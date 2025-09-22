Quốc Thiên mời Hồ Ngọc Hà, Bùi Công Nam hát trong hòa nhạc 10.000 khán giả

Ngày 22/9, ca sĩ Quốc Thiên tổ chức họp báo giới thiệu concert SKYnote 2025: The Reflection tại TPHCM.

Sự kiện thu hút đông đảo bạn bè trong giới giải trí đến chúc mừng như ca sĩ Lệ Quyên, vợ chồng Quyền Linh, diễn viên Diệp Bảo Ngọc, người mẫu Lê Thúy cùng dàn nghệ sĩ thân thiết tại các chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Chiến sĩ quả cảm...

Ca sĩ Anh Tú có mặt ủng hộ Quốc Thiên (Ảnh: Bích Phương).

Chia sẻ tại buổi họp báo, Quốc Thiên cho biết một năm qua là dấu mốc đáng nhớ khi anh liên tục có những trải nghiệm mới trong sự nghiệp và gặt hái thành công từ hai đêm concert SKYnote - Thiên Thanh tại Hà Nội (10/2024) và Đà Lạt (11/2024).

“Cảm ơn những khó khăn đã qua để giúp tôi có được quả ngọt hôm nay”, nam ca sĩ bộc bạch.

Hé lộ về đêm nhạc sắp tới, Quốc Thiên cho biết anh quyết định “chơi lớn” khi tổ chức tại địa điểm có sức chứa 10.000 khán giả, quy tụ ê-kíp hùng hậu gồm đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, đồng giám đốc âm nhạc Hoài Sa và SlimV, đạo diễn ánh sáng Long Kenji.

Anh thừa nhận áp lực lớn khi phải mang đến điều mới mẻ và vượt qua thành công của các đêm nhạc trước. Tuy nhiên, sự hiện diện của những cộng sự tên tuổi là mảnh ghép quan trọng giúp giọng hát của Quốc Thiên được đặt vào những không gian mới mẻ, sáng tạo hơn.

"Hợp tác với ê-kíp lớn sẽ cần mức chi phí lớn. Nhưng tôi hy vọng concert lần này với những bản phối hay của anh SlimV và anh Hoài Sa, sẽ tạo nên điểm nhấn về âm nhạc".

Ca sĩ Quốc Thiên chia sẻ về buổi hòa nhạc sắp tới (Ảnh: Bích Phương).

Đặc biệt, ê-kíp gây bất ngờ khi công bố dàn ca sĩ khách mời gồm Hồ Ngọc Hà, MONO và Bùi Công Nam.

Trước đây, Hồ Ngọc Hà và Quốc Thiên chưa từng hợp tác nên việc "nữ hoàng giải trí" hát tại concert khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Lý giải điều này, Quốc Thiên cho biết anh ngưỡng mộ đàn chị từ lâu. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà lẽ ra đã xuất hiện trong concert ở Đà Lạt của Quốc Thiên vào năm ngoái nhưng cô lỡ hẹn vì bận lịch trình cá nhân.

"Quốc Thiên và Hồ Ngọc Hà có nhiều khác biệt trong hình ảnh, phong cách và đây cũng là điểm có thể khiến mọi người tò mò", nam ca sĩ cho hay.

Về Bùi Công Nam, Quốc Thiên chia sẻ trong suốt chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, anh ít có cơ hội hát cùng đàn em. Tuy nhiên, càng về sau, Quốc Thiên càng ấn tượng với giọng hát của nhạc sĩ 9X.

"Thú thực gần đây Nam hát nhạc ballad rất hay. Lý do tôi mời Nam không có gì khác ngoài giọng hát của em ấy và tình yêu thương giữa anh em chúng tôi", Quốc Thiên nói.

Hòa nhạc SKYnote 2025: Reflection sẽ diễn ra vào ngày 22/11 tại TPHCM.