Ông Trump gặp ông Zelensky tại Nhà Trắng, cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine

Ba ngày sau hội nghị thượng đỉnh Nga, Mỹ tại Alaska hôm 15/8, Tổng thống Donald Trump đã đón tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tới Nhà Trắng để tham dự các cuộc hội đàm.

Vào cuối ngày 17/8, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã đặt chân đến Washington, sẵn sàng cho cuộc gặp quan trọng với nhà lãnh đạo Mỹ.

“Tất cả chúng ta đều có chung khát vọng mạnh mẽ là chấm dứt cuộc chiến này một cách nhanh chóng và chắc chắn. Và hòa bình phải là lâu dài”, ông Zelensky cho biết.

Đây sẽ là chuyến thăm Nhà Trắng lần hai của ông Zelensky kể từ đầu năm nay. Hồi tháng 2, ông cũng từng hội đàm với Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, nhưng cuộc trò chuyện nhanh chóng trở nên gay gắt. Washington sau đó tạm đình chỉ hoạt động viện trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu thăm Nhà Trắng dịp này có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Theo lịch trình được Nhà Trắng công bố, ông Trump sẽ có cuộc họp riêng với nhà lãnh đạo Ukraine lúc 13h15 giờ địa phương. Sau đó là cuộc họp của chủ nhân Nhà Trắng với các nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm cả Tổng thống Zelensky.

Tổng thống Trump cho biết cuộc gặp của ông với các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng là một sự kiện “trọng đại”.

“Chưa bao giờ có nhiều nhà lãnh đạo châu Âu cùng lúc như vậy. Thật vinh dự lớn lao cho tôi khi được đón tiếp họ”, ông Trump nhấn mạnh.

Sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, Tổng thống Trump đã thay đổi lập trường về giải quyết xung đột Ukraine. Ông Trump cho rằng cách tốt nhất để chấm dứt xung đột là trực tiếp đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh, thay vì một lệnh ngừng bắn đơn thuần, vốn không duy trì được lâu.

Tổng thống Trump cho biết ông đồng ý với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng các bên nên đạt được một thỏa thuận hòa bình, chứ không phải lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông và người đồng cấp Nga đã đồng ý phần lớn lập trường về nhượng bộ lãnh thổ nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Theo Tổng thống Trump, nếu các cuộc hội đàm vào ngày 18/8 diễn ra suôn sẻ, ông sẽ lên kế hoạch cho cuộc gặp 3 bên giữa các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine và Mỹ nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm rưỡi qua.