Kỳ Duyên gây tranh luận khi làm vedette, nhà thiết kế nói gì?

Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên thu hút sự chú ý khi làm vedette tại buổi diễn thời trang váy cưới của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Các clip hậu trường được người đẹp chia sẻ trên TikTok hút 1 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận.

Hình ảnh Kỳ Duyên diện váy cưới thu hút sự chú ý (Ảnh: Chụp màn hình).

Khán giả khen ngợi Kỳ Duyên xinh đẹp hơn khi thay đổi cách trang điểm. Ở tuổi 29, cô ngày càng thăng hạng sắc vóc. Ngoài ra, người hâm mộ cũng nhận xét hoa hậu 9X có phong thái chững chạc, tự tin khi đảm nhận vị trí vedette dù diện bộ váy khó di chuyển.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng cách catwalk của Kỳ Duyên chưa phù hợp trong một show diễn váy cưới, một số tư thế tạo dáng gượng gạo, thừa thãi và khuyên cô nên tiết chế lúc trình diễn.

Trước những bình luận trái chiều, NTK Chung Thanh Phong cho biết đây là ý tưởng anh yêu cầu Kỳ Duyên thực hiện. Ngoài ra, NTK cũng khen ngợi Kỳ Duyên đã làm tốt vai trò vedette: "Vì Kỳ Duyên là Miss Universe Vietnam 2024 nên không có gì có thể làm khó cô ấy".

Tư thế tạo dáng của Kỳ Duyên gây tranh luận (Ảnh: NTK cung cấp).

Trong show diễn, Hoa hậu Kỳ Duyên khoác lên mình thiết kế váy cưới mang tinh thần lãng mạn, có phom dáng đuôi cá ôm sát, tôn thân hình đồng hồ cát.

Diện mạo của người đẹp có thêm điểm nhấn nhờ khăn voan ren cổ điển cùng phần tùng váy bằng vải satin cao cấp. Họa tiết ren thêu tay tinh xảo, chi tiết đính kết bắt sáng khiến bộ đầm tỏa sáng theo từng bước catwalk của hoa hậu.

Kỳ Duyên chia sẻ niềm hạnh phúc khi tiếp tục được theo đuổi đam mê trình diễn thời trang: "Tình yêu của tôi với sàn diễn và những tác phẩm của các nhà thiết kế chưa bao giờ nguội đi sau nhiều năm trước và nhiều năm sau này. Nó sẽ vẫn luôn như thế, giống như ngọn lửa cứ cháy âm ỉ có dịp lại bùng lên mạnh mẽ".

Sự xuất hiện của Kỳ Duyên trong chương trình đánh dấu màn hợp tác trở lại của cô và NTK Chung Thanh Phong kể từ show thời trang I am what I am năm 2018.

Sắc vóc tuổi 29 của Kỳ Duyên (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thời gian qua, sau khi đoạt ngôi vị cao nhất tại Miss Universe Vietnam 2024, Kỳ Duyên bận rộn với nhiều hoạt động. Cô trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang săn đón. Hồi đầu năm, hoa hậu sinh năm 1996 lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, tham gia bộ phim Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành.

Mới đây nhất, cô tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2025, cùng Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Hòa Minzy, Diệu Nhi, Đoàn Thiên Ân...