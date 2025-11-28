Nhiều người dân Canada chưa sẵn sàng mua xe điện

Khảo sát cho thấy nhiều người dân Canada chưa sẵn sàng cho việc chuyển sang dùng ô tô điện (Ảnh minh hoạ: Carscoops).

Khảo sát do Triển lãm Ô tô Quốc tế Canada thực hiện gần đây cho thấy một bức tranh phức tạp hơn nhiều so với những gì giới hoạch định chính sách nước này kỳ vọng về kế hoạch phát triển xe điện. Trong khi chính phủ liên bang vẫn thúc đẩy lộ trình loại bỏ dần xe chạy xăng, thì tâm lý người dân lại chưa theo kịp.

Cụ thể, có tới 68% người được hỏi phản đối chính sách này, và phần lớn cho biết chiếc xe tiếp theo họ mua nhiều khả năng vẫn là xe động cơ đốt trong truyền thống.

Đó có thể không phải là điều chính phủ muốn nghe, nhưng 47% người tham gia khảo sát nói rằng chiếc ô tô kế tiếp của họ sẽ là xe chạy xăng. Khoảng 30% nghiêng về lựa chọn hybrid thân thiện môi trường, trong khi 11% đang cân nhắc mua xe hybrid sạc điện (PHEV).

Còn xe thuần điện thì sao? Rất ít người tham gia khảo sát lựa chọn - chỉ 10% nói rằng họ sẽ mua ô tô điện trong lần đổi xe tiếp theo. Cũng chưa có sự thống nhất cao đối với việc có nên khôi phục ưu đãi cho xe điện hay không, khi chỉ 54% đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý.

Dù vậy, vẫn có một điểm đồng thuận quan trọng: Đa số người tham gia khảo sát cho rằng muốn thúc đẩy doanh số xe điện, Canada cần đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng mạng lưới trạm sạc công cộng.

Ban tổ chức triển lãm nhận định các kết quả khảo sát cho thấy người tiêu dùng ưu tiên quyền lựa chọn, trải dài từ nhiều loại hệ truyền động đến các dải giá khác nhau. Chính phủ Canada dường như cũng đang lắng nghe; nhiều báo cáo cho biết các điều chỉnh chính sách đang được xem xét sau quá trình rà soát.

Không chỉ có các nhà sản xuất ô tô phải điều chỉnh lại kế hoạch xe điện. Thủ tướng Canada Mark Carney cũng quyết định nới quy định, để các doanh nghiệp có thêm thời gian chuẩn bị và thích ứng.

Theo đó, ban đầu Canada quy định rằng từ năm 2026, 20% ô tô mới bán ra thị trường phải là xe không khí thải. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 9, Văn phòng thủ tướng cho biết chính phủ Canada muốn điều chỉnh quy định để đảm bảo các hãng ô tô vẫn giữ được khả năng cạnh tranh trong quá trình chuyển đổi sang xe điện.

Bên cạnh đó, chính phủ cũng đang xem xét lại các cột mốc tiếp theo để đảm bảo chúng phản ánh đúng thực tế thị trường và không tạo gánh nặng quá mức cho các nhà sản xuất. Trước đó, mục tiêu của Canada là đạt tỷ lệ 60% doanh số là xe không phát thải vào năm 2030 và 100% vào năm 2035.

Đáng chú ý, chính phủ Canada cho biết sẽ tìm cách đưa những mẫu xe điện giá phải chăng hơn đến với người dân nước này. Dù thông tin chi tiết chưa được tiết lộ, giới quan sát đặt câu hỏi liệu cánh cửa có mở ra cho xe điện Trung Quốc hay không.