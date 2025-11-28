DKRA Realty đưa The Emerald 68 về đích với hơn 95% giỏ hàng có chủ

Khẳng định nội lực bằng chiến lược phân phối hiệu quả

The Emerald 68 - dự án căn hộ cao cấp tại khu Đông Bắc TPHCM - thu hút sự chú ý của thị trường nhờ chiến lược tiếp thị và năng lực phân phối của DKRA Realty - thương hiệu thuộc DKRA Group.

Đến nay, hơn 95% sản phẩm The Emerald 68 đã có chủ, phần còn lại đang được DKRA Realty tiếp tục giới thiệu đến khách hàng.

Hơn 95% sản phẩm The Emerald 68 đã có chủ (Ảnh: CĐT).

Khi tiếp nhận dự án, DKRA Realty đã nghiên cứu toàn diện sản phẩm và thị trường, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xây dựng các hoạt động tiếp thị, chính sách bán hàng đồng bộ. Đồng thời, đơn vị triển khai chuỗi hoạt động livestream kết hợp mini event (chương trình quy mô nhỏ) cuối tuần nhằm cung cấp thông tin chuyên sâu về sản phẩm.

Tại các sự kiện mở bán, DKRA Realty đã trao tặng loạt giải thưởng giá trị như kim cương thiên nhiên, xe Vespa Sprint, xe Honda Vision, vàng 9999,… đến tay khách hàng.

Khách hàng The Emerald 68 trúng thưởng viên kim cương thiên nhiên 4,5 ly tại sự kiện mở bán ngày 28/9 (Ảnh: Quốc Dũng).

DKRA Realty còn phối hợp với chủ đầu tư là Tập đoàn Lê Phong và tổng thầu xây dựng Coteccons tổ chức các buổi tham quan thực tế, giúp khách hàng trực tiếp kiểm chứng chất lượng xây dựng, tiến độ thi công của The Emerald 68.

DKRA Realty thường xuyên tổ chức các chương trình tri ân chuyên viên tư vấn với hàng loạt giải thưởng giá trị (Ảnh: Quốc Dũng).

Đơn vị chú trọng phát triển đội bán hàng chuyên nghiệp, quy tụ hơn 50 đại lý phân phối cùng hơn 1.000 chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm thực chiến. DKRA Realty cũng khích lệ tinh thần, ghi nhận nỗ lực của nhân sự thông qua các chương trình vinh danh như chuyến tham quan, học tập tại Singapore, xe Vespa Sprint, xe Honda Vision, iPhone 16 Pro Max, thẻ Accor Plus...

Cư dân tương lai The Emerald 68 trực tiếp kiểm chứng chất lượng căn hộ qua những chuyến tham quan thực tế (Ảnh: Quốc Dũng).

Nhìn lại hành trình đồng hành cùng đội ngũ chinh phục dự án, ông Trần Hiếu - Phó chủ tịch HĐQT DKRA Group - chia sẻ: “The Emerald 68 là dự án căn hộ cao cấp tại Bình Dương cũ, sở hữu mức giá tương đối cao trên thị trường. Vì vậy, bài toán tiếp thị - kinh doanh đặt ra không ít thách thức. Điều quan trọng là phải giúp khách hàng nhìn thấy giá trị tài sản, chất lượng sống và dư địa tăng trưởng hoàn toàn tương xứng với khoản đầu tư họ bỏ ra.

Do đó, DKRA Realty đã triển khai một chiến dịch tổng lực, gồm nghiên cứu thị trường sâu, xây dựng chiến lược truyền thông và kinh doanh bài bản, tổ chức bán hàng chuyên nghiệp, chăm sóc khách hàng tận tâm, từng bước đưa The Emerald 68 đến đúng người mua có nhu cầu”.

Lợi thế hiếm có của The Emerald 68

Nằm trên trục Quốc lộ 13 hướng về phường Sài Gòn, The Emerald 68 chỉ cách trung tâm TPHCM 11,5km. Dự án sở hữu 3 mặt tiền đường - 3 mặt hướng sông Sài Gòn thoáng đãng. Quốc lộ 13 đang được mở rộng lên 60m, dự kiến hoàn thành năm 2028, rút ngắn thời gian di chuyển từ phường Bình Hòa, Lái Thiêu về trung tâm TPHCM chỉ còn 15 phút.

Không chỉ là công trình, The Emerald 68 là chuẩn mực sống mới khi được tổng thầu Coteccons áp dụng giải pháp thi công hiện đại, mở ra không gian sống hàng đầu cho cư dân.

Tọa lạc mặt tiền Quốc lộ 13, tuyến Metro số 2 đi ngang, tiến độ xây dựng nhanh chóng cùng chính sách bán hàng linh hoạt chính là yếu tố giúp khách hàng tin tưởng lựa chọn The Emerald 68 (Ảnh: Quốc Dũng).

Dự án sở hữu 3 tầng hầm liên thông, tổng diện tích hơn 15.000m2 cùng 40 tiện ích phân bổ đa tầng. Đồng thời, tính riêng tư được đề cao với tỷ lệ 11:6 - 11 căn/tầng nhưng có đến 6 thang máy. 100% căn hộ tháp Mega có ban công, nhiều căn sở hữu ban công lồi dài đến 5m, mở rộng góc nhìn, tạo khác biệt cho không gian sống.

Đến cuối tháng 11, Coteccons đã xây đến 38/39 tầng, chuẩn bị cất nóc, vượt tiến độ hơn 60 ngày. Tuy nhiên, với giỏ hàng giới hạn còn lại, DKRA Realty vẫn áp dụng chính sách bán hàng mua nhà bằng lương, sở hữu căn hộ cao cấp chỉ từ 10 triệu/tháng, trả trước 6,8% ký hợp đồng mua bán (HĐMB), thanh toán 20% đến khi nhận sổ hồng, ngân hàng cho vay 80% trong 30 năm, ân hạn gốc đến khi nhận nhà, hỗ trợ lãi lên đến 4 năm, được hoàn tiền lên đến 15%.