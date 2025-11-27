NSND Như Quỳnh say mê trước tranh sơn dầu làng quê và hoa sen

Sáng 27/11, triển lãm tranh Mùa mới của hai họa sĩ Võ Tá Hùng và Phùng Mỵ Trâm khai mạc tại Hà Nội, thu hút đông đảo người yêu nghệ thuật đến thưởng lãm.

Không gian trưng bày hơn 40 tác phẩm sơn dầu lấy cảm hứng từ phong cảnh và hoa sen, gợi lại ký ức làng quê với những hình ảnh quen thuộc, mang đến cảm xúc lạc quan, đôi khi chất chứa hoài niệm và chút lãng mạn.

Vợ chồng hoạ sĩ Võ Tá Hùng và Phùng Mỵ Trâm phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm “Mùa mới” (Ảnh: Lê Phương Anh).

Nói về tên triển lãm, họa sĩ Võ Tá Hùng cho biết ban đầu ông và vợ dự định đặt tên là Dòng chảy ký ức, nhưng sau đó thống nhất chọn Mùa mới để thể hiện tinh thần đổi mới trong tư duy sáng tạo.

“Những tác phẩm trưng bày lần này giống như một vụ gặt. Ở đó có ý tưởng mới, cảm xúc mới và cả những tình cảm được nuôi dưỡng, cập nhật theo thời điểm hiện tại. Tôi mong người xem cảm nhận được sự tươi mới ấy”, họa sĩ Võ Tá Hùng chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Ông cũng tiết lộ rằng, nguồn cảm hứng sáng tác chủ yếu đến từ ký ức tuổi thơ và những miền quê ông từng gắn bó khi sinh sống, đi bộ đội hay công tác tại nhiều vùng đất khác nhau. Chính vì thế, trong tranh của ông luôn thấp thoáng màu sắc của làng quê Việt với những hình ảnh gần gũi, mộc mạc.

Chất liệu chủ đạo của triển lãm lần này là sơn dầu, tuy nhiên với các tác phẩm của họa sĩ Phùng Mỵ Trâm - đồng thời là vợ họa sĩ Võ Tá Hùng - cảm xúc lại được dẫn dắt bởi hình ảnh hoa sen. Những bông sen trong tranh của bà mang sắc thái vừa hiện thực, vừa trừu tượng, tạo nên nét đặc trưng riêng về bố cục và ngôn ngữ tạo hình.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm “Mùa mới” (Ảnh: Lê Phương Anh).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nữ họa sĩ cho biết tình yêu với hoa sen đến từ ký ức tuổi thơ, khi bà thích thú chơi với những cánh sen và say mê mùi thơm từ những gói cốm mẹ mua.

“Tôi nhìn thấy sự sống mãnh liệt bên trong bông sen và một vẻ gì đó rất thánh thiện. Tôi muốn truyền đi những thông điệp tích cực để mọi người yêu cuộc sống hơn, yêu thương nhau hơn”, họa sĩ Phùng Mỵ Trâm chia sẻ.

Phong cảnh trong tranh của bà không chỉ gợi nhớ những vùng quê Việt Nam xưa cũ mà còn được nhìn qua lăng kính của hiện tại, giúp tránh lặp lại những dấu vết cũ của quá khứ.

Đây là lần thứ 3, họ trưng bày tranh chung, sau 2 lần đầu vào năm 1992 và 1993. Theo nữ họa sĩ, qua thời gian, cách xử lý màu sắc, bố cục và thông điệp trong tranh đã thay đổi rõ rệt, phản ánh tư duy sáng tạo và cảm xúc trưởng thành hơn.

NSND Như Quỳnh (thứ 2, từ trái qua) cùng chồng - nhiếp ảnh gia Hữu Bảo (đội mũ) - tham quan triển lãm và chụp ảnh kỷ niệm cùng họa sĩ Võ Tá Hùng và Phùng Mỵ Trâm (Ảnh: Lê Phương Anh).

Trong buổi khai mạc, NSND Như Quỳnh cùng chồng - nhiếp ảnh gia Hữu Bảo - cũng có mặt để thưởng lãm và chia sẻ cảm nhận về các tác phẩm.

Nữ nghệ sĩ nhận xét, tranh của 2 họa sĩ thể hiện phong cách rõ rệt và khác biệt nhưng vẫn bổ trợ, hòa hợp với nhau: “Tranh của chị Phùng Mỵ Trâm mềm mại, tươi tắn và đầy cảm xúc, còn các tác phẩm của anh Võ Tá Hùng lại ấn tượng, mạnh mẽ và sâu sắc.

Những sáng tác của 2 người tuy có những nét cá tính riêng nhưng khi đứng cạnh nhau vẫn rất hòa hợp, tạo nên một tổng thể đầy năng lượng”, NSND Như Quỳnh bày tỏ.

Bà cũng tiết lộ rằng, con gái thứ 2 của mình từng là học trò của họa sĩ Võ Tá Hùng tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Khi con gái bà còn học tại trường, ông luôn quan tâm, đồng hành như một người cha đỡ đầu.

Triển lãm Mùa mới diễn ra từ ngày 27/11 đến ngày 1/12 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.