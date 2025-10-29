Quốc Thiên và Jun Phạm bất ngờ kết hợp, hé lộ mối quan hệ sau "Anh trai"

Quốc Thiên và Jun Phạm đều là hai "anh tài" nhận được sự quan tâm lớn trong Anh trai vượt ngàn chông gai. Riêng Quốc Thiên còn có biệt danh là "dì Lệ", được khán giả yêu thích nhờ tính cách hài hước, thường xuyên pha trò, kết nối các "anh tài" với nhau.

Quốc Thiên cho biết, được đồng hành cùng 32 nghệ sĩ ở Anh trai vượt ngàn chông gai là điều tuyệt vời trong hành trình hoạt động nghệ thuật của anh. Suốt thời gian qua, anh liên tục có những trải nghiệm đáng nhớ, từ loạt concert (hòa nhạc) đến các đêm nhạc riêng.

Sau khi ra mắt MV Tự dưng thành người lạ và nhận được phản hồi tích cực, mới đây, Quốc Thiên tổ chức một chương trình biểu diễn trực tiếp ngoài trời, để khởi động cho buổi hòa nhạc cá nhân mang tên SKYNote: The Reflection 2025 vào 22/11.

Quốc Thiên thăng hoa trong đêm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sự kiện được ghi hình tại công viên bờ sông Thủ Thiêm với không gian ngoài trời tạo nên bối cảnh thoáng đãng, phù hợp với tinh thần “Reflection” (tạm dịch: Phản chiếu) - nơi con người đối diện và soi chiếu lại chính mình qua âm nhạc. Chương trình có quy mô giới hạn để đảm bảo chất lượng thưởng thức và tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả.

Trong chương trình, Quốc Thiên mang đến 10 ca khúc được chọn lọc kỹ lưỡng, từ những bản hit quen thuộc đến sáng tác mới. Trong đó, ca khúc mới Tự dưng thành người lạ lần đầu được nam ca sĩ giới thiệu trực tiếp trên sân khấu.

Đặc biệt, sự xuất hiện bất ngờ của Jun Phạm thu hút sự chú ý của khán giả bởi lẽ trước đó, cả hai hiếm có bài hát chung trong Anh trai vượt ngàn chông gai. Về việc này, Jun Phạm và Quốc Thiên cho biết, dù không hát chung trong chương trình nhưng tình cảm của họ ở bên ngoài vẫn luôn bền chặt, lúc nào cũng ủng hộ nhau.

Trong đêm nhạc, cả hai đã mang đến cho khán giả tiết mục song ca Mong manh tình về và Thương em hơn chính anh. Màn kết hợp bất ngờ giữa hai "anh tài" nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ, đồng thời ghi dấu tình bạn thân thiết giữa hai nghệ sĩ sau chương trình.

Quốc Thiên và Jun Phạm hiếm hoi kết hợp cùng nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù thời lượng kéo dài 60 phút, mỗi tiết mục đều được dàn dựng cẩn trọng, kết nối mạch cảm xúc từ ballad nhẹ nhàng đến các bản pop mang tiết tấu mạnh, phản ánh hành trình âm nhạc của Quốc Thiên trong giai đoạn mới, đồng thời là món quà anh gửi tới người hâm mộ.

Tối 29/10, Quốc Thiên cũng cùng các "anh tài" tham gia đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam nhằm gây quỹ hỗ trợ đồng bào chịu thiệt hại do lũ lụt. Sắp tới, ca sĩ tổ chức live concert SKYNote: The Reflection 2025 với quy mô khoảng 10.000 khán giả tại TPHCM vào tối 22/11.