Đề xuất bảo hiểm y tế chi trả nhiều thuốc ung thư, tim mạch

Cập nhật danh mục thuốc, hóa dược… được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả

Ngày 28/11, Bộ Y tế tổ chức hội thảo xin ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ, chất đánh dấu và việc thanh toán khí y tế sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

Ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, cho biết, trong những năm qua, thuốc luôn là cấu phần quan trọng và chiếm tỷ lệ chi lớn trong tổng chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Việc bảo đảm quyền lợi về thuốc cho người tham gia BHYT đóng vai trò quan trọng trong chính sách BHYT và chính sách bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Trần Minh).

Vì vậy, việc lựa chọn sử dụng và chi trả BHYT cho thuốc một cách hợp lý cần được quan tâm để góp phần giảm chi phí điều trị, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và giảm chi tiền túi của người dân.

Hiện nay, việc chi trả chi phí thuốc cho người tham gia BHYT thực hiện theo danh mục và quy định của Thông tư số 20/2022. Danh mục thuốc bao gồm 1.037 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm chia làm 27 nhóm lớn và 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu. Trong nhiều năm qua, danh mục này hầu như chưa được cập nhật kịp thời.

Để đáp ứng với nhu cầu điều trị của người dân và các cơ sở khám chữa bệnh, từ năm 2023 đến nay, Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện rà soát, cập nhật, xây dựng dự thảo danh mục thuốc hóa dược để thay thế danh mục thuốc tại Thông tư số 20/2022/TT-BYT.

Theo đó, danh mục thuốc đã được rà soát, cập nhật thuốc bổ sung mới; sửa đổi một số điều kiện, tỷ lệ thanh toán và xem xét loại bỏ các thuốc không còn lưu hành, không đáp ứng tiêu chí an toàn, hiệu quả ra khỏi danh mục.

Bên cạnh đó, theo Thứ trưởng Hà, lần cập nhật, sửa đổi, bổ sung này còn tập trung mở rộng danh mục thuốc cho trạm y tế xã, tăng cường tiếp cận y tế đầy đủ, thuận lợi cho người dân ngay tại cấp ban đầu.

Mức đóng BHYT liệu có tăng?

Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế, cho biết thêm, có 81 thuốc mới được đề xuất đưa vào danh mục. Trong số này có 76 thuốc (gồm nhiều thuốc điều trị ung thư, tim mạch) đáp ứng tiêu chí đưa vào danh mục BHYT, đảm bảo thuốc được đề xuất có hiệu quả điều trị tốt và an toàn; một số thuốc còn lại đang tiếp tục rà soát, xem xét.

Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế (Ảnh: Trần Minh).

Bộ Y tế ước tính, trong 5 năm, quỹ BHYT tăng chi thêm khoảng 12.245 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, có 14 đề xuất giảm giá cho 14 thuốc với cam kết giảm từ 6,5% đến 60,77% giá thuốc để có tỷ lệ thanh toán tốt hơn, giảm chi phí cho người bệnh và góp phần sử dụng cân đối, hiệu quả quỹ BHYT.

Một số thuốc cũng được đề xuất thay đổi điều kiện, tỷ lệ thanh toán; đưa ra khỏi danh mục.

“Theo tính toán của Bộ Y tế, quỹ BHYT có thể chi trả các hoạt động khám chữa bệnh trong vòng 2 năm tới. Đến năm 2027, sẽ phải tăng mức đóng BHYT để cân đối quỹ, có nguồn chi trả khám chữa bệnh. Khi tăng tỷ lệ thanh toán, bổ sung thêm danh mục thuốc, chúng ta cũng sẽ cần phải tăng mức đóng BHYT để chi trả.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng tính toán cần có lộ trình tăng mức đóng BHYT một cách phù hợp, sát với tình hình kinh tế, xã hội, đảm bảo cân đối quỹ và mở rộng quyền lợi cho người dân”, bà Trang chia sẻ.