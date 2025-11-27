Bên trong siêu đám cưới tốn 7 triệu USD, quy tụ toàn nhân vật nổi tiếng

Lễ cưới của Netra Mantena và doanh nhân công nghệ Vamsi Gadiraju diễn ra từ ngày 21/11 đến 23/11 tại Udaipur. Hình ảnh từ sự kiện nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội, thu hút chú ý bởi mức chi phí khổng lồ và sự góp mặt của loạt nghệ sĩ quốc tế.

Sau đám cưới đình đám của gia đình Ambani, sự kiện này tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông.

Đám cưới tiêu tốn gần 7 triệu USD tại Ấn Độ (Video: thea3project Instagram).

Cô dâu Netra Mantena là con gái doanh nhân Rama Raju Mantena - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ingenus Pharmaceuticals, tập đoàn dược phẩm có chi nhánh tại Mỹ, Thụy Sĩ và Ấn Độ. Theo Indian Express, ông sở hữu khối tài sản khoảng 20 triệu USD.

Chú rể Vamsi Gadiraju là người đồng sáng lập và Giám đốc Công nghệ của Superorder - nền tảng tối ưu hoạt động giao hàng cho các chuỗi nhà hàng. Công ty được định giá 18-25 triệu USD.

Năm 2024, Vamsi Gadiraju và đồng sáng lập Raghav Poddar góp mặt trong danh sách 30 người dưới 30 tuổi quyền lực nhất thế giới của Forbes lĩnh vực "Ẩm thực và Đồ uống".

Trong lễ cưới truyền thống, cô dâu diện trang phục đỏ rực với họa tiết thêu tinh xảo, kết hợp hệ thống trang sức cầu kỳ. Chú rể chọn trang phục màu ngà thêu tay và vòng cổ ngọc trai nhiều lớp. Ở tiệc tối, cô dâu thay váy ánh vàng hồng đính lông vũ, trong khi chú rể xuất hiện với tuxedo trắng đen.

Cô dâu và chú rể chụp ảnh cùng nữ ca sĩ Jennifer Lopez (Ảnh: India Today).

Sự kiện diễn ra tại Taj Lake Palace và Jagmandir Island Palace - 2 địa điểm nổi tiếng nhờ tính bảo mật và chi phí đắt đỏ. Chỉ riêng 1 sự kiện cơ bản tại Jagmandir Island Palace đã có giá khoảng 112.000 USD.

Taj Lake Palace được đánh giá là địa điểm cưới an ninh cao, cung cấp dịch vụ theo phong cách hoàng gia, biểu diễn dân gian và hệ thống vận chuyển chuyên biệt.

Jagmandir Island Palace - cung điện thế kỷ 17 giữa hồ Pichola - cũng là lựa chọn quen thuộc của giới siêu giàu. Nhiều khách sạn sang trọng quanh khu vực được "bao" trọn phục vụ lễ cưới.

Không gian trang trí của lễ cưới kết hợp giữa vẻ đẹp hoàng gia và phong cách hiện đại với hoa tươi, nến và hệ thống ánh sáng nghệ thuật. Bánh cưới do nghệ nhân Bastien Blanc-Tailleu đến từ Paris (Pháp) thực hiện, mang thiết kế mô phỏng kiến trúc Rajasthan với mái vòm thu nhỏ và chạm khắc tinh xảo.

Hôn lễ dài 3 ngày của Netra Mantena và Vamsi Gadiraju trở thành một trong những đám cưới đắt đỏ nhất Ấn Độ năm 2025 (Ảnh: Instagram).

Bên cạnh chi phí lớn, sự kiện còn thu hút bởi dàn khách mời nổi tiếng như Donald Trump Jr. và bạn gái Bettina Anderson, ca sĩ Jennifer Lopez, nam ca sĩ Justin Bieber. Loạt nghệ sĩ Bollywood gồm Ranveer Singh, Janhvi Kapoor, Kriti Sanon, Jacqueline Fernandez, Varun Dhawan và Shahid Kapoor cũng xuất hiện và biểu diễn.

Diva Jennifer Lopez gây chú ý với tiết mục hoành tráng, trình diễn các ca khúc nổi tiếng như: Waiting for Tonight, Get On the Floor, Play, Get Right và Ain’t Your Mama. Tạo hình theo phong cách Ấn Độ của cô nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi.

Theo Indian Express, Jennifer Lopez nhận khoảng 1,9 triệu USD cho màn biểu diễn. Ranveer Singh và Shahid Kapoor nhận 330.000-450.000 USD mỗi người. Kriti Sanon, Janhvi Kapoor, Jacqueline Fernandez, Varun Dhawan và Karan Johar nhận 110.000-225.000 USD cho mỗi tiết mục.

Tờ India Today nhận định, với chi phí hàng triệu USD và dàn khách mời toàn sao quốc tế, đám cưới Mantena - Gadiraju trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho độ xa xỉ của ngành công nghiệp lễ cưới tại Ấn Độ.

Hôn lễ tiêu tốn hàng trăm triệu USD của Anant Ambani năm 2024 (Ảnh: News).

Năm 2024, truyền thông thế giới chấn động trước hôn lễ dài 3 ngày, tiêu tốn hàng trăm triệu USD của Anant Ambani (con trai tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani) và Radhika Merchant. Lễ cưới quy tụ hàng loạt nguyên thủ, tỷ phú, lãnh đạo công nghệ và dàn sao quốc tế, biến sự kiện riêng tư thành “siêu lễ hội” giải trí - văn hóa.

Từ các nghi lễ tiền cưới rầm rộ, những sân khấu được dàn dựng công phu cho đến loạt màn biểu diễn đẳng cấp từ các ngôi sao quốc tế, hôn lễ Anant Ambani - Radhika Merchant được xem như chuẩn mực của ngành cưới xa xỉ, nơi truyền thống Ấn Độ hòa quyện với sự phô diễn quyền lực của một trong những gia đình giàu có nhất châu Á.

Theo Times of India, để phục vụ các bữa tiệc tiền đám cưới của Anant Ambani, chính quyền đã thiết lập thủ tục hải quan và xuất nhập cảnh đặc biệt trong vòng 10 ngày tại sân bay Jamnagar (Ấn Độ), để đón tiếp hơn 1.000 khách mời từ khắp nơi trên thế giới đến dự tiệc.