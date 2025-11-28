Cầu thủ Đức Huy cầu hôn MC Huyền Trang "Mù Tạt" ở Hàn Quốc

Tối 27/11, trên trang cá nhân, MC Huyền Trang "Mù Tạt" chia sẻ loạt hình ảnh được cầu thủ Đức Huy cầu hôn.

Huyền Trang kể rằng, trong lúc cô vẫn đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi và hơi ngái ngủ, chỉ kịp nhớ anh tự đồng ý và tự đeo nhẫn mà không hỏi ý kiến mình câu nào.

MC Huyền Trang "Mù Tạt" được cầu thủ Đức Huy cầu hôn tại Seoul (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Em nghĩ một trong những quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời em là ở bên cạnh Tạt!", lời cầu hôn của bạn trai được Huyền Trang chia sẻ. Nữ MC cũng gửi lời cảm ơn bạn trai vì đã cố gắng làm tất cả để có ngày hôm nay và cả nhiều ngày sau nữa.

Cùng thời điểm, Đức Huy cũng đăng ảnh cầu hôn bạn gái kèm lời chia sẻ hài hước rằng: "Đang đùa, ai ngờ gật đầu thật".

Thông báo từ Đức Huy và Huyền Trang nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp, trong đó có Á hậu Huyền My, cầu thủ Duy Mạnh, MC Mạnh Khang...

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, Đức Huy và Huyền Trang hẹn hò từ năm 2024. Dịp Tết Nguyên đán, nữ MC cũng về Hải Dương (nay là Hải Phòng) - quê của Đức Huy - để thăm và chúc Tết gia đình bạn trai.

Đầu năm nay, Đức Huy đăng ảnh cùng một cô gái đang rửa bát để chúc mừng lễ tình nhân. Tiền vệ CLB Bình Định tiết lộ quà tặng bạn gái dịp này là tin nhắn chuyển khoản số tiền 14.200 đồng.

Trong phần bình luận, Huyền Trang tự nhận cô chính là nhân vật nữ giấu mặt.

Cùng ngày, MC Huyền Trang cũng đăng ảnh Đức Huy cầm hoa tặng cô trong một quán cà phê. Trên mạng xã hội, họ thường xuyên tương tác, để lại bình luận thân mật nhưng vẫn giữ im lặng khi được hỏi về tình cảm.

Nữ MC khoe nhẫn cầu hôn của bạn trai (Ảnh: Facebook nhân vật)

Đức Huy (SN 1995) từng thi đấu cho CLB Hà Nội và CLB Nam Định. Trong sự nghiệp, Đức Huy từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018.

Đức Huy và đồng đội có 5 lần vô địch V-League, trong đó có 4 lần thi đấu cùng CLB Hà Nội và một lần thi đấu với CLB Nam Định.

Mù Tạt (SN 1993) tên thật Nguyễn Huyền Trang. Cô dẫn dắt nhiều chương trình như: Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao, 12 con giáp 2025...

Nữ MC cũng thử sức diễn xuất qua một số vai diễn trong các bộ phim: Mê cung, 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen...