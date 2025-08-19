Luật sư phân tích hành vi của nghi phạm vụ chém 3 người ở Hải Phòng

Ngày 18/8, Công an phường Hồng Bàng (TP Hải Phòng) đã bắt giữ Đỗ Anh Tú (29 tuổi, trú phường Gia Viên, Hải Phòng), nghi phạm trong vụ dùng hung khí chém nhiều người tại số 15 lô 35 Đoàn Kết sáng 17/8.

Hình ảnh nghi phạm tấn công các nạn nhân (Ảnh cắt từ clip).

Các nạn nhân trong vụ việc gồm anh H.Đ.H. (26 tuổi, quê Phú Thọ), anh N.A.V. (29 tuổi, trú phường An Biên, Hải Phòng) và chị V.T.K.A. (30 tuổi, trú xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng). Cả ba đang cấp cứu trong bệnh viện với nhiều vết thương, tình trạng đa chấn thương.

Tại cơ quan công an, Tú khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân trong cuộc sống với nhóm đồng nghiệp cũ, anh ta nảy sinh ý định trả thù. Sáng 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao đến nơi ba người đang làm việc.

Clip từ camera an ninh ghi lại cho thấy đối tượng xông vào cửa hàng bán hoa quả, liên tục chém vào đầu, mặt người đàn ông đang ngồi trong nhà, sau đó chém nhiều nhát vào một phụ nữ rồi tiếp tục truy sát những người khác trên tầng.

Cảnh tượng này khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ. May mắn, các nạn nhân đã kịp chạy thoát và được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, cho rằng hành vi của Tú mang tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật.

"Việc dùng hung khí tấn công nhiều người, chém liên tiếp vào những vùng trọng yếu như đầu, cổ có thể dẫn tới hậu quả chết người. Dù nạn nhân không tử vong, vẫn đủ căn cứ xử lý đối tượng về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự", ông Cường nhận định.

Luật sư phân tích tiếp, theo án lệ số 47/2021/AL, tội Giết người có cấu thành hình thức. Chỉ cần đối tượng thực hiện hành vi có khả năng dẫn đến chết người hoặc nhằm mục đích sát hại, hậu quả chết người có thể xảy ra là đã có thể xử lý về tội Giết người, không phụ thuộc vào việc nạn nhân có tử vong hay không. Với tình huống này, các nạn nhân bị thương nặng nhưng diễn biến hành vi cho thấy rõ ràng ý định sát hại.

Ngoài trách nhiệm hình sự, Tú còn phải đối mặt với trách nhiệm dân sự, bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Luật sư Cường cho biết mức bồi thường sẽ bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất hoặc giảm sút trong thời gian điều trị, cùng khoản bồi thường tổn thất tinh thần theo quy định của pháp luật.

Ông Cường nhấn mạnh, điều đáng lo ngại là đối tượng thực hiện hành vi chỉ vì mâu thuẫn cá nhân nhỏ nhặt, song lại chọn cách giải quyết bằng bạo lực cực đoan. Việc liên tục tấn công nhiều người còn có thể được xem xét là tình tiết tăng nặng "phạm tội với 2 người trở lên".

Luật sư Đặng Văn Cường (Ảnh: Đ.X.).

Vụ việc này cũng phản ánh tình trạng đáng báo động về các hành vi bạo lực nghiêm trọng thời gian gần đây. Nhiều vụ án mạng xảy ra với hình thức manh động, đối tượng sử dụng hung khí truy sát khiến dư luận bàng hoàng, ám ảnh.

Theo luật sư Cường, nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố: sự thiếu hụt trong giáo dục đạo đức, pháp luật và kỹ năng sống; môi trường sống nhiều cám dỗ; sự buông lỏng quản lý, giáo dục từ gia đình; hay ảnh hưởng của việc thường xuyên tiếp xúc với bạo lực. Không ít thanh thiếu niên lớn lên trong gia đình có bạo lực, dần hình thành tâm lý bất ổn và lựa chọn cách hành xử cực đoan khi gặp mâu thuẫn.

Ngoài ra, những nội dung bạo lực tràn lan trên không gian mạng cũng góp phần tác động tiêu cực tới nhận thức, khiến một số người coi việc sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn là điều "bình thường". Cùng với đó, lòng tham, tính ích kỷ và ý thức coi thường pháp luật là những nguyên nhân trực tiếp thúc đẩy hành vi xâm hại tính mạng, sức khỏe người khác.

Để phòng ngừa, theo luật sư, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Một mặt phải hoàn thiện chính sách, pháp luật và tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để người dân hiểu rõ hậu quả pháp lý của hành vi bạo lực. Mặt khác, phải chú trọng giáo dục đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống trong trường học, đặc biệt cho thế hệ thanh thiếu niên.

Song song, cần kiểm soát chặt chẽ các nội dung bạo lực trên mạng xã hội, đồng thời tạo môi trường sống lành mạnh cho trẻ em và thanh thiếu niên thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí.

“Chỉ khi con người biết yêu thương, có lòng nhân ái, tôn trọng pháp luật và chia sẻ với nhau, những hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác mới giảm đi”, ông Cường nói.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc, nhân thân đối tượng và mức độ thương tích của các nạn nhân để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.