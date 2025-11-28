Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hệ thống truyền tin báo cháy quốc gia

Mỗi năm, hàng nghìn vụ cháy xảy ra tại nhà ở, xưởng sản xuất và cơ sở kinh doanh, gây tổn thất nặng nề về người và của. Nhiều vụ trong số đó bùng phát vào ban đêm khiến việc phát hiện và ứng phó trở nên chậm trễ. Chỉ vài phút ngắn ngủi ban đầu được gọi là “thời gian vàng chữa cháy”.

Nhằm nâng cao khả năng cảnh báo sớm và bảo vệ cộng đồng, Luật số 55 cùng Nghị định 105 và 106 đã được ban hành, đặt trọng tâm vào việc triển khai hệ thống truyền tin báo cháy tự động, kết nối trực tiếp với lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC), giúp người dân phản ứng nhanh chóng, giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn cho mọi người.

GTEL phối hợp với PC07 tuyên truyền về Luật và Nghị định về hướng dẫn khai báo cơ sở dữ liệu và lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy (Ảnh: Tổng công ty GTEL).

Khi hỏa hoạn xảy ra, từng giây đều quyết định đến sự an toàn của người dân và kết quả cứu hộ. Nhận thức được tầm quan trọng này, Luật Phòng cháy chữa cháy số 55 ra đời, không chỉ cập nhật các quy định thực tiễn mà còn mở đường cho ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác PCCC.

Luật tạo cơ sở để các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình chủ động thực hiện trách nhiệm PCCC, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho các giải pháp số hóa.

Để hiện thực hóa Luật, Chính phủ ban hành Nghị định 105 và Nghị định 106, có hiệu lực từ 1/7. Trong đó, Nghị định 105 quy định chi tiết việc trang bị và kết nối thiết bị truyền tin báo cháy: các cơ sở, nhà ở và công trình phải lắp đặt thiết bị, đảm bảo tín hiệu tự động truyền về phần mềm của Trung tâm Thông tin Chỉ huy phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC & CNCH).

Theo đó, khi xảy ra sự cố, lực lượng cứu hộ và người phụ trách sẽ nhận thông tin tức thì, giúp tiếp cận hiện trường nhanh nhất, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Cán bộ chiến sĩ địa phương hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp khai báo thông tin (Ảnh: Tổng công ty GTEL).

Song song với việc triển khai thiết bị truyền tin báo cháy, Nghị định 106 đưa ra khung chế tài hành chính nhằm bảo đảm mọi cá nhân, tổ chức nghiêm túc thực hiện quy định PCCC.

Cụ thể, mức phạt tối đa sẽ là 30 triệu đồng với cá nhân, mức tiền phạt với tổ chức là 60 triệu đồng, áp dụng với các hành vi như không trang bị thiết bị truyền tin, không kết nối với hệ thống PCCC quốc gia hoặc vi phạm các tiêu chuẩn an toàn cháy nổ.

Khung chế tài rõ ràng giúp nâng cao ý thức tuân thủ và tạo tiền đề cho một hệ thống PCCC hiệu quả, minh bạch.

Một điểm đáng chú ý là việc triển khai hệ thống truyền tin báo cháy gắn liền với Nghị quyết số 57 về đột phá khoa học - công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Hệ thống này không chỉ nâng cao năng lực ứng cứu khi xảy ra sự cố mà còn là bước đi chiến lược đưa công nghệ số vào quản lý PCCC, hướng tới mục tiêu số hóa công tác cứu hộ và nâng cao an toàn cộng đồng.

Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Đà Nẵng tổ chức các hội thảo tuyên truyền về Luật, nghị định PCCC & CNCH (Ảnh: Tổng công ty GTEL).

Trong lộ trình này, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 8390, giao nhiệm vụ cho Tổng Công ty Công nghệ - Viễn Thông Toàn Cầu GTEL thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ truyền tin báo cháy, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật và công nghệ theo quy định tại Nghị định số 105.

Theo quyết định, GTEL chịu trách nhiệm xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phát triển phần mềm quản lý tập trung, tổ chức lắp đặt và tích hợp thiết bị truyền tin báo sự cố tại các cơ sở, đồng thời phối hợp với C07, các đơn vị công an địa phương trong vận hành và giám sát.

Sự phối hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp và công nghệ giúp lực lượng cứu hộ nhận tín hiệu kịp thời, phản ứng nhanh và nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn cứu hộ.

Đây là minh chứng cho sự hợp tác giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng trong xây dựng một hệ thống PCCC hiện đại và đáng tin cậy.

Đối với người dân, các quy định mới mang lại lợi ích trực tiếp. Những hộ dân sinh sống ở khu vực khó tiếp cận, lực lượng cứu hỏa sẽ hướng dẫn lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tự động.

Khi xảy ra sự cố, tín hiệu báo cháy sẽ được gửi ngay về trung tâm, kèm thông tin về vị trí, đường đi và nguồn nước gần nhất, giúp lực lượng cứu hộ triển khai phương án nhanh chóng và chính xác.

Như vậy, Luật PCCC 55 cùng Nghị định 105 và 106 không chỉ là văn bản pháp lý, mà còn là bước đi chiến lược để pháp luật dẫn dắt công nghệ, hướng tới PCCC số hóa và cứu hộ kịp thời.

Khi pháp luật, công nghệ và ý thức cộng đồng kết hợp, trách nhiệm bảo vệ tính mạng và tài sản trở thành nghĩa vụ chung, không chỉ của lực lượng cứu hỏa mà của toàn xã hội.