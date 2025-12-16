"Chuyên gia" môi giới chạy án khai có vụ làm mà không lấy đồng nào

Chiều 15/12, phiên tòa xét xử vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao ở Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng) bắt đầu phần xét hỏi.

HĐXX tập trung làm rõ vai trò của Nguyễn Thị Nga, cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại (TAND Cấp cao tại Đà Nẵng), với cáo buộc môi giới hối lộ 15 vụ án, với tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng.

Tại tòa, Nga khẳng định có một vụ án bị cáo đã môi giới nhưng không hưởng lợi bất kỳ khoản tiền nào, liên quan đến bị cáo Ngô Văn Nam, cựu thẩm phán TAND TP Huế (nay là TAND khu vực 1, TP Huế).

Trước HĐXX, bị cáo Ngô Văn Nam khai, theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Gia Lai, Lê Trang Mỹ Dung (cháu của Nam) bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, còn chồng của Dung bị tuyên án tử hình.

Các bị cáo tại phiên tòa. Bị cáo Nga đứng ngoài cùng bên phải (Ảnh: Phùng Nam).

Bản án còn tuyên tịch thu quyền sử dụng thửa đất đứng tên Dung.

Sau bản án sơ thẩm, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được trả lại thửa đất nêu trên. Dung sau đó liên hệ ông Nam nhờ tìm người có thẩm quyền giúp đỡ.

Do quen biết Nguyễn Thị Nga, ông Nam gọi điện trình bày vụ việc và gửi cho Nga bản án sơ thẩm để nghiên cứu. Một thời gian sau, Nga phản hồi không thể giúp giảm án tù, nhưng có thể xem xét phần tài sản bị tịch thu và cho biết "số tiền hơi nhiều, khoảng 250 triệu đồng".

Ông Nam khai đã chuyển lại thông tin này cho Dung và để Dung trực tiếp liên hệ với Nga. Theo HĐXX, mẹ của Dung là người chuyển tiền cho Nga.

Tại tòa, ông Nam bật khóc, thừa nhận rất ân hận, cho biết vì thương cháu bị tuyên án nặng, chồng lại bị tử hình, trong khi Dung còn hai con nhỏ nên mới nhận lời giúp đỡ.

"Bị cáo không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này", ông Nam nói.

Bản án phúc thẩm sau đó của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên sửa bản án sơ thẩm, không tịch thu sung công quỹ mà tiếp tục tạm giữ thửa đất của Dung để bảo đảm thi hành án.

Trước lời khai của bị cáo và tài liệu, chứng cứ, HĐXX đánh giá ông Nam là người am hiểu pháp luật tố tụng, do đó phải biết rõ rằng nếu tài sản không hình thành từ tiền phạm tội thì chỉ có thể bị tạm giữ để bảo đảm thi hành án, không phải đương nhiên bị tịch thu.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thị Nga khai vì nể tình đồng nghiệp và thương hoàn cảnh gia đình Dung nên đã giúp đỡ mà "không lấy đồng nào".

Nga cho rằng, với kinh nghiệm chuyên môn, bị cáo nhận thấy quyết định tịch thu tài sản ở bản án sơ thẩm là chưa phù hợp. Bên cạnh đó, Nga khai nhận có nhận tiền chuyển khoản, sau đó rút tiền mặt để đưa cho thẩm phán xét xử phúc thẩm.

Tuy nhiên, việc đưa tiền diễn ra riêng tư, không có người làm chứng.