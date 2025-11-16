Bùi Công Nam hé lộ áp lực khi làm khách mời trong đêm nhạc của Quốc Thiên

Mới đây, tình huống tương tác của Quốc Thiên và Bùi Công Nam thu hút sự chú ý từ khán giả. Đây là những khoảnh khắc trong video hậu trường được thực hiện trước thềm concert (buổi hòa nhạc) SKYnote 2025: The Reflection của Quốc Thiên.

Quốc Thiên "chơi xấu" đàn em Bùi Công Nam trong phòng tập gym (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong video hậu trường, Quốc Thiên và Bùi Công Nam thi đấu chống đẩy ở phòng gym, với mục tiêu rèn luyện thể lực để chuẩn bị cho đêm nhạc.

Sau đó, hai ca sĩ liên tục pha trò, tạo bầu không khí hài hước, như tình huống Bùi Công Nam "nổi giận" đòi bỏ về giữa chừng, còn Quốc Thiên lại "chơi xấu" bằng việc đè đàn em xuống đất. Bùi Công Nam cũng hé lộ hình thể cơ bắp của Quốc Thiên là niềm ao ước của mình, nhưng anh tập luyện lâu nay vẫn chưa thành công.

Bùi Công Nam là khách mời trong đêm nhạc của Quốc Thiên (Ảnh: Chụp màn hình).

Ở phần trò chuyện, Bùi Công Nam chia sẻ, anh rất bất ngờ khi được làm khách mời tại đêm nhạc SKYnote 2025: The Reflection.

"Ban đầu tôi nghĩ anh Quốc Thiên sẽ mời nhiều nghệ sĩ từ Anh trai vượt ngàn chông gai, nhưng khi đến buổi họp báo giới thiệu đêm nhạc, tôi mới biết anh ấy chỉ mời mình tôi", Bùi Công Nam nói.

Quốc Thiên sau đó đáp lại hài hước: "Năm nay ai cũng bận chạy show hết, không mời được thêm ai cả".

Bùi Công Nam chia sẻ, việc bản thân trở thành "anh tài" duy nhất góp mặt trong show nhạc của Quốc Thiên khiến anh khá áp lực, nhưng cũng vô cùng tự hào.

Đặc biệt, nam ca sĩ cũng ấp ủ một ca khúc mới dành riêng cho SKYnote 2025: The Reflection. Bùi Công Nam khẳng định đây sẽ là màu sắc mới, phù hợp với tinh thần của đêm nhạc và với sự trưởng thành âm nhạc mà anh theo đuổi.

"Mong bài hát này sẽ tạo nhiều bất ngờ cho khán giả. Đêm nhạc cũng sẽ có nhiều bí mật gửi đến mọi người", Bùi Công Nam cho biết thêm.

Trước câu hỏi của Quốc Thiên về việc tổ chức concert trong tương lai, Bùi Công Nam nói anh vẫn đợi thời điểm thích hợp. "Chắc chắn sẽ tổ chức concert nhưng tôi chưa biết lúc nào. Bài tôi sáng tác thì nhiều, nhưng bài để biểu diễn trong một concert, tôi muốn đó sẽ là những bài hát của cá nhân tôi", Bùi Công Nam nói.

Tại họp báo ra mắt đêm nhạc hồi tháng 10, Quốc Thiên từng chia sẻ, trong suốt chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, anh ít có cơ hội hát cùng Bùi Công Nam. Tuy nhiên, càng về sau, Quốc Thiên càng ấn tượng với giọng hát của nhạc sĩ 9X nên quyết định mời đàn em tham gia đêm nhạc cá nhân.

Bên cạnh Bùi Công Nam, buổi hòa nhạc của Quốc Thiên còn có các khách mời khác là Hồ Ngọc Hà, MONO.

SKYnote 2025: The Reflection sẽ diễn ra vào ngày 22/11 tại TPHCM.