Tổng thống Trump lên tiếng về kết quả đàm phán kế hoạch hòa bình Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

“Tôi nghĩ rằng hiện giờ chúng ta đã tiến gần đến hòa bình hơn bao giờ hết. Chúng tôi vừa có một cuộc trao đổi rất tốt cách đây một giờ với các nhà lãnh đạo châu Âu. Chúng ta đang tiến gần hơn, chúng ta nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các nhà lãnh đạo châu Âu, những người cũng muốn cuộc chiến này kết thúc”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 15/12.

Ông nói thêm, tình hình đang tiến triển tương đối tốt và lưu ý rằng cả Nga lẫn Ukraine đều muốn hòa bình. Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng cũng giải thích những khó khăn phát sinh từ đâu.

“Vào thời điểm này, Nga muốn chấm dứt xung đột, nhưng rồi đột nhiên họ lại không muốn, và Ukraine cũng sẽ muốn chấm dứt nó, rồi đột nhiên họ lại không muốn. Chúng ta phải đưa họ về cùng một lập trường”, ông Trump kết luận.

Trong các ngày 14/12 và 15/12, các cuộc đàm phán đã diễn ra tại Berlin (Đức) giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng như con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner. Ngoài ra, còn có các cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo châu Âu.

Theo Wall Street Journal, trong các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ ngày 14/12, phía Washington không thể hiện sự sẵn sàng nhượng bộ và nhấn mạnh việc sớm ký kết một thỏa thuận hòa bình. Nhà Trắng muốn đạt được điều này trước khi năm nay kết thúc.

Theo AFP, điểm bất đồng then chốt là vấn đề lãnh thổ. Cụ thể, Mỹ yêu cầu Ukraine từ bỏ Donbass, tức là rút quân khỏi khu vực Donetsk. Ông Zelensky đã bác bỏ cách tiếp cận này, nhấn mạnh rằng một lệnh ngừng bắn có thể đạt được mà không cần nhượng bộ lãnh thổ.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết khoảng 90% các vấn đề đã được thống nhất trong các cuộc đàm phán này. Quan chức này nói thêm rằng ông Trump hài lòng với kết quả đạt được.

Ngoài ra, Wall Street Journal đưa tin, Mỹ đang đề xuất với Ukraine các bảo đảm an ninh mang tính ràng buộc pháp lý, tương tự Điều 5 của NATO. Washington hứa bảo vệ Kiev trước mọi hành động tấn công quân sự, nhằm phá vỡ bế tắc trong các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, quan chức Mỹ cảnh báo rằng những bảo đảm như vậy sẽ không được đặt trên bàn đàm phán vô thời hạn.

Ngoài ra, quan chức này cho biết Nga có thể sẵn sàng chấp nhận việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu như một phần của thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Sky News và Guardian cùng ngày cũng đưa tin, Tổng thống Trump bày tỏ sự hài lòng với các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại Berlin khi gần như toàn bộ các vấn đề đã được giải quyết.

Những nội dung còn chưa giải quyết bao gồm các câu hỏi liên quan đến lãnh thổ và chủ quyền.

Dự kiến, ông Trump sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu vào cuối ngày 15/12 theo giờ địa phương.