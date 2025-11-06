Sắc vóc nuột nà của Hương Giang trước thềm thi Hoa hậu Hoàn vũ

Ngay khi đặt chân đến Bangkok, Thái Lan, tham dự Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ thế giới) 2025, Hương Giang đã tạo dấu ấn với truyền thông quốc tế nhờ phong cách thanh lịch, lối ứng xử tinh tế và thần thái tự tin.

Đại diện Việt Nam chọn trang phục tông trắng trang nhã, kết hợp với phong cách trang điểm nhẹ.

Khi tham gia các hoạt động khởi động của Miss Universe, Hương Giang nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát và sự thân thiện.

Trước khi lên đường dự thi, Hương Giang từng có nhiều hình ảnh gây thiện cảm với công chúng bởi vóc dáng và thần thái chuyên nghiệp. Trong hình ảnh này, cô xuất hiện đầy quyến rũ với vóc dáng cân đối, làn da trắng sáng và gương mặt sắc sảo.

Người đẹp chia sẻ cô muốn mang đến hình ảnh “thanh lịch, tự nhiên nhưng vẫn thời thượng”, đúng với tinh thần mà Miss Universe hướng tới.

Hương Giang từng khẳng định trước truyền thông rằng, cô không đặt nặng chuyện thắng thua, mà muốn chứng minh người đẹp Việt Nam - đặc biệt là người chuyển giới - có thể tự tin tỏa sáng ở mọi sân khấu quốc tế.

Nhắc đến Hương Giang là nhắc đến một trong những người đẹp có sự “lột xác” ấn tượng nhất showbiz Việt. Từ hình ảnh cô gái gầy gò, nhút nhát thời Vietnam Idol 2012, Hương Giang của hiện tại là biểu tượng của sự nữ tính, quyến rũ và tự tin.

Cô từng chia sẻ bản thân dành ít nhất 2 giờ mỗi sáng để tập gym, kết hợp chế độ ăn uống giàu protein, hạn chế tinh bột và đặc biệt nói không với thức khuya. Chính thói quen này giúp cô duy trì vóc dáng cân đối, làn da mịn màng và năng lượng tích cực trong suốt ngày dài.

Không chỉ chú trọng giữ dáng, Hương Giang còn rất quan tâm đến làn da - yếu tố giúp cô luôn nổi bật trước ống kính. Cô duy trì thói quen uống 2 lít nước mỗi ngày, tập trung bổ sung rau xanh và trái cây tươi, đồng thời duy trì liệu trình chăm sóc da chuyên sâu định kỳ.

Nhờ đó, dù xuất hiện ở bất kỳ sự kiện nào, cô luôn ghi điểm với làn da căng mịn, sáng bật tông, không tì vết.

Phong cách thời trang của Hương Giang cũng được đánh giá là một điểm cộng lớn trong hành trình dự thi. Từ những bộ váy dạ hội tôn dáng cho đến các thiết kế street style (đường phố) đời thường, cô luôn biết cách tôn vinh lợi thế hình thể mà không đánh mất sự tinh tế.

Sinh năm 1991 tại Hà Nội, Hương Giang (tên thật Nguyễn Ngọc Hiếu) từng nói rằng hành trình của cô là “cuộc tái sinh đẹp đẽ”, nơi cô được sống thật, được yêu thương và được lan tỏa thông điệp tích cực.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, cô trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBTQ+ (chuyển giới, đồng tính, vô tính...).

Từ đó đến nay, Hương Giang không ngừng tham gia các hoạt động xã hội, truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ và cổ vũ thông điệp bình đẳng giới.

Cô cũng là người sáng lập và tổ chức nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước, góp phần tạo sân chơi cho những người chuyển giới tại Việt Nam.

Kinh nghiệm đứng ở vai trò giám khảo, huấn luyện viên tại các cuộc thi người mẫu và hoa hậu giúp cô hiểu rõ hơn về cách thể hiện hình ảnh, kỹ năng sân khấu và khả năng ứng xử.

Ngoài ra, Hương Giang còn được biết đến như một ca sĩ. Cô từng gặt hái thành công với các bản hit như Anh đang ở đâu đấy anh, Em đã thấy anh cùng người ấy, hay Tặng anh cho cô ấy, những ca khúc đánh dấu dấu ấn mạnh mẽ của cô trên thị trường nhạc Việt.

Song song đó, cô điều hành công ty riêng và sản xuất các chương trình thực tế, trong đó nổi bật là loạt show tìm kiếm người đẹp chuyển giới và người mẫu trẻ.

Ở thời điểm hiện tại, Hương Giang đang từng bước thể hiện bản thân tại Miss Universe, Thái Lan.

