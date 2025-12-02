Mỗi trang sách phải là một "hàng rào tư tưởng”

Ngày 1/12 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (5/12/1945-5/12/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư và lẵng hoa chúc mừng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự. Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Trong thư chúc mừng, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã khẳng định và phát huy xứng đáng vị trí, vai trò là cơ quan xuất bản lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước.

Các bộ sách, cuốn sách do Nhà xuất bản ấn hành đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời phục vụ công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo buổi lễ (Ảnh: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật).

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, thành tích to lớn, xuất sắc của các thế hệ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đạt được trong 80 năm qua...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ngày càng phát triển, xứng đáng là địa chỉ tin cậy, là cơ quan xuất bản sách lý luận, chính trị nòng cốt của Đảng và Nhà nước; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; đoàn kết, sáng tạo, không ngừng đổi mới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhà xuất bản luôn khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - lý luận, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thông qua hệ thống các ấn phẩm, các chuyên đề, diễn đàn, hội thảo, tọa đàm khoa học và các hoạt động tuyên truyền, Nhà xuất bản đã chủ động định hướng dư luận, bảo vệ tính đúng đắn, cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh làm thất bại âm mưu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Nhà xuất bản tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác biên tập, xuất bản và phát hành, bảo đảm sự chuẩn mực, khoa học, hiện đại nhưng gần gũi, dễ tiếp nhận, để sách lý luận chính trị “đi vào đời sống”, trở thành tài liệu thiết yếu với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông nhấn mạnh cần nâng tầm công tác nghiên cứu khoa học, xem đây là trụ cột cùng với công tác biên tập - xuất bản. Nghiên cứu phải gắn với tổng kết thực tiễn để kịp thời giải quyết các vấn đề lý luận mới, phức tạp đang đặt ra; đồng thời tạo ra các công trình có đóng góp trực tiếp cho việc phát triển lý luận của Đảng.

Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm - phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật).

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu xây dựng Nhà xuất bản trở thành hình mẫu về xây dựng Đảng và văn hóa Đảng. Đội ngũ cán bộ phải có bản lĩnh, tinh thần phụng sự, kiên định và gương mẫu trong lời nói và hành động; đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân lên trên hết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói: “Ngòi bút của chúng ta không chỉ để trình bày quan điểm, mà còn để chiến đấu, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của cách mạng Việt Nam trước mọi sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Mỗi trang sách phải là một “hàng rào tư tưởng”, mỗi công trình phải là một “pháo đài lý luận”, có sức thuyết phục bằng tri thức, bằng khoa học, bằng lẽ phải và sự thật”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (Ảnh: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật).

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Tổng Biên tập - ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của Nhà xuất bản.

Ông nhấn mạnh rằng, Nhà xuất bản không chỉ ghi dấu trong lịch sử xuất bản cách mạng Việt Nam mà còn trở thành không thể tách rời trong lịch sử tư tưởng của Đảng và dân tộc, góp phần quan trọng vào việc hình thành nền tảng tư tưởng, lý luận, định hình hệ giá trị tinh thần và củng cố niềm tin xã hội vào con đường phát triển đất nước mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Nhà xuất bản đã biên tập, xuất bản nhiều ấn phẩm quan trọng, có giá trị, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhiều ấn phẩm có tầm vóc lý luận và thực tiễn sâu sắc, đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức xuất bản, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng sách lý luận, chính trị.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.