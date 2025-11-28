Đội nhà thua đau, báo Trung Quốc tố trọng tài thiên vị CLB Công an Hà Nội

Trong trận đấu ở lượt trận thứ 5 vòng bảng cúp C2 châu Á vào tối 27/11, CLB Công an Hà Nội đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Bắc Kinh Quốc An. Với kết quả này, đại diện của Việt Nam đã giành vé lọt vào vòng 1/8 sớm một vòng đấu, trong khi Bắc Kinh Quốc An đã dừng bước ở cúp châu Á.

Tình huống báo Trung Quốc cho rằng bóng không chạm tay Jiang Wenhao (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, báo giới Trung Quốc không phục chiến thắng của CLB Công an Hà Nội. Họ cho rằng trọng tài Ahmed Khalil đã thiên vị đội chủ nhà. Tình huống nổi bật diễn ra ở phút 27, khi trọng tài cho CLB Công an Hà Nội hưởng phạt đền khi hậu vệ Jiang Wenhao chạm tay trong vòng cấm.

Tờ 163 không đồng tình với quyết định thổi phạt đền với Bắc Kinh Quốc An của trọng tài người Bahrain. Tờ báo này bình luận: “Phút 27, trọng tài đã thổi quả phạt đền tranh cãi cho CLB Công an Hà Nội.

Trọng tài cho rằng Jiang Wenhao đã để bóng chạm tay và quyết đoán chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ góc quay chậm cho thấy bóng dường như không cho thấy bóng chạm rõ ràng vào tay Jiang Wenhao. Đây rõ ràng là một án phạt “oan ức” với Bắc Kinh Quốc An. Các cầu thủ Trung Quốc tỏ ra bất lực trước quyết định bất ngờ của trọng tài. Rất may sau đó, thủ môn Jianzhi Zhang đã xuất sắc cản phá cú sút phạt đền của Leo Artur”.

Tương tự, tờ Sina nhấn mạnh: “Trọng tài Ahmed Khalil đã mắc sai lầm rõ ràng khi cho CLB Công an Hà Nội hưởng phạt đền”. Thậm chí, tờ Sohu còn cho rằng sai lầm của trọng tài người Bahrain “thật đáng ngờ”.

Vào cuối trận đấu, các cầu thủ Bắc Kinh Quốc An đã không giữ nổi bình tĩnh và xô xát với chủ nhà CLB Công an Hà Nội. Bình luận về vấn đề này, tờ Sina viết: “Ở những phút cuối, cầu thủ hai đội xảy ra xô xát dữ dội. Hệ quả, Cao Yongjing đã bị truất quyền thi đấu.

Hai đội xô xát ở thời điểm cuối trận (Ảnh: Minh Quân).

Tình huống diễn ra ở phút bù giờ thứ 2, Wang Gang đã đẩy ngã đối thủ trong tình huống phòng ngự ở biên. Cầu thủ Trung Quốc đã nằm đè lên đối phương và lập tức xảy ra va chạm. Cầu thủ hai đội đã lao vào sân tạo nên khung cảnh hỗn loạn.

Không chỉ các cầu thủ trên sân, nhiều cầu thủ dự bị và thành viên ban huấn luyện cũng chạy vào tham gia. Sau đó, Wang Gang bị cầu thủ đối phương vây lại trước khi được đồng đội kéo ra. Khi trật tự được vãn hồi, trọng tài rút thẻ đỏ cho Cao Yongjing vì hành vi bạo lực, đồng thời phạt thẻ vàng cho Wang Gang.

Đáng chú ý, ở trận lượt đi mùa này, hai đội cũng từng xảy ra ẩu đả căng thẳng. Cả hai CLB Beijing Guoan lẫn Công an Hà Nội đều bị AFC phạt 5.000 USD”.