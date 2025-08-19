Tổng thống Trump gặp các lãnh đạo châu Âu để thảo luận về chiến sự Ukraine

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đến Nhà Trắng (Ảnh: Reuters).

Ngày 18/8 (giờ Mỹ), các nhà lãnh đạo châu Âu đã tới Nhà Trắng cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, Tổng thống Trump đã có cuộc gặp riêng với Tổng thống Zelensky.

Các nhà lãnh đạo châu Âu thăm Nhà Trắng dịp này có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Ông Zelensky cũng sẽ cùng tham gia cuộc họp với ông Trump và các lãnh đạo châu Âu.

Bình luận về sự kiện này, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17/8 chia sẻ trên mạng xã hội rằng: “Ngày mai sẽ là một ngày trọng đại tại Nhà Trắng. Chưa bao giờ có nhiều nhà lãnh đạo châu Âu cùng lúc như vậy. Thật vinh dự lớn lao cho tôi khi được đón tiếp họ”.

Cuộc hội đàm hôm nay được cho là có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình đàm phán hòa bình Ukraine.

Vấn đề nhượng bộ lãnh thổ và đảm bảo an ninh được cho sẽ là chủ đề được thảo luận tại cuộc họp hôm nay của ông Trump với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, người tham gia các cuộc đàm phán hôm 15/8 tại căn cứ quân sự ở Alaska, tiết lộ Nga đã đồng ý rằng, Mỹ và các đồng minh châu Âu có thể bảo đảm an ninh cho Ukraine tương tự như cam kết phòng thủ tập thể của NATO, và coi đây là một phần của thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Đổi lại, theo ông Witkoff, phía Nga đã nói rõ rằng họ muốn lãnh thổ được xác định bởi “ranh giới pháp lý” thay vì các đường tiền tuyến hiện tại.