Mitsubishi Outlander dừng bán tại Việt Nam, thay thế bởi Destinator?

Trên website chính thức của Mitsubishi Việt Nam, Outlander không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm, cho thấy mẫu C-SUV này đang đứng trước nguy cơ ngừng bán tại nước ta. Hãng xe Nhật chưa đưa ra thông tin chính thức nhưng chia sẻ từ phía đại lý, Outlander đã không có xe mới từ vài tháng trước.

Mitsubishi Outlander tại đại lý có đời sản xuất mới nhất chỉ là 2024, lô xe 2025 không được nhập về (Ảnh: Quang Thang Dang).

Trong khi đó, Mitsubishi Việt Nam lên kế hoạch ra mắt mẫu xe mới Desitnator trong tháng này. Có cấu hình 7 chỗ, “tân binh” này cũng được định vị ở phân khúc C-SUV tương tự Outlander, đồng thời dự kiến có giá bán hấp dẫn hơn “đàn anh”.

Cụ thể, Mitsubishi Outlander có giá 825-950 triệu đồng, trong khi Destinator có dự kiến được chốt giá khởi điểm khoảng 750 triệu đồng, theo chia sẻ từ phía đại lý. Nếu tiếp tục phân phối Outlander, mẫu xe này sẽ gặp thêm rào cản từ chính “người nhà”, chưa bàn đến sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ.

Mitsubishi Destinator sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Paultan).

Giới chuyên gia nhận định, việc hãng xe Nhật lựa chọn Mitsubishi Destinator làm sản phẩm thay thế Outlander là nước đi hợp lý. Bởi Outlander lần cuối được nâng cấp tại Việt Nam là vào năm 2022, đến nay đã không còn duy trì được sức hút với khách Việt.

Trong hai tháng 9 và 10, Mitsubishi Outlander liên tục ghi nhận doanh số bằng 0. Lũy kế 10 tháng đầu năm của mẫu xe này cũng chỉ đạt 362 chiếc, xếp cuối phân khúc C-SUV và bị nhiều đối thủ bỏ xa, như Mazda CX-5 tiêu thụ được tổng cộng 12.900 xe, hay Ford Territory bán được 9.585 chiếc.

So với các đối thủ, nội thất và trang bị của Mitsubishi Outlander đã không còn hấp dẫn (Ảnh: Mitsubishi).

Việc Mitsubishi Outlander có thể dừng bán tại Việt Nam tuy khá bất ngờ nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên gia. Khác với các sản phẩm khác đang được Mitsubishi đẩy mạnh doanh số, Outlander lần cuối được áp dụng khuyến mại giảm giá là vào tháng 3.

Ngay từ thời điểm đó, phía đại lý đã cho biết lượng xe không còn nhiều và có thể bị thay thế bởi sản phẩm mới. Dù vậy, thông tin này vẫn gây tiếc nuối với một số người dùng ưa chuộng dòng xe này, bởi Outlander là sản phẩm mang tính toàn cầu của Mitsubishi.

Mitsubishi Destinator được phát triển từ mẫu xe ý tưởng DST Concept từng được trưng bày tại Việt Nam. Nội thất của mẫu xe này hiện đại và sở hữu nhiều trang bị hơn Outlander, hứa hẹn khả năng cạnh tranh tại phân khúc C-SUV (Ảnh: Paultan).

Thông tin chi tiết về Mitsubishi Destinator chưa được hé lộ, chỉ biết mẫu xe này sẽ có ít nhất 2 phiên bản tại Việt Nam, trong đó biến thể cao cấp nhất sẽ sở hữu gói công nghệ an toàn chủ động (ADAS). Nội thất của xe tại Indonesia có một số trang bị đáng chú ý như: đồng hồ điện tử 8 inch, màn hình giải trí 12,3 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, cửa sổ trời toàn cảnh…

Nếu được chốt giá khởi điểm từ khoảng 750 triệu đồng, kết hợp với cấu hình 7 chỗ, Mitsubishi Destinator sẽ có lợi thế cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc C-SUV. Tại nhóm xe này, Honda CR-V đang là sản phẩm duy nhất có 7 chỗ ngồi, nhưng có giá khởi điểm từ 1,029 tỷ đồng.

Nhiều mẫu C-SUV cũng cạnh tranh bằng giá khởi điểm, như Mazda CX-5 có giá từ 749 triệu, hay Ford Territory có “giá sàn” là 762 triệu đồng (Ảnh: Vũ Dương).

Tuy nhiên, hãng xe Nhật sẽ cần phải cân đối giá bán hợp lý cho Destinator. Nếu chốt giá dễ tiếp cận hơn các đối thủ, mẫu xe này sẽ có khả năng “dẫm chân đàn em” là Mitsubishi Xforce, bởi mẫu SUV hạng B này đang có giá bán cao nhất lên tới 705 triệu đồng.

Phiên bản cao nhất của Xforce sẽ có nhiều trang bị hấp dẫn hơn bản tiêu chuẩn của Destinator, nhưng không thiếu người dùng chấp nhận đánh đổi “option” lấy không gian rộng rãi hơn. Đó cũng là lý do Mazda CX-5 đặc biệt "hút" khách, khi có ưu đãi hạ giá bản tiêu chuẩn xuống 709 triệu đồng.