Châu Âu công bố kế hoạch 6 điểm đảm bảo an ninh cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chụp ảnh cùng các đặc phái viên Mỹ và các nhà lãnh đạo châu Âu sau các cuộc đàm phán tại Đức ngày 15/12 (Ảnh: Reuters).

Theo một tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo châu Âu được công bố hôm 15/12, kế hoạch đảm bảo an ninh cho Ukraine bao gồm 6 điểm chính. Các nhà lãnh đạo Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Italy, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Thụy Điển, Anh và EU đã ký vào tuyên bố chung về kế hoạch này.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết họ hoan nghênh những tiến bộ đáng kể đạt được nhờ nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc đảm bảo một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine. Họ cũng nhất trí hợp tác với Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để đạt được hòa bình bền vững.

"Các nhà lãnh đạo nhất trí rằng việc đảm bảo an ninh, chủ quyền và thịnh vượng của Ukraine là yếu tố không thể thiếu đối với an ninh khu vực châu Âu - Đại Tây Dương rộng lớn hơn. Họ khẳng định rõ ràng rằng Ukraine và người dân nước này xứng đáng có một tương lai thịnh vượng, độc lập và có chủ quyền, không còn lo ngại về cuộc xâm nhập của Nga trong tương lai", tuyên bố của các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết.

Do vậy, cả châu Âu và Mỹ đều cam kết hợp tác để cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh vững chắc. Những đảm bảo này bao gồm:

Tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Lực lượng vũ trang Ukraine nên duy trì ở mức tối đa 800.000 quân trong thời bình để răn đe sự xâm nhập và bảo vệ lãnh thổ quốc gia.

Một "lực lượng đa quốc gia" do châu Âu dẫn đầu

Được thành lập trong khuôn khổ “Liên minh các nước thiện chí” với sự hỗ trợ của Mỹ, lực lượng này sẽ giúp khôi phục năng lực của Ukraine, bảo vệ không phận và đảm bảo an ninh hàng hải, với khả năng hoạt động bên trong lãnh thổ Ukraine.

Một cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn

Cơ chế giám sát do Mỹ dẫn đầu với sự tham gia của quốc tế để cảnh báo sớm các cuộc tấn công, ghi nhận các vi phạm và ứng phó.

Các đảm bảo an ninh ràng buộc về mặt pháp lý

Trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công trong tương lai, các đảm bảo này sẽ đòi hỏi phản ứng bằng các biện pháp quân sự, tình báo, kinh tế và ngoại giao.

Đầu tư vào sự phục hồi của Ukraine

Tài trợ cho việc tái thiết, các thỏa thuận thương mại và bồi thường thiệt hại do Nga gây ra. Tài sản của Nga tại EU sẽ vẫn bị đóng băng.

Hỗ trợ việc gia nhập EU của Ukraine

Các nhà lãnh đạo cam kết ủng hộ mạnh mẽ việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán tại thủ đô Berlin của Đức với các phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt xung đột với Nga diễn ra “không dễ dàng”, nhưng đã mang lại “tiến triển thực sự” về vấn đề đảm bảo an ninh.

Ông Zelensky hoan nghênh những đảm bảo an ninh mới do Washington đưa ra, nhưng cũng cho biết vẫn còn những khác biệt về việc Ukraine sẽ phải nhượng lại những vùng lãnh thổ nào cho Nga.

“Đã có đủ cuộc đối thoại về vấn đề lãnh thổ, và tôi nghĩ rằng, vẫn còn những quan điểm khác nhau”, ông Zelensky nói với các phóng viên.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tỏ ra lạc quan khi cho rằng các cuộc đàm phán đã tạo ra “cơ hội cho một tiến trình hòa bình thực sự” và ca ngợi Mỹ vì đã đưa ra những đảm bảo an ninh “đáng kể”.

Ông Merz nói rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải được “bảo đảm bằng các cam kết an ninh và pháp lý đáng kể từ Mỹ và châu Âu”.

Từ Washington, Tổng thống Trump cho biết sẽ có cuộc điện đàm vào cuối ngày 15/12 với Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Mỹ cho biết nước này đã đề xuất với Ukraine những đảm bảo an ninh mạnh mẽ, tương tự như NATO, và bày tỏ tin tưởng rằng Nga sẽ chấp nhận, điều mà Washington cho là một bước đột phá trong việc chấm dứt chiến tranh.