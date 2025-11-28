Vista Nam An Khánh bước vào giai đoạn tăng tốc, hàng loạt phân khu thi công

Từ cuối tháng 11, các đội thi công, máy móc và vật tư đã được điều động vào công trường, bắt đầu triển khai các phần việc đầu tiên tại phân khu Vista Serena và Vista Garden, với mục tiêu hoàn thành và bàn giao vào năm 2026.

Phối cảnh toàn khu đô thị Vista Nam An Khánh (Ảnh: SJ Group).

Đại diện chủ đầu tư cho biết, quá trình lựa chọn nhà thầu cho giai đoạn tiếp theo đã được thực hiện theo các tiêu chí về năng lực thi công, kinh nghiệm triển khai dự án đô thị và khả năng đảm bảo tiến độ.

Chủ đầu tư nhấn mạnh các nhà thầu được lựa chọn đều là đơn vị tên tuổi trên thị trường, đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng mà Vista Nam An Khánh đặt ra. Danh sách đối tác sẽ được công bố tại lễ ký kết ngày 29/11 tại VICC.

Tiếp nối tiến độ từ các hạng mục đã triển khai

Trước thời điểm khởi động quy mô lớn, một số khu vực của Vista Nam An Khánh đã được triển khai trước trong năm 2025. Tại Vista Serena, loạt căn thấp tầng ở các ô TT61, TT62, TT63 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến bàn giao tháng 3/2026.

Ảnh phối cảnh phân khu Vista Serena ngay mặt đường An Thịnh (A2) (Ảnh: SJ Group).

Khi các hạng mục thuộc hợp đồng mới được triển khai và hoàn tất, số lượng căn thấp tầng hoàn chỉnh tại Vista Serena sẽ đạt trên 200 căn, qua đó cơ bản hoàn tất toàn bộ phân khu.

Vista Serena được định hướng là phân khu chú trọng không gian sống riêng tư, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế do Savills quản lý, với ba lớp an ninh và hệ thống giám sát nội khu đa điểm.

Song song với Vista Serena, phân khu Vista Garden với quy mô lớn nhất dự án cũng sẵn sàng bước vào giai đoạn thi công tiếp theo. Sở hữu vị trí liền kề Vista Palma, đối diện hồ Lago và có hồ Harmony bên trong, Vista Garden được quy hoạch để phát triển thành một trong những khu vực có cảnh quan phong phú và mật độ tiện ích nội khu cao.

Bên cạnh đó, Vista Palma đã hoàn tất chỉnh trang mặt ngoài và các trục đường nội khu vào cuối tháng 11. Phân khu này hiện sẵn sàng đón cư dân và các thương hiệu dịch vụ - bán lẻ phù hợp, tạo nền tảng cho trục thương mại - tiện ích của khu đô thị.

Triển khai đồng loạt ở nhiều phân khu, mở rộng sang La Vista và các công trình cao tầng

Theo SJ Group, giai đoạn mới không chỉ tập trung vào Vista Garden và Vista Serena mà còn mở rộng sang La Vista - phân khu thấp tầng cao cấp, dự kiến được triển khai thi công giữa năm 2026. La Vista sẽ bổ sung khoảng 140 căn thấp tầng, góp phần hoàn thiện kế hoạch phát triển nhà ở thấp tầng trong tổng thể dự án.

Ảnh phối cảnh 8 tòa cao tầng tại các ô đất CT3, CT4 và HH5 (Ảnh: SJ Group).

Song song với các hạng mục thấp tầng, chủ đầu tư cho biết đang chuẩn bị kế hoạch thi công 8 tòa cao tầng, gồm: 6 tòa cao trung bình 25 tầng tại ô đất CT3 và CT4 cùng 2 tòa hỗn hợp cao 40 tầng tại khu HH5. Kế hoạch triển khai 8 tòa cao tầng này sẽ được chủ đầu tư công bố sớm trong năm 2025.

Các công trình cao tầng này được kỳ vọng sẽ hình thành trục không gian đô thị hoàn chỉnh, bổ sung chức năng dịch vụ - thương mại - văn phòng làm việc và gia tăng mật độ tiện ích cho cư dân Vista Nam An Khánh trong giai đoạn vận hành.

Nỗ lực điều phối tiến độ và hoàn thiện tổng thể dự án

Đại diện SJ Group cho biết toàn bộ kế hoạch thi công mới được điều phối theo cơ chế giám sát chặt chẽ giữa các nhà thầu, đơn vị tư vấn và đội ngũ kỹ thuật. Tiến độ được theo dõi theo từng giai đoạn, bảo đảm sự khớp nối giữa phần xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống cảnh quan.

Các đội thi công đã vào hiện trường, bắt đầu triển khai những phần việc ban đầu theo kế hoạch (ảnh cập nhật ngày 25/11) (Ảnh: SJ Group).

Chủ đầu tư nhấn mạnh rằng mục tiêu xuyên suốt là hoàn thiện Vista Nam An Khánh theo đúng quy hoạch được phê duyệt, bảo đảm hạ tầng - tiện ích được hoàn chỉnh, vận hành ổn định và thuận lợi cho cư dân trong tương lai.

Việc triển khai đồng loạt nhiều hạng mục trong năm 2025-2026 được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho dự án trong bối cảnh phía Tây Hà Nội tiếp tục là tâm điểm phát triển đô thị.