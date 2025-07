Phương Mỹ Chi: Quá khứ bị miệt thị ngoại hình, thay đổi ngoạn mục tuổi 22

Xuất hiện trong tập 7 chương trình Em xinh say hi, Phương Mỹ Chi lần đầu trải lòng về quãng thời gian mặc cảm về ngoại hình và gia cảnh. Khi thể hiện ca khúc I'll be there, nữ ca sĩ bật khóc, nhớ lại ký ức tuổi thơ từng khiến mình tổn thương.

"Hồi nhỏ, tôi không thấy mình đẹp. Môi tôi dày, vóc dáng lại mũm mĩm. Xung quanh có nhiều người chê bai khiến tôi càng thêm tự ti. Bước vào The voice kids 2013 (Giọng hát Việt nhí 2013), tôi luôn nghĩ nghệ sĩ phải xinh đẹp, còn tôi thì không", nữ ca sĩ nghẹn giọng kể.

Trải qua 12 năm hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi của hiện tại đã trưởng thành và thành công hơn. Cô nhìn lại quá khứ với tâm thế tích cực hơn: "Tôi nhận ra, dù mình có đẹp hay không thì bên ngoài vẫn có những lời xì xầm. Vậy thì tại sao phải để ý? Quan trọng là mình yêu bản thân và tự tin vào chính mình".

Thời điểm mới nổi tiếng, Phương Mỹ Chi gắn liền với hình ảnh "cô bé dân ca", thường xuất hiện với trang phục áo bà ba, kính cận và tóc thắt bím hai bên. Trong các buổi biểu diễn, giọng ca sinh năm 2003 chủ yếu diện áo dài hoặc áo bà ba, gắn với phong cách truyền thống, mộc mạc.

Theo thời gian, Phương Mỹ Chi không chỉ thay đổi về âm nhạc mà còn có bước chuyển mình rõ rệt về ngoại hình và phong cách thời trang.

Không còn đóng khung trong hình ảnh của ngày thơ bé, nữ ca sĩ hướng đến phong cách hiện đại và trẻ trung. Đời thường, cô chọn những bộ đồ năng động, nữ tính, phù hợp với lứa tuổi.

Một dấu mốc đáng nhớ của Phương Mỹ Chi là khi cô quyết định phẫu thuật mắt để tạm biệt cặp kính cận đã gắn bó suốt thời thơ ấu.

"Cả nhà chắc sẽ luôn nhớ đến Phương Mỹ Chi với chiếc kính và giọng ca dân ca trong trẻo. Nhưng tôi tin rằng mọi người cũng sẽ vui khi thấy hình ảnh Phương Mỹ Chi trưởng thành, tự tin hơn với đôi mắt khỏe, không còn đeo kính cận, cùng những bước tiến mới trong âm nhạc", cô tâm sự.

Sau khi xóa cận, Phương Mỹ Chi nhận được nhiều lời khen về nhan sắc ngày càng thăng hạng. Từ hình ảnh trong sáng, ngây thơ ngày nào, nữ ca sĩ dần khẳng định cá tính và sự trưởng thành trong cả gu ăn mặc lẫn phong cách trình diễn.

Khi được hỏi có ý định phẫu thuật thẩm mỹ hay không, Phương Mỹ Chi hài hước phản ứng: "Sao ai cũng hỏi tôi vậy hết? Nhìn mặt tôi là thấy cần sửa lắm hả mọi người?". Phương Mỹ Chi nói, cô được mọi người nhận xét là có gương mặt đậm chất châu Á với đôi mắt một mí, môi dày, mũi không quá cao. Với cô, những nét riêng biệt này nên giữ lại.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí năm 2023, Phương Mỹ Chi cũng từng bày tỏ: "Tôi rất mở lòng với chuyện phẫu thuật thẩm mỹ để hoàn thiện nhan sắc. Tuy nhiên, hiện tại tôi chưa có nhu cầu vì đã hài lòng với vẻ ngoài của mình. Trong tương lai, nếu tôi muốn bản thân đẹp hơn thì vẫn có thể thử. Tuy nhiên, tôi cũng sợ đau".

Tham gia Em xinh say hi, Phương Mỹ Chi thể hiện rõ sự "lột xác" không chỉ ở âm nhạc mà còn ở phong cách ăn mặc. Cô thử sức với nhiều kiểu trang phục từ kín đáo, nữ tính đến những thiết kế gợi cảm, quyến rũ.

Mỗi lần xuất hiện, giọng ca sinh năm 2003 đều cho thấy sự đầu tư chỉn chu, có thông điệp rõ ràng qua từng trang phục. Từ Sing! Asia (Giọng hát mới châu Á) đến sân khấu trong nước, cô luôn ưu tiên những bộ cánh vừa tôn vinh nét đẹp truyền thống, vừa mang màu sắc tươi trẻ, sáng tạo.

"Tôi biết mọi người vẫn yêu hình ảnh "cô bé dân ca" ngày xưa. Nhưng tôi tin, một Phương Mỹ Chi trưởng thành, tự tin, sống đúng với bản thân đó mới là điều ý nghĩa nhất. Cho nên, tôi hy vọng các bậc tiền bối hoặc khán giả lớn tuổi đã yêu thích Phương Mỹ Chi từ trước sẽ tiếp tục ủng hộ. Với tôi, tà áo dài rất thiêng liêng và ý nghĩa. Trong các sản phẩm âm nhạc mới, tôi luôn lồng ghép hình ảnh áo dài vào đó", nữ ca sĩ từng chia sẻ với phóng viên Dân trí.

