Quốc Thiên nói lý do mua trọn đời ca khúc của nhạc sĩ Đông Thiên Đức

Tối 15/10, Quốc Thiên phát hành MV Tự dưng thành người lạ. Bài hát mang giai điệu ballad sâu lắng, viết bởi nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Nam ca sĩ tiết lộ đã mua bản quyền ca khúc trọn đời.

Lý giải về việc này, Quốc Thiên nói, trong quá trình trao đổi, anh và nhạc sĩ Đông Thiên Đức cùng suy ngẫm rất nhiều về khái niệm “tình yêu cao thượng”, một tình yêu đủ sâu sắc để dù có rời xa, vẫn dành cho nhau sự trân trọng và bao dung.

Cảm xúc ấy khiến Quốc Thiên quyết định muốn mua ca khúc này trọn đời, để có thể hát bất cứ khi nào, ở bất cứ đâu, như một phần ký ức mãi thuộc về mình.

Ca sĩ Quốc Thiên hóa thân thành người lính trong MV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam ca sĩ cũng đầu tư thực hiện MV lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm của anh trong chương trình truyền hình thực tế “Chiến sĩ quả cảm”.

Quốc Thiên cho biết, khi tham gia chương trình thực tế này, anh được hóa thân thành người lính, cùng các đồng đội thực hiện những nhiệm vụ đối diện khói lửa, nguy hiểm.

Chính hành trình ấy đã để lại trong anh nhiều suy nghĩ về sự hy sinh, lòng can đảm và khát khao cống hiến cho Tổ quốc. Khi trở về nhà, cảm xúc vẫn còn đọng lại và đó cũng là nguồn cảm hứng để anh cùng Kiên Ứng khởi động dự án âm nhạc.

MV có sử dụng các hình ảnh trong chương trình lẫn những cảnh quay được thực hiện riêng với hiệu ứng khói lửa thật. Quốc Thiên cùng các diễn viên không đeo mặt nạ bảo hộ trong phần lớn cảnh quay, để giữ trọn cảm xúc và biểu cảm gương mặt.

Anh kể lại: "Lúc quay, có những cảnh khói dày đặc đến mức khó thở, nhưng tôi muốn mọi thứ chân thật nhất. Vì bài hát này không chỉ nói về tình yêu đôi lứa, mà còn là tình người, tình đồng đội".

Đạo diễn Kiên Ứng cũng cho biết, có những cảnh quay tưởng đơn giản nhưng vì khói và lửa thật, ê-kíp phải tính toán rất kỹ để đảm bảo an toàn.

Hiện tại, Quốc Thiên tất bật chuẩn bị cho live concert Skynote: The reflection 2025 diễn ra vào ngày 22/11 tại TPHCM với dàn nghệ sĩ khách mời gồm Hồ Ngọc Hà, Bùi Công Nam, MONO...