫn hạnh phúc và đồng hành trong công việc.

Hiện tại, Lý Hương Ngưng sống bình yên bên gia đình tại Mỹ, tiếp tục bảo vệ và lan tỏa di sản của cha và anh. Gần đây, bà tham dự lễ kỷ niệm 85 năm ngày sinh Lý Tiểu Long tại Hong Kong, chia sẻ rằng triết lý sống của cha đã giúp bà vượt qua những mất mát trong đời.

Bà từng phát hành cuốn sách Be Water, My Friend (Hãy như nước, bạn của tôi) được lấy cảm hứng từ câu nói nổi tiếng của Lý Tiểu Long. Một tư tưởng ảnh hưởng sâu sắc đến bà là: “Tôi sẽ không bao giờ tìm thấy ánh sáng, trừ khi, như ngọn nến, tôi tự trở thành nhiên liệu của chính mình”.

Lý Hương Ngưng bên con gái (Ảnh: Instagram).

Dù quá trình trưởng thành không có cha bên cạnh, Lý Hương Ngưng vẫn luôn lấy những tư tưởng của ông là lẽ sống đời mình. Bà nói: “Cha vẫn luôn hiện diện trong trái tim tôi. Khi đau khổ, tôi tìm lại sức mạnh nội tại, dựa vào tình thương và sự tồn tại trong ký ức về ông”.

Ở tuổi 50, sau nhiều vai trò từ ca sĩ, diễn viên đến doanh nhân và nhà sản xuất phim, Lý Hương Ngưng hiện tận hưởng cuộc sống bình yên và sung túc bên chồng con.

Con gái của Lý Hương Ngưng cũng theo dõi toàn bộ phim của ông ngoại nhưng không theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Cô chọn ngành y, mong muốn đóng góp vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất của cộng đồng - một hướng đi bình lặng nhưng đầy ý nghĩa.